https://sarabic.ae/20240828/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ترامب-حول-نشوب-حرب-عالمية-ثالثة-بعد-غزو-كورسك---عاجل--1092163495.html

الكرملين يعلق على تصريحات ترامب حول نشوب حرب عالمية ثالثة بعد غزو كورسك

الكرملين يعلق على تصريحات ترامب حول نشوب حرب عالمية ثالثة بعد غزو كورسك

سبوتنيك عربي

علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، حول التهديد بحرب عالمية ثالثة... 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T10:00+0000

2024-08-28T10:00+0000

2024-08-28T10:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الكرملين

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وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على كلمات ترامب: "هناك بالفعل ما يدعو للقلق، وفي هذه الحالة، ربما يمكننا التعامل مع مثل هذه التصريحات المثيرة للقلق بتفهم".وردا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قدم خطة سلام لحل الصراع الأوكراني ،أجاب بيسكوف بالنفي ، وقال: "الجانب الهندي يتخذ باستمرار موقف مؤيد السلام، وداعم للتسوية السلمية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية".وتابع بيسكوف قائلا: "سيتعين عليهم ببساطة أن يدفعوا أكثر من ذلك بكثير، مما يجعل صناعتهم أقل قدرة على المنافسة".وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أكد أمس الثلاثاء، أن رد روسيا على تورط واشنطن بالهجمات الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، قد يكون أشد خطورة مما كان عليه حتى الآن.وأضاف أن "العواقب العملية لا تعد اتهاما، بل حقيقة واضحة تتم ملاحظتها، وزملاؤنا الأمريكيون يعرفون ما نتحدث عنه. يبدو أن الزملاء قد تخلصوا من بقايا الفطرة السليمة ويعتقدون أن كل شيء مسموح لهم".وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن "هذا أيضًا موضوع المناقشات التي تجري بشكل دوري، بما في ذلك على مستوى عالٍ، بين موسكو وواشنطن".وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.بوتين يوضح لمودي نهج نظام كييف المدمر ورعاته الغربيينالكرملين: الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة

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https://sarabic.ae/20240828/الجيش-الروسي-يستهدف-معسكرا-للمرتزقة-الأجانب-في-منطقة-العملية-الخاصة-1092159150.html

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روسيا, الكرملين