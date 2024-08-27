بوتين يوضح لمودي نهج نظام كييف المدمر ورعاته الغربيين

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
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183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
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شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
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بوتين يوضح لمودي نهج نظام كييف المدمر ورعاته الغربيين
بوتين يوضح لمودي نهج نظام كييف المدمر ورعاته الغربيين
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وحدد الخطوط العريضة للنهج الروسي... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T10:43+0000
2024-08-27T10:43+0000
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وقال الكرملين في بيان على "تلغرام": "أبلغ ناريندرا مودي، بوتين، عن زيارته الأخيرة لكييف، مؤكدًا اهتمامه بالمساهمة في تسوية سياسية ودبلوماسية محتملة للوضع حول أوكرانيا".وأشار إلى أنه "تمت مناقشة قضايا التنفيذ العملي للاتفاقيات في المجال التجاري والاقتصادي، التي تم التوصل إليها عقب الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى روسيا، في شهر يوليو (تموز الماضي)، وتم التعبير عن الرضا عن مستوى التفاعل بين البلدين في مجموعة "بريكس"، وأكد مودي استعداده للمشاركة في قمة "بريكس"، التي ستعقد برئاسة روسيا في مدينة قازان الروسية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024".ووفقا للبيان، فإنه "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات".وكتب مودي على منصة "إكس": "تحدثت اليوم (هاتفيا) مع الرئيس بوتين، وبحثنا التدابير الرامية إلى زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة وتبادلنا وجهات النظر حول الصراع الروسي الأوكراني، وأطلعت (بوتين) على استنتاجاتي من زيارتي الأخيرة لأوكرانيا. وتم التأكيد من جديد على التزام الهند القوي بدعم حل سريع دائم وسلمي للصراع (في أوكرانيا)".
https://sarabic.ae/20240709/بوتين-يقلد-مودي-وسام-القديس-أندراوس-فيديو-1090634620.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم, العالم
روسيا, أخبار الهند اليوم, العالم

بوتين يوضح لمودي نهج نظام كييف المدمر ورعاته الغربيين

10:43 GMT 27.08.2024
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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تابعنا عبر
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وحدد الخطوط العريضة للنهج الروسي الرئيسي لحل الصراع الأوكراني.
وقال الكرملين في بيان على "تلغرام": "أبلغ ناريندرا مودي، بوتين، عن زيارته الأخيرة لكييف، مؤكدًا اهتمامه بالمساهمة في تسوية سياسية ودبلوماسية محتملة للوضع حول أوكرانيا".

وأضاف البيان: "من جانبه، قدم بوتين تقييمًا أساسيًا للخط المدمر لسلطات كييف ورعاتها الغربيين، وحدد الخطوط العريضة للمقاربات الروسية الرئيسية لسبل حل الصراع".

وأشار إلى أنه "تمت مناقشة قضايا التنفيذ العملي للاتفاقيات في المجال التجاري والاقتصادي، التي تم التوصل إليها عقب الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى روسيا، في شهر يوليو (تموز الماضي)، وتم التعبير عن الرضا عن مستوى التفاعل بين البلدين في مجموعة "بريكس"، وأكد مودي استعداده للمشاركة في قمة "بريكس"، التي ستعقد برئاسة روسيا في مدينة قازان الروسية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024".
الرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
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9 يوليو, 15:30 GMT
ووفقا للبيان، فإنه "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات".
وكتب مودي على منصة "إكس": "تحدثت اليوم (هاتفيا) مع الرئيس بوتين، وبحثنا التدابير الرامية إلى زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة وتبادلنا وجهات النظر حول الصراع الروسي الأوكراني، وأطلعت (بوتين) على استنتاجاتي من زيارتي الأخيرة لأوكرانيا. وتم التأكيد من جديد على التزام الهند القوي بدعم حل سريع دائم وسلمي للصراع (في أوكرانيا)".
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