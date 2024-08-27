https://sarabic.ae/20240827/بوتين-يوضح-لمودي-نهج-نظام-كييف-المدمر-ورعاته-الغربيين-1092129858.html
بوتين يوضح لمودي نهج نظام كييف المدمر ورعاته الغربيين
بوتين يوضح لمودي نهج نظام كييف المدمر ورعاته الغربيين
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وحدد الخطوط العريضة للنهج الروسي... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T10:43+0000
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وقال الكرملين في بيان على "تلغرام": "أبلغ ناريندرا مودي، بوتين، عن زيارته الأخيرة لكييف، مؤكدًا اهتمامه بالمساهمة في تسوية سياسية ودبلوماسية محتملة للوضع حول أوكرانيا".وأشار إلى أنه "تمت مناقشة قضايا التنفيذ العملي للاتفاقيات في المجال التجاري والاقتصادي، التي تم التوصل إليها عقب الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى روسيا، في شهر يوليو (تموز الماضي)، وتم التعبير عن الرضا عن مستوى التفاعل بين البلدين في مجموعة "بريكس"، وأكد مودي استعداده للمشاركة في قمة "بريكس"، التي ستعقد برئاسة روسيا في مدينة قازان الروسية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024".ووفقا للبيان، فإنه "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات".وكتب مودي على منصة "إكس": "تحدثت اليوم (هاتفيا) مع الرئيس بوتين، وبحثنا التدابير الرامية إلى زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة وتبادلنا وجهات النظر حول الصراع الروسي الأوكراني، وأطلعت (بوتين) على استنتاجاتي من زيارتي الأخيرة لأوكرانيا. وتم التأكيد من جديد على التزام الهند القوي بدعم حل سريع دائم وسلمي للصراع (في أوكرانيا)".
https://sarabic.ae/20240709/بوتين-يقلد-مودي-وسام-القديس-أندراوس-فيديو-1090634620.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم, العالم
روسيا, أخبار الهند اليوم, العالم
بوتين يوضح لمودي نهج نظام كييف المدمر ورعاته الغربيين
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وحدد الخطوط العريضة للنهج الروسي الرئيسي لحل الصراع الأوكراني.
وقال الكرملين في بيان على "تلغرام": "أبلغ ناريندرا مودي، بوتين، عن زيارته الأخيرة لكييف، مؤكدًا اهتمامه بالمساهمة في تسوية سياسية ودبلوماسية محتملة للوضع حول أوكرانيا".
وأضاف البيان: "من جانبه، قدم بوتين تقييمًا أساسيًا للخط المدمر لسلطات كييف ورعاتها الغربيين، وحدد الخطوط العريضة للمقاربات الروسية الرئيسية لسبل حل الصراع".
وأشار إلى أنه "تمت مناقشة قضايا التنفيذ العملي للاتفاقيات في المجال التجاري والاقتصادي، التي تم التوصل إليها عقب الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى روسيا، في شهر يوليو (تموز الماضي)، وتم التعبير عن الرضا عن مستوى التفاعل بين البلدين في مجموعة "بريكس"، وأكد مودي استعداده للمشاركة في قمة "بريكس"، التي ستعقد برئاسة روسيا في مدينة قازان الروسية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024".
ووفقا للبيان، فإنه "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات".
وكتب مودي على منصة "إكس": "تحدثت اليوم (هاتفيا) مع الرئيس بوتين، وبحثنا التدابير الرامية إلى زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة وتبادلنا وجهات النظر حول الصراع الروسي الأوكراني، وأطلعت (بوتين) على استنتاجاتي من زيارتي الأخيرة لأوكرانيا. وتم التأكيد من جديد على التزام الهند القوي بدعم حل سريع دائم وسلمي للصراع (في أوكرانيا)".