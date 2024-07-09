https://sarabic.ae/20240709/بوتين-يقلد-مودي-وسام-القديس-أندراوس-فيديو-1090634620.html
بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديو
بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديو
سبوتنيك عربي
قلّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسام "القديس أندراوس"، أرفع أوسمة الدولة الروسية. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T15:30+0000
2024-07-09T15:30+0000
2024-07-09T15:30+0000
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وقال بوتين خلال حفل توزيع الجوائز في الكرملين: "عزيزي السيد رئيس الوزراء، صديقي العزيز، إن منحك وسام "القديس أندراوس" الأول يعكس الامتنان الصادق من الجانب الروسي للمساهمة الكبيرة التي تقدمها في تعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين دولنا وشعوبنا".وفي السياق ذاته، عبّر مودي في كلمته عن "امتنانه وشكره على هذا الشرف الرفيع بتقليده هذا الوسام".وقال مودي: "إنه شرف تقليد الشعب الهندي المكون من مليار و400 مليون مواطن واعتراف بالعلاقات الوطيدة بين شعبينا".مودي متحدثا باللغة الروسية: "مرحبا موسكو كيف حالك"... فيديومودي: واثق من أن محادثات اليوم مع الرئيس بوتين ستعزز الصداقة بين الهند وروسيا
https://sarabic.ae/20240709/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الهندي-ناريندرا-مودي-في-الكرملين-فيديو--1090620369.html
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نادي الفيديو
بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديو
قلّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسام "القديس أندراوس"، أرفع أوسمة الدولة الروسية.
وقال بوتين خلال حفل توزيع الجوائز في الكرملين: "عزيزي السيد رئيس الوزراء، صديقي العزيز، إن منحك وسام "القديس أندراوس" الأول يعكس الامتنان الصادق من الجانب الروسي للمساهمة الكبيرة التي تقدمها في تعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين دولنا وشعوبنا".
وأردف: "بفضلكم تم تنفيذ الكثير من المشاريع في مجالات الاقتصاد والطاقة والفضاء".
وفي السياق ذاته، عبّر مودي في كلمته عن "امتنانه وشكره على هذا الشرف الرفيع بتقليده هذا الوسام".
وقال مودي: "إنه شرف تقليد الشعب الهندي المكون من مليار و400 مليون مواطن واعتراف بالعلاقات الوطيدة بين شعبينا".