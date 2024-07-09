بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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https://sarabic.ae/20240709/بوتين-يقلد-مودي-وسام-القديس-أندراوس-فيديو-1090634620.html
بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديو
بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديو
سبوتنيك عربي
قلّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسام "القديس أندراوس"، أرفع أوسمة الدولة الروسية. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T15:30+0000
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وقال بوتين خلال حفل توزيع الجوائز في الكرملين: "عزيزي السيد رئيس الوزراء، صديقي العزيز، إن منحك وسام "القديس أندراوس" الأول يعكس الامتنان الصادق من الجانب الروسي للمساهمة الكبيرة التي تقدمها في تعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين دولنا وشعوبنا".وفي السياق ذاته، عبّر مودي في كلمته عن "امتنانه وشكره على هذا الشرف الرفيع بتقليده هذا الوسام".وقال مودي: "إنه شرف تقليد الشعب الهندي المكون من مليار و400 مليون مواطن واعتراف بالعلاقات الوطيدة بين شعبينا".مودي متحدثا باللغة الروسية: "مرحبا موسكو كيف حالك"... فيديومودي: واثق من أن محادثات اليوم مع الرئيس بوتين ستعزز الصداقة بين الهند وروسيا
https://sarabic.ae/20240709/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الهندي-ناريندرا-مودي-في-الكرملين-فيديو--1090620369.html
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بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديو

15:30 GMT 09.07.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
الرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© POOL
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قلّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسام "القديس أندراوس"، أرفع أوسمة الدولة الروسية.
وقال بوتين خلال حفل توزيع الجوائز في الكرملين: "عزيزي السيد رئيس الوزراء، صديقي العزيز، إن منحك وسام "القديس أندراوس" الأول يعكس الامتنان الصادق من الجانب الروسي للمساهمة الكبيرة التي تقدمها في تعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين دولنا وشعوبنا".

وأردف: "بفضلكم تم تنفيذ الكثير من المشاريع في مجالات الاقتصاد والطاقة والفضاء".

الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى معرض روسيا في حديقة الفدينخا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
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10:35 GMT
وفي السياق ذاته، عبّر مودي في كلمته عن "امتنانه وشكره على هذا الشرف الرفيع بتقليده هذا الوسام".

وقال مودي: "إنه شرف تقليد الشعب الهندي المكون من مليار و400 مليون مواطن واعتراف بالعلاقات الوطيدة بين شعبينا".
مودي متحدثا باللغة الروسية: "مرحبا موسكو كيف حالك"... فيديو
مودي: واثق من أن محادثات اليوم مع الرئيس بوتين ستعزز الصداقة بين الهند وروسيا
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