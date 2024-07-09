https://sarabic.ae/20240709/مودي-متحدثا-باللغة-الروسية-مرحبا-موسكو-كيف-حالك-فيديو---1090619440.html

مودي متحدثا باللغة الروسية: "مرحبا موسكو كيف حالك"... فيديو

مودي متحدثا باللغة الروسية: "مرحبا موسكو كيف حالك"... فيديو

سبوتنيك عربي

افتتح رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، كلمته التي ألقاها أمام الجالية الهندية في موسكو، متحدثا باللغة الروسية. 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T10:23+0000

2024-07-09T10:23+0000

2024-07-09T10:23+0000

العالم

روسيا

أخبار الهند اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/10/1067826512_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_4a098a2a1819623e745eb067a9d8a1f2.jpg

وقال مودي في بداية كلمته: "بريفيت ماسكفا.. كاك ديلا؟"، وهي كلمات تعني باللغة العربية: "مرحبا موسكو، كيف حالك؟"، الأمر الذي لقي ترحيبا كبيرا من الحضور.وقال مودي في كلمته: "لسنوات عديدة، شهد العالم نظاما عالميا موجها نحو النفوذ، ما نحتاجه اليوم ليس التأثير، بل التلاقي".وأضاف مودي: "إن الجالية الهندية هي العلامة التجارية لسفراء العلاقات الروسية الهندية، ونحن بحاجة إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية".وبدورها، أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والهند تستعرضان خيارات لتنظيم خط تجريبي لعبور الحاويات الدولي عبر الطريق البحري الشمالي.وجاء في المواد المرجعية المعدة لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى جناح "آتوم" في معرض إنجازات شعوب روسيا (في دي إن خا) أن هناك "حواراً مع الشركاء الهنود بشأن التنمية المشتركة لإمكانات طريق بحر الشمال".كما أشارت "روساتوم" إلى أن الطرفين يعملان على إيجاد خيارات للتعاون "في إطار مشروع "النقل العابر الأوراسي للحاويات"، الذي يهدف إلى تنظيم خط تجريبي بشأن النقل الدولي للحاويات عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.ونوهت "روساتوم" إلى "أن مجال الاهتمام المشترك الجديد هو التقنيات الكمومية، حيث تعمل روساتوم والشركات الهندية على دراسة آفاق التعاون في مجال الحوسبة الكمومية، بما في ذلك إنشاء أجهزة الكمبيوتر الكمومية".وستستمر زيارة مودي حتى 9 يوليو/ تموز، وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، وقال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.

https://sarabic.ae/20240708/رئيس-وزراء-الهند-عن-زيارته-إلى-روسيا-أتطلع-لمراجعة-جميع-جوانب-التعاون-الثنائي-مع-صديقي-بوتين-1090583555.html

https://sarabic.ae/20240708/بوتين-يشيد-بالإنجازات-التي-حققها-مودي-ويصفه-بشخص-نشيط-للغاية-1090601532.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم