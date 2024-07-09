مودي متحدثا باللغة الروسية: "مرحبا موسكو كيف حالك"... فيديو

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صواريخ روسية عالية الدقة تضرب مكان اجتماع لقادة عسكريين أوكرانيين
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240709/مودي-متحدثا-باللغة-الروسية-مرحبا-موسكو-كيف-حالك-فيديو---1090619440.html
مودي متحدثا باللغة الروسية: "مرحبا موسكو كيف حالك"... فيديو
مودي متحدثا باللغة الروسية: "مرحبا موسكو كيف حالك"... فيديو
سبوتنيك عربي
افتتح رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، كلمته التي ألقاها أمام الجالية الهندية في موسكو، متحدثا باللغة الروسية. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T10:23+0000
2024-07-09T10:23+0000
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وقال مودي في بداية كلمته: "بريفيت ماسكفا.. كاك ديلا؟"، وهي كلمات تعني باللغة العربية: "مرحبا موسكو، كيف حالك؟"، الأمر الذي لقي ترحيبا كبيرا من الحضور.وقال مودي في كلمته: "لسنوات عديدة، شهد العالم نظاما عالميا موجها نحو النفوذ، ما نحتاجه اليوم ليس التأثير، بل التلاقي".وأضاف مودي: "إن الجالية الهندية هي العلامة التجارية لسفراء العلاقات الروسية الهندية، ونحن بحاجة إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية".وبدورها، أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والهند تستعرضان خيارات لتنظيم خط تجريبي لعبور الحاويات الدولي عبر الطريق البحري الشمالي.وجاء في المواد المرجعية المعدة لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى جناح "آتوم" في معرض إنجازات شعوب روسيا (في دي إن خا) أن هناك "حواراً مع الشركاء الهنود بشأن التنمية المشتركة لإمكانات طريق بحر الشمال".كما أشارت "روساتوم" إلى أن الطرفين يعملان على إيجاد خيارات للتعاون "في إطار مشروع "النقل العابر الأوراسي للحاويات"، الذي يهدف إلى تنظيم خط تجريبي بشأن النقل الدولي للحاويات عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.ونوهت "روساتوم" إلى "أن مجال الاهتمام المشترك الجديد هو التقنيات الكمومية، حيث تعمل روساتوم والشركات الهندية على دراسة آفاق التعاون في مجال الحوسبة الكمومية، بما في ذلك إنشاء أجهزة الكمبيوتر الكمومية".وستستمر زيارة مودي حتى 9 يوليو/ تموز، وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، وقال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.
https://sarabic.ae/20240708/رئيس-وزراء-الهند-عن-زيارته-إلى-روسيا-أتطلع-لمراجعة-جميع-جوانب-التعاون-الثنائي-مع-صديقي-بوتين-1090583555.html
https://sarabic.ae/20240708/بوتين-يشيد-بالإنجازات-التي-حققها-مودي-ويصفه-بشخص-نشيط-للغاية-1090601532.html
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العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم
العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم

مودي متحدثا باللغة الروسية: "مرحبا موسكو كيف حالك"... فيديو

10:23 GMT 09.07.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
افتتح رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، كلمته التي ألقاها أمام الجالية الهندية في موسكو، متحدثا باللغة الروسية.
وقال مودي في بداية كلمته: "بريفيت ماسكفا.. كاك ديلا؟"، وهي كلمات تعني باللغة العربية: "مرحبا موسكو، كيف حالك؟"، الأمر الذي لقي ترحيبا كبيرا من الحضور.
وقال مودي في كلمته: "لسنوات عديدة، شهد العالم نظاما عالميا موجها نحو النفوذ، ما نحتاجه اليوم ليس التأثير، بل التلاقي".
وأضاف مودي: "إن الجالية الهندية هي العلامة التجارية لسفراء العلاقات الروسية الهندية، ونحن بحاجة إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية".
زيارة رئيس وزراء الهند إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
رئيس وزراء الهند عن زيارته إلى روسيا: أتطلع لمراجعة جميع جوانب التعاون الثنائي مع صديقي بوتين
أمس, 07:18 GMT
وبدورها، أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والهند تستعرضان خيارات لتنظيم خط تجريبي لعبور الحاويات الدولي عبر الطريق البحري الشمالي.
وجاء في المواد المرجعية المعدة لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى جناح "آتوم" في معرض إنجازات شعوب روسيا (في دي إن خا) أن هناك "حواراً مع الشركاء الهنود بشأن التنمية المشتركة لإمكانات طريق بحر الشمال".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
بوتين يشيد بالإنجازات التي حققها مودي ويصفه بشخص "نشيط للغاية"
أمس, 17:18 GMT
كما أشارت "روساتوم" إلى أن الطرفين يعملان على إيجاد خيارات للتعاون "في إطار مشروع "النقل العابر الأوراسي للحاويات"، الذي يهدف إلى تنظيم خط تجريبي بشأن النقل الدولي للحاويات عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ونوهت "روساتوم" إلى "أن مجال الاهتمام المشترك الجديد هو التقنيات الكمومية، حيث تعمل روساتوم والشركات الهندية على دراسة آفاق التعاون في مجال الحوسبة الكمومية، بما في ذلك إنشاء أجهزة الكمبيوتر الكمومية".

ووصلت طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الاثنين، إلى مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو.

وستستمر زيارة مودي حتى 9 يوليو/ تموز، وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، وقال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.
وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.
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