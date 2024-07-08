https://sarabic.ae/20240708/مودي-واثق-من-أن-محادثات-اليوم-مع-الرئيس-بوتين-ستعزز-الصداقة-بين-الهند-وروسيا-1090602879.html

مودي: واثق من أن محادثات اليوم مع الرئيس بوتين ستعزز الصداقة بين الهند وروسيا

مودي: واثق من أن محادثات اليوم مع الرئيس بوتين ستعزز الصداقة بين الهند وروسيا

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن ثقته في أن محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، ستعزز الصداقة بين الهند وروسيا. 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T18:14+0000

2024-07-08T18:14+0000

2024-07-08T18:14+0000

روسيا

العالم

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وكتب مودي باللغة الروسية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أشكر الرئيس بوتين على استقبالي هذا المساء في نوفو أوغاريفو، وأتطلع إلى محادثات الغد، والتي ستسهم بلا شك في تعزيز الصداقة بين الهند وروسيا".أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتطور الذي حققته الهند والنجاحات التي حققها رئيس وزرائها ناريندرا مودي، الذي أعيد انتخابه مؤخرا لهذا المنصب.وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع مودي في مقر إقامته قرب موسكو: "أود أن أهنئك على إعادة انتخابك كرئيس للوزراء، وأعتقد أن هذا ليس من قبيل الصدفة، ولكنه نتيجة لعملك على مدى سنوات عديدة".وقال الرئيس الروسي: "لديك أفكارك الخاصة، وأنت شخص نشيط للغاية، وتعرف كيفية تحقيق نتائج لصالح الهند والشعب الهندي".وهبطت طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، في مطار العاصمة الروسية "فنوكوفو 2"، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".وستستمر زيارة مودي حتى 9 يوليو/ تموز، وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، وقال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.وكما أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن الجزء غير الرسمي من الزيارة سيبدأ هذا المساء.وقال النائب الأول لوزير الخارجية الهندي فيناي كواترا، في وقت سابق، إن مودي سيحضر عشاء خاصا مع بوتين في المساء.وأشار بيسكوف إلى أنه من المتوقع في هذه اللقاءات التبادل الموسع لوجهات النظر، وهو ما "سيعوض إلى حد كبير نقص البيانات لوسائل الإعلام".ومن المقرر أن يجتمع مودي، يوم الثلاثاء أيضًا، مع الجالية الهندية في روسيا، ويضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول، ويزور جناح "روساتوم" في معرض في موسكو.وكما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين سابقًا، فإن قادة البلدين سيناقشان آفاق تطوير العلاقات الروسية الهندية الودية تقليديًا، بالإضافة إلى القضايا الحالية المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

https://sarabic.ae/20240708/خبير-في-العلاقات-الدولية-توقيت-زيارة-رئيس-وزراء-الهند-إلى-روسيا-دليل-على-بدء-النظام-الدولي-الجديد-1090601963.html

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