https://sarabic.ae/20240709/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الهندي-ناريندرا-مودي-في-الكرملين-فيديو--1090620369.html
بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الكرملين.... فيديو
بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الكرملين.... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، محادثات في الكرملين. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T10:35+0000
2024-07-09T10:35+0000
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روسيا
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وأشار الرئيس بوتين خلال محادثاته الثنائية مع مودي إلى أن العلاقات بين روسيا والهند تحمل طابع شراكة استراتيجية متميزة.وقال بوتين: "يتميز بلدانا بصداقة طويلة الأمد، وعلاقات جيدة تطورت على مدى عقود، ونحن نحتفل هذا العام بمرور 77 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية. واليوم تتميز علاقاتنا بطابع شراكة استراتيجية خاصة".ولفت بوتين إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند بنسبة 20 % في الربع الأول من عام 2024.وأكد بوتين أن روسيا والهند تتعاونان بشكل وثيق على الساحة الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون. وشكر بوتين رئيس الوزراء الهندي على الاهتمام الذي يوليه لحل الأزمة الأوكرانية سلميا.وقال:" أنا ممتن لاهتمامكم بأكثر المشاكل إلحاحاً، بما في ذلك محاولة إيجاد بعض الطرق لحل الأزمة الأوكرانية، أولاً وقبل كل شيء، بطريقة سلمية".وأكد بوتين أن الاتصالات مستمرة بين روسيا والهند.وتمنى بوتين لرئيس الوزراء الهندي مودي نجاحات جديدة في تنمية الدولة الهندية.وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الهندي أن التعاون الهندي الروسي يضمن الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.وشدد مودي مودي على استعداد الهند للمساعدة في إحلال السلام في أوكرانيا.
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الرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
سبوتنيك عربي
الرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
2024-07-09T10:35+0000
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سبوتنيك عربي
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روسيا, видео, أخبار الهند اليوم
روسيا, видео, أخبار الهند اليوم
بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الكرملين.... فيديو
10:35 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 11:10 GMT 09.07.2024)
يتبع
بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، محادثات في الكرملين.
وأشار الرئيس بوتين خلال محادثاته الثنائية مع مودي إلى أن العلاقات بين روسيا والهند تحمل طابع شراكة استراتيجية متميزة.
وقال بوتين: "يتميز بلدانا بصداقة طويلة الأمد، وعلاقات جيدة تطورت على مدى عقود، ونحن نحتفل هذا العام بمرور 77 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية. واليوم تتميز علاقاتنا بطابع شراكة استراتيجية خاصة".
ولفت بوتين إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند بنسبة 20 % في الربع الأول من عام 2024.
في العام الماضي، زاد حجم التجارة بنسبة 60 %، بل وأكثر من ذلك - بنسبة 66 %، وفي الربع الأول من هذا العام، ارتفع إضافياً بنسبة 20%.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا والهند تتعاونان بشكل وثيق على الساحة الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون.
نحن نتعاون بشكل وثيق على الساحة الدولية، بما في ذلك في المنظمات الدولية، وفي المقام الأول في الأمم المتحدة وفي جمعيات مثل منظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وشكر بوتين رئيس الوزراء الهندي على الاهتمام الذي يوليه لحل الأزمة الأوكرانية سلميا.
وقال:" أنا ممتن لاهتمامكم بأكثر المشاكل إلحاحاً، بما في ذلك محاولة إيجاد بعض الطرق لحل الأزمة الأوكرانية، أولاً وقبل كل شيء، بطريقة سلمية".
وأكد بوتين أن الاتصالات مستمرة بين روسيا والهند.
نحن على اتصال دائم، ونولي اهتماما رئيسيا لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، هذا يتوافق مع مصالح شعبي البلدين.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتمنى بوتين لرئيس الوزراء الهندي مودي نجاحات جديدة في تنمية الدولة الهندية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الهندي أن التعاون الهندي الروسي يضمن الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.
وشدد مودي مودي على استعداد الهند للمساعدة في إحلال السلام في أوكرانيا.