بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الكرملين.... فيديو

عربي
صواريخ روسية عالية الدقة تضرب مكان اجتماع لقادة عسكريين أوكرانيين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
35 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240709/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الهندي-ناريندرا-مودي-في-الكرملين-فيديو--1090620369.html
بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الكرملين.... فيديو
بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الكرملين.... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، محادثات في الكرملين. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T10:35+0000
2024-07-09T11:10+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090610814_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_9cec5b44778982d776f9bf20fcaee71d.jpg
وأشار الرئيس بوتين خلال محادثاته الثنائية مع مودي إلى أن العلاقات بين روسيا والهند تحمل طابع شراكة استراتيجية متميزة.وقال بوتين: "يتميز بلدانا بصداقة طويلة الأمد، وعلاقات جيدة تطورت على مدى عقود، ونحن نحتفل هذا العام بمرور 77 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية. واليوم تتميز علاقاتنا بطابع شراكة استراتيجية خاصة".ولفت بوتين إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند بنسبة 20 % في الربع الأول من عام 2024.وأكد بوتين أن روسيا والهند تتعاونان بشكل وثيق على الساحة الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون. وشكر بوتين رئيس الوزراء الهندي على الاهتمام الذي يوليه لحل الأزمة الأوكرانية سلميا.وقال:" أنا ممتن لاهتمامكم بأكثر المشاكل إلحاحاً، بما في ذلك محاولة إيجاد بعض الطرق لحل الأزمة الأوكرانية، أولاً وقبل كل شيء، بطريقة سلمية".وأكد بوتين أن الاتصالات مستمرة بين روسيا والهند.وتمنى بوتين لرئيس الوزراء الهندي مودي نجاحات جديدة في تنمية الدولة الهندية.وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الهندي أن التعاون الهندي الروسي يضمن الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.وشدد مودي مودي على استعداد الهند للمساعدة في إحلال السلام في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
سبوتنيك عربي
الرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
2024-07-09T10:35+0000
true
PT24M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090610814_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_5aa4db23ef2f58300ce23fc3b93644d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, видео, أخبار الهند اليوم
روسيا, видео, أخبار الهند اليوم

بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الكرملين.... فيديو

10:35 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 11:10 GMT 09.07.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، محادثات في الكرملين.
وأشار الرئيس بوتين خلال محادثاته الثنائية مع مودي إلى أن العلاقات بين روسيا والهند تحمل طابع شراكة استراتيجية متميزة.
© Ruptly
وقال بوتين: "يتميز بلدانا بصداقة طويلة الأمد، وعلاقات جيدة تطورت على مدى عقود، ونحن نحتفل هذا العام بمرور 77 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية. واليوم تتميز علاقاتنا بطابع شراكة استراتيجية خاصة".
ولفت بوتين إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند بنسبة 20 % في الربع الأول من عام 2024.

في العام الماضي، زاد حجم التجارة بنسبة 60 %، بل وأكثر من ذلك - بنسبة 66 %، وفي الربع الأول من هذا العام، ارتفع إضافياً بنسبة 20%.

كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا والهند تتعاونان بشكل وثيق على الساحة الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون.

نحن نتعاون بشكل وثيق على الساحة الدولية، بما في ذلك في المنظمات الدولية، وفي المقام الأول في الأمم المتحدة وفي جمعيات مثل منظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وشكر بوتين رئيس الوزراء الهندي على الاهتمام الذي يوليه لحل الأزمة الأوكرانية سلميا.
وقال:" أنا ممتن لاهتمامكم بأكثر المشاكل إلحاحاً، بما في ذلك محاولة إيجاد بعض الطرق لحل الأزمة الأوكرانية، أولاً وقبل كل شيء، بطريقة سلمية".
وأكد بوتين أن الاتصالات مستمرة بين روسيا والهند.

نحن على اتصال دائم، ونولي اهتماما رئيسيا لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، هذا يتوافق مع مصالح شعبي البلدين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتمنى بوتين لرئيس الوزراء الهندي مودي نجاحات جديدة في تنمية الدولة الهندية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الهندي أن التعاون الهندي الروسي يضمن الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.
وشدد مودي مودي على استعداد الهند للمساعدة في إحلال السلام في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "أونروا": 300 ألف طالب في غزة ظلوا خارج المدارس 9 أشهر04:53 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيليأمس, 16:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала