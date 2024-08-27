https://sarabic.ae/20240827/أستاذ-في-القانون-الدولي-طول-أمد-الصراع-في-أوكرانيا-وغزة-يؤكد-حاجة-العالم-إلى-الدور-الروسي-1092124434.html
أستاذ في القانون الدولي: طول أمد الصراع في أوكرانيا وغزة يؤكد حاجة العالم إلى الدور الروسي
أستاذ في القانون الدولي: طول أمد الصراع في أوكرانيا وغزة يؤكد حاجة العالم إلى الدور الروسي
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ القانون الدولي في جامعة "القديس يوسف" اللبنانية الدكتور رزق زغيب، أن طول أمد الأزمة في غزة وكييف يؤكد الحاجة لروسيا في الصعيد العالمي، مشيرًا إلى أن... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T08:03+0000
2024-08-27T08:03+0000
2024-08-27T08:03+0000
روسيا
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تقارير سبوتنيك
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وقال زغيب لإذاعة "سبوتنيك": "العلاقة بين روسيا والغرب لطالما تأرجحت بين التحالف والخلاف، فعندما كانت روسيا ذات حكم قيصري كانت على علاقة جيدة مع بريطانيا وفرنسا، ولكنها كانت تقلق ألمانيا نتيجة لحجمها البشري الهائل، وعندما اندلعت الثورة البلشفية أصبح الخلاف عقائدي مع الغرب أجمع وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، لأنها كانت تعتبر أن من يسيطر على المحيطات يسيطر على العالم".وأضاف: "بعد كل هذه الأحداث لم تتعامل واشنطن مع موسكو بندّية وتحديدًا بعد انهيار جدار برلين، لأنها اعتبرت أن روسيا ضعفت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ولن تستطيع الصعود عالميًا، وهو ما وضع الروس في حالة السعي الدؤوب لبناء علاقات وثيقة مع الغرب ولكنهم قوبلوا بالرفض إلى حين اكتشف الغرب صعود قوى جديدة بالتحالف مع روسيا ومنها مجموعة "بريكس"، مما يعرض مصالحهم للخطر".وأردف زغيب: "كل هذه التقلبات في العلاقة والحروب التي شنها الغرب تبيّن منها أن روسيا قادرة على أن تتحمل أطول المواجهات وأن اقتصادها قوي جدًا، إضافة إلى قيامها بتشبيك علاقاتها وبناء تحالفات استراتيجية باتت تؤتي بثمارها في مواجهتها مع الغرب".واعتبر زغيب أن "طول أمد الأزمة في غزة وكييف يجعل من هذين الملفين متداخلين أكثر فأكثر، لا سيّما وأن الولايات المتحدة تشكل عاملاً أساسيًا في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى أن استمرار الحرب على الجبهتين سيؤدي إلى ازدياد الحاجة للدور الروسي على الصعيد العالمي نتيجة العلاقات الروسية الوثيقة مع بعض الأطراف في الشرق الاوسط".
https://sarabic.ae/20240826/روسيا-تدعو-أطراف-النزاع-في-الشرق-الأوسط-إلى-ممارسة-أقصى-درجات-ضبط-النفس-1092116299.html
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روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
أستاذ في القانون الدولي: طول أمد الصراع في أوكرانيا وغزة يؤكد حاجة العالم إلى الدور الروسي
حصري
أكد أستاذ القانون الدولي في جامعة "القديس يوسف" اللبنانية الدكتور رزق زغيب، أن طول أمد الأزمة في غزة وكييف يؤكد الحاجة لروسيا في الصعيد العالمي، مشيرًا إلى أن روسيا قادرة على أن تتحمل أطول المواجهات.
وقال زغيب لإذاعة "سبوتنيك": "العلاقة بين روسيا والغرب لطالما تأرجحت بين التحالف والخلاف، فعندما كانت روسيا ذات حكم قيصري كانت على علاقة جيدة مع بريطانيا وفرنسا، ولكنها كانت تقلق ألمانيا نتيجة لحجمها البشري الهائل، وعندما اندلعت الثورة البلشفية أصبح الخلاف عقائدي مع الغرب أجمع وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، لأنها كانت تعتبر أن من يسيطر على المحيطات يسيطر على العالم".
وأضاف: "بعد كل هذه الأحداث لم تتعامل واشنطن مع موسكو بندّية وتحديدًا بعد انهيار جدار برلين، لأنها اعتبرت أن روسيا ضعفت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ولن تستطيع الصعود عالميًا، وهو ما وضع الروس في حالة السعي الدؤوب لبناء علاقات وثيقة مع الغرب ولكنهم قوبلوا بالرفض إلى حين اكتشف الغرب صعود قوى جديدة بالتحالف مع روسيا ومنها مجموعة "بريكس"، مما يعرض مصالحهم للخطر".
وأردف زغيب: "كل هذه التقلبات في العلاقة والحروب التي شنها الغرب تبيّن منها أن روسيا قادرة على أن تتحمل أطول المواجهات وأن اقتصادها قوي جدًا، إضافة إلى قيامها بتشبيك علاقاتها وبناء تحالفات استراتيجية باتت تؤتي بثمارها في مواجهتها مع الغرب".
واعتبر زغيب أن "طول أمد الأزمة في غزة وكييف يجعل من هذين الملفين متداخلين أكثر فأكثر، لا سيّما وأن الولايات المتحدة تشكل عاملاً أساسيًا في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى أن استمرار الحرب على الجبهتين سيؤدي إلى ازدياد الحاجة للدور الروسي على الصعيد العالمي نتيجة العلاقات الروسية الوثيقة مع بعض الأطراف في الشرق الاوسط".