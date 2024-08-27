أستاذ في القانون الدولي: طول أمد الصراع في أوكرانيا وغزة يؤكد حاجة العالم إلى الدور الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:24 GMT
156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240827/أستاذ-في-القانون-الدولي-طول-أمد-الصراع-في-أوكرانيا-وغزة-يؤكد-حاجة-العالم-إلى-الدور-الروسي-1092124434.html
أستاذ في القانون الدولي: طول أمد الصراع في أوكرانيا وغزة يؤكد حاجة العالم إلى الدور الروسي
أستاذ في القانون الدولي: طول أمد الصراع في أوكرانيا وغزة يؤكد حاجة العالم إلى الدور الروسي
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ القانون الدولي في جامعة "القديس يوسف" اللبنانية الدكتور رزق زغيب، أن طول أمد الأزمة في غزة وكييف يؤكد الحاجة لروسيا في الصعيد العالمي، مشيرًا إلى أن... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T08:03+0000
2024-08-27T08:03+0000
روسيا
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg
وقال زغيب لإذاعة "سبوتنيك": "العلاقة بين روسيا والغرب لطالما تأرجحت بين التحالف والخلاف، فعندما كانت روسيا ذات حكم قيصري كانت على علاقة جيدة مع بريطانيا وفرنسا، ولكنها كانت تقلق ألمانيا نتيجة لحجمها البشري الهائل، وعندما اندلعت الثورة البلشفية أصبح الخلاف عقائدي مع الغرب أجمع وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، لأنها كانت تعتبر أن من يسيطر على المحيطات يسيطر على العالم".وأضاف: "بعد كل هذه الأحداث لم تتعامل واشنطن مع موسكو بندّية وتحديدًا بعد انهيار جدار برلين، لأنها اعتبرت أن روسيا ضعفت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ولن تستطيع الصعود عالميًا، وهو ما وضع الروس في حالة السعي الدؤوب لبناء علاقات وثيقة مع الغرب ولكنهم قوبلوا بالرفض إلى حين اكتشف الغرب صعود قوى جديدة بالتحالف مع روسيا ومنها مجموعة "بريكس"، مما يعرض مصالحهم للخطر".وأردف زغيب: "كل هذه التقلبات في العلاقة والحروب التي شنها الغرب تبيّن منها أن روسيا قادرة على أن تتحمل أطول المواجهات وأن اقتصادها قوي جدًا، إضافة إلى قيامها بتشبيك علاقاتها وبناء تحالفات استراتيجية باتت تؤتي بثمارها في مواجهتها مع الغرب".واعتبر زغيب أن "طول أمد الأزمة في غزة وكييف يجعل من هذين الملفين متداخلين أكثر فأكثر، لا سيّما وأن الولايات المتحدة تشكل عاملاً أساسيًا في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى أن استمرار الحرب على الجبهتين سيؤدي إلى ازدياد الحاجة للدور الروسي على الصعيد العالمي نتيجة العلاقات الروسية الوثيقة مع بعض الأطراف في الشرق الاوسط".
https://sarabic.ae/20240826/روسيا-تدعو-أطراف-النزاع-في-الشرق-الأوسط-إلى-ممارسة-أقصى-درجات-ضبط-النفس-1092116299.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ddf5e6362941f7b4a7d98a5d7c19124.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

أستاذ في القانون الدولي: طول أمد الصراع في أوكرانيا وغزة يؤكد حاجة العالم إلى الدور الروسي

08:03 GMT 27.08.2024
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في الكرملين
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Aleksey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد أستاذ القانون الدولي في جامعة "القديس يوسف" اللبنانية الدكتور رزق زغيب، أن طول أمد الأزمة في غزة وكييف يؤكد الحاجة لروسيا في الصعيد العالمي، مشيرًا إلى أن روسيا قادرة على أن تتحمل أطول المواجهات.
وقال زغيب لإذاعة "سبوتنيك": "العلاقة بين روسيا والغرب لطالما تأرجحت بين التحالف والخلاف، فعندما كانت روسيا ذات حكم قيصري كانت على علاقة جيدة مع بريطانيا وفرنسا، ولكنها كانت تقلق ألمانيا نتيجة لحجمها البشري الهائل، وعندما اندلعت الثورة البلشفية أصبح الخلاف عقائدي مع الغرب أجمع وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، لأنها كانت تعتبر أن من يسيطر على المحيطات يسيطر على العالم".
وأضاف: "بعد كل هذه الأحداث لم تتعامل واشنطن مع موسكو بندّية وتحديدًا بعد انهيار جدار برلين، لأنها اعتبرت أن روسيا ضعفت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ولن تستطيع الصعود عالميًا، وهو ما وضع الروس في حالة السعي الدؤوب لبناء علاقات وثيقة مع الغرب ولكنهم قوبلوا بالرفض إلى حين اكتشف الغرب صعود قوى جديدة بالتحالف مع روسيا ومنها مجموعة "بريكس"، مما يعرض مصالحهم للخطر".
وأردف زغيب: "كل هذه التقلبات في العلاقة والحروب التي شنها الغرب تبيّن منها أن روسيا قادرة على أن تتحمل أطول المواجهات وأن اقتصادها قوي جدًا، إضافة إلى قيامها بتشبيك علاقاتها وبناء تحالفات استراتيجية باتت تؤتي بثمارها في مواجهتها مع الغرب".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
روسيا تدعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس
أمس, 18:23 GMT
واعتبر زغيب أن "طول أمد الأزمة في غزة وكييف يجعل من هذين الملفين متداخلين أكثر فأكثر، لا سيّما وأن الولايات المتحدة تشكل عاملاً أساسيًا في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى أن استمرار الحرب على الجبهتين سيؤدي إلى ازدياد الحاجة للدور الروسي على الصعيد العالمي نتيجة العلاقات الروسية الوثيقة مع بعض الأطراف في الشرق الاوسط".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزةأمس, 21:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزةأمس, 12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала