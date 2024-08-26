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روسيا تدعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس
روسيا تدعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو تعرب عن قلقها العميق إزاء التصاعد الخطير للتوتر في منطقة الحدود اللبنانية... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T18:23+0000
2024-08-26T18:23+0000
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جاء هذا الإعلان تعليقا على الهجوم الذي شنه "حزب الله" اللبناني على أهداف في إسرائيل، وقالت زاخاروفا: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء التصاعد الخطير في التوتر في منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونحث بقوة جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وجرها إلى مواجهة مسلحة واسعة النطاق مع إسرائيل تترتب عليها عواقب وخيمة".وأضافت زاخاروفا أن الجانب الروسي ينطلق من حقيقة أن الأسباب الجذرية للجولة القادمة من التصعيد العسكري السياسي مرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي العام الذي لم يتم حله.وقال الأمين العالم لـ"حزب الله" حسن نصر الله، يوم أمس الأحد، على الهواء مباشرة على قناة "المنار"، إن مقاتلي الحزب أطلقوا أكثر من 300 صاروخ على شمال إسرائيل من أجل تحويل أنظمة الدفاع الجوي، حتى تتمكن الطائرات دون طيار من التحليق إلى هدفهم الرئيسي، قاعدة المخابرات العسكرية في غليلوت، التي تقع في ضواحي تل أبيب، على بعد 110 كيلومترات من الحدود مع لبنان.وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قاعدة وحدة الاستخبارات العسكرية "8200" ومقر جهاز المخابرات الخارجية الموساد يقعان في منطقة غليلوت.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة استباقية على أهداف لـ"حزب الله"، صباح يوم أمس الأحد، ودمرت آلاف الصواريخ بعد أن رصدت معلومات استخباراتية استعدادات لضربة على الأراضي الإسرائيلية.وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 طائرة تابعة للقوات الجوية شاركت في عملية تدمير منشآت وأسلحة "حزب الله". وبحسب تقييمه، فإن الأضرار التي لحقت بإسرائيل نتيجة الهجوم تعتبر ضئيلة.وتأتي الضربة الواسعة التي نفذها "حزب الله" ردا على مقتل القيادي الكبير في الحركة" فؤاد شكر" مؤخرا في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت.رد لبنان على اغتيال شكر.. هل يغير معادلة الحرب القائمة في الجنوب مع إسرائيل؟غالانت: تصريحات بن غفير الخطيرة أضعفت إسرائيل بعد إحباط جيشها هجوم "حزب الله"
https://sarabic.ae/20240825/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-حقيقة-تعرض-بعض-قواعده-العسكرية-لأضرار-جراء-قصف-حزب-الله-1092086407.html
https://sarabic.ae/20240825/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الحرب-على-حزب-الله-ستأتي-في-المستقبل-البعيد-وليس-الآن-1092089051.html
https://sarabic.ae/20240825/بعد-هجوم-إسرائيل-على-الجنوب-اللبناني-نتنياهو-يوجه-رسالة-إلى-نصر-الله-وخامنئي-1092087173.html
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العالم, لبنان, أخبار لبنان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي
العالم, لبنان, أخبار لبنان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي

روسيا تدعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

18:23 GMT 26.08.2024
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© Sputnik . wasim suliman
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو تعرب عن قلقها العميق إزاء التصاعد الخطير للتوتر في منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وتدعو أطراف النزاع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
جاء هذا الإعلان تعليقا على الهجوم الذي شنه "حزب الله" اللبناني على أهداف في إسرائيل، وقالت زاخاروفا: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء التصاعد الخطير في التوتر في منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونحث بقوة جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وجرها إلى مواجهة مسلحة واسعة النطاق مع إسرائيل تترتب عليها عواقب وخيمة".
وأضافت زاخاروفا أن الجانب الروسي ينطلق من حقيقة أن الأسباب الجذرية للجولة القادمة من التصعيد العسكري السياسي مرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي العام الذي لم يتم حله.

واختتمت زاخاروفا: "إننا نؤكد استعدادنا، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء والأشخاص ذوي التفكير المماثل، لمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق وقف مبكر لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق عملية سلام شاملة، من شأنها أن تسهم في التطبيع الشامل للوضع في الشرق الأوسط".

عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة تعرض بعض قواعده العسكرية لأضرار جراء قصف "حزب الله"
أمس, 12:59 GMT
وقال الأمين العالم لـ"حزب الله" حسن نصر الله، يوم أمس الأحد، على الهواء مباشرة على قناة "المنار"، إن مقاتلي الحزب أطلقوا أكثر من 300 صاروخ على شمال إسرائيل من أجل تحويل أنظمة الدفاع الجوي، حتى تتمكن الطائرات دون طيار من التحليق إلى هدفهم الرئيسي، قاعدة المخابرات العسكرية في غليلوت، التي تقع في ضواحي تل أبيب، على بعد 110 كيلومترات من الحدود مع لبنان.
وبحسب قوله، أكدت مصادر لـ"حزب الله" أن عددا كبيرا من الطائرات دون طيار وصلت إلى أهدافها، لكن إسرائيل اختارت إخفاء الصورة الحقيقية لما يحدث عن الجمهور العام.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على "حزب الله" ستأتي في المستقبل البعيد وليس الآن
أمس, 15:30 GMT
وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قاعدة وحدة الاستخبارات العسكرية "8200" ومقر جهاز المخابرات الخارجية الموساد يقعان في منطقة غليلوت.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة استباقية على أهداف لـ"حزب الله"، صباح يوم أمس الأحد، ودمرت آلاف الصواريخ بعد أن رصدت معلومات استخباراتية استعدادات لضربة على الأراضي الإسرائيلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
بعد هجوم إسرائيل على الجنوب اللبناني.. نتنياهو يوجه رسالة إلى نصر الله وخامنئي
أمس, 13:30 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 طائرة تابعة للقوات الجوية شاركت في عملية تدمير منشآت وأسلحة "حزب الله". وبحسب تقييمه، فإن الأضرار التي لحقت بإسرائيل نتيجة الهجوم تعتبر ضئيلة.
وتأتي الضربة الواسعة التي نفذها "حزب الله" ردا على مقتل القيادي الكبير في الحركة" فؤاد شكر" مؤخرا في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت.
رد لبنان على اغتيال شكر.. هل يغير معادلة الحرب القائمة في الجنوب مع إسرائيل؟
غالانت: تصريحات بن غفير الخطيرة أضعفت إسرائيل بعد إحباط جيشها هجوم "حزب الله"
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:10 GMT
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