https://sarabic.ae/20240825/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-حقيقة-تعرض-بعض-قواعده-العسكرية-لأضرار-جراء-قصف-حزب-الله-1092086407.html

الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة تعرض بعض قواعده العسكرية لأضرار جراء قصف "حزب الله"

الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة تعرض بعض قواعده العسكرية لأضرار جراء قصف "حزب الله"

سبوتنيك عربي

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، حقيقة تعرض بعض قواعده العسكرية لأضرار جراء قصف "حزب الله" اللبناني على بلاده. 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T12:59+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن بيان للجيش نفيه تعرض أي قاعدة عسكرية في إسرائيل لقصف "حزب الله"، مضيفة أن كل التقديرات الأمنية تقضي بأن "حزب الله" خطط لإطلاق مئات الصواريخ والقذائف، معظمها على شمال البلاد.وشدد بيان الجيش الإسرائيلي عل أن هجمات سلاح الجو الإسرائيلي التي نفذت الليلة كانت واسعة النطاق من أجل إزالة تهديد حزب الله على بلاده.ويأتي هذا فيما شَّن الجيش الإسرائيلي"ضربات استباقية" صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

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