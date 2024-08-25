https://sarabic.ae/20240825/رئيس-مجلس-إقليمي-إسرائيلي-كل-يوم-نفقد-أجزاء-من-شمال-البلاد-أمام-حزب-الله-1092080752.html
رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: كل يوم نفقد أجزاء من شمال البلاد أمام "حزب الله"
رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: كل يوم نفقد أجزاء من شمال البلاد أمام "حزب الله"
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن كل يوم تفقد بلاده أجزاء من الأراضي في شمال إسرائيل أمام "حزب الله" اللبناني. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T08:45+0000
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ونقلت إذاعة ريشت بيت الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن غيورا زالتس، رئيس المجلس الإقليمي بالجليل الأعلى، شمالي إسرائيلي، أن ما ينقص مستوطنات الشمال هو تواجد حكومة بنيامين نتنياهو هناك. وأوضح زالتس ضرورة تحديد الحكومة الإسرائيلي لأهداف الحرب سواء في الشمال أمام حزب الله اللبناني أو في الجنوب أمام حركة حماس في قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إعادة مستوطني الشمال إلى منازلهم.وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى ضرورة عودة الحكومة الإسرائيلية إلى مناطق الشمال ومستوطناتها من أجل تنمية وازدهار تلك المنطقة.وتأتي هذه التصريحات على خلفية شَّن الجيش الإسرائيلي"ضربات استباقية" صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240825/حزب-الله-مزاعم-إسرائيل-بشأن-قيامه-بهجوم-استباقي-ادعاءات-فارغة-وأنجزنا-عمليتنا-العسكرية-1092078633.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: كل يوم نفقد أجزاء من شمال البلاد أمام "حزب الله"
صرح رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن كل يوم تفقد بلاده أجزاء من الأراضي في شمال إسرائيل أمام "حزب الله" اللبناني.
ونقلت إذاعة ريشت بيت الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن غيورا زالتس، رئيس المجلس الإقليمي بالجليل الأعلى، شمالي إسرائيلي، أن ما ينقص مستوطنات الشمال هو تواجد حكومة بنيامين نتنياهو هناك.
وأوضح زالتس ضرورة تحديد الحكومة الإسرائيلي لأهداف الحرب سواء في الشمال أمام حزب الله اللبناني أو في الجنوب أمام حركة حماس في قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إعادة مستوطني الشمال إلى منازلهم.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى ضرورة عودة الحكومة الإسرائيلية إلى مناطق الشمال ومستوطناتها من أجل تنمية وازدهار تلك المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية شَّن الجيش الإسرائيلي
"ضربات استباقية" صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.
فيما أعلن "حزب الله
" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.