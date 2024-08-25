رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: كل يوم نفقد أجزاء من شمال البلاد أمام "حزب الله"

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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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ملفات ساخنة
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مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20240825/رئيس-مجلس-إقليمي-إسرائيلي-كل-يوم-نفقد-أجزاء-من-شمال-البلاد-أمام-حزب-الله-1092080752.html
رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: كل يوم نفقد أجزاء من شمال البلاد أمام "حزب الله"
رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: كل يوم نفقد أجزاء من شمال البلاد أمام "حزب الله"
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن كل يوم تفقد بلاده أجزاء من الأراضي في شمال إسرائيل أمام "حزب الله" اللبناني. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T08:45+0000
2024-08-25T08:45+0000
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ونقلت إذاعة ريشت بيت الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن غيورا زالتس، رئيس المجلس الإقليمي بالجليل الأعلى، شمالي إسرائيلي، أن ما ينقص مستوطنات الشمال هو تواجد حكومة بنيامين نتنياهو هناك. وأوضح زالتس ضرورة تحديد الحكومة الإسرائيلي لأهداف الحرب سواء في الشمال أمام حزب الله اللبناني أو في الجنوب أمام حركة حماس في قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إعادة مستوطني الشمال إلى منازلهم.وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى ضرورة عودة الحكومة الإسرائيلية إلى مناطق الشمال ومستوطناتها من أجل تنمية وازدهار تلك المنطقة.وتأتي هذه التصريحات على خلفية شَّن الجيش الإسرائيلي"ضربات استباقية" صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240825/حزب-الله-مزاعم-إسرائيل-بشأن-قيامه-بهجوم-استباقي-ادعاءات-فارغة-وأنجزنا-عمليتنا-العسكرية-1092078633.html
https://sarabic.ae/20240825/ميقاتي-يدعو-لاجتماع-وزاري-طارئ-بعد-التصعيد-العسكري-بين-حزب-الله-وإسرائيل-1092079552.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: كل يوم نفقد أجزاء من شمال البلاد أمام "حزب الله"

08:45 GMT 25.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
صرح رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن كل يوم تفقد بلاده أجزاء من الأراضي في شمال إسرائيل أمام "حزب الله" اللبناني.
ونقلت إذاعة ريشت بيت الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن غيورا زالتس، رئيس المجلس الإقليمي بالجليل الأعلى، شمالي إسرائيلي، أن ما ينقص مستوطنات الشمال هو تواجد حكومة بنيامين نتنياهو هناك.
وأوضح زالتس ضرورة تحديد الحكومة الإسرائيلي لأهداف الحرب سواء في الشمال أمام حزب الله اللبناني أو في الجنوب أمام حركة حماس في قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إعادة مستوطني الشمال إلى منازلهم.
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
"حزب الله": مزاعم إسرائيل بشأن قيامه بهجوم استباقي "ادعاءات فارغة" وأنجزنا عمليتنا العسكرية
06:39 GMT
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى ضرورة عودة الحكومة الإسرائيلية إلى مناطق الشمال ومستوطناتها من أجل تنمية وازدهار تلك المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية شَّن الجيش الإسرائيلي"ضربات استباقية" صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.
فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
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07:56 GMT
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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