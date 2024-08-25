https://sarabic.ae/20240825/حزب-الله-مزاعم-إسرائيل-بشأن-قيامه-بهجوم-استباقي-ادعاءات-فارغة-وأنجزنا-عمليتنا-العسكرية-1092078633.html
"حزب الله": مزاعم إسرائيل بشأن قيامه بهجوم استباقي "ادعاءات فارغة" وأنجزنا عمليتنا العسكرية
"حزب الله": مزاعم إسرائيل بشأن قيامه بهجوم استباقي "ادعاءات فارغة" وأنجزنا عمليتنا العسكرية
سبوتنيك عربي
نفى "حزب الله" اللبناني، مزاعم إسرائيل عن الضربة الاستباقية ضد الحزب الذي كان يحضر لتنفيذ هجوم واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T06:39+0000
2024-08-25T06:39+0000
2024-08-25T06:39+0000
أخبار حزب الله
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091840745_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_57961d8f251d4e56629ca6c4b3ab7638.jpg
وقال في بيان له، إن "ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم المقاومة، هي ادعاءات فارغة، وتتنافى مع وقائع الميدان، وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يحدد لاحقا اليوم الأحد"، وفقا لتلفزيون "المنار".وتابع مؤكدا أن "عمليته العسكرية ضد إسرائيل لهذا اليوم قد تمت وأنجزت".وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدأ هجوما جويا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه استهدف هدفا عسكريا نوعيا.وقال الحزب في بيان له: "مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا بشن هجوم جوي بعدد كبير من المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقًا".وأضاف البيان أن ذلك جاء "بالتزامن مع استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ. هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها وأهدافها".وتأتي التطورات فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، علاوة على قيام إسرائيل بشكل متكرر، باستهداف عناصر وقادة ميدانيين في حزب الله.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمة بمناسبة "أسبوع الشهيد القائد فؤاد شكر"، أن العمليات التي نفذتها المقاومة خلال الأيام الماضية لا تعتبر "ردا على مقتل فؤاد شكر"، ولا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، ونبه إلى أن انتظار إسرائيل للرد "هو جزء من العقاب".
https://sarabic.ae/20240825/نتنياهو-بعد-هجوم-حزب-الله-تواصل-إسرائيل-الالتزام-بقاعدة-بسيطة-من-يؤذينا-نؤذيه-1092078258.html
https://sarabic.ae/20240825/وزير-خارجية-إسرائيل-وجهنا-ضربة-استباقية-لـحزب-الله-ولا-نهتم-باندلاع-حرب-شاملة-1092077676.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091840745_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a82cc5f4703a5b47fbc388044a76cc6c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله": مزاعم إسرائيل بشأن قيامه بهجوم استباقي "ادعاءات فارغة" وأنجزنا عمليتنا العسكرية
نفى "حزب الله" اللبناني، مزاعم إسرائيل عن الضربة الاستباقية ضد الحزب الذي كان يحضر لتنفيذ هجوم واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل.
وقال في بيان له، إن "ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم المقاومة، هي ادعاءات فارغة، وتتنافى مع وقائع الميدان، وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يحدد لاحقا اليوم الأحد"، وفقا لتلفزيون "المنار".
وتابع مؤكدا أن "عمليته العسكرية ضد إسرائيل لهذا اليوم قد تمت وأنجزت".
وأشارت الحزب إلى أنه "تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها، ومن جميع مرابضها، وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود، ومن مسارات متعددة".
وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدأ هجوما جويا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه استهدف هدفا عسكريا نوعيا.
وقال الحزب في بيان له: "مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا بشن هجوم جوي بعدد كبير من المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقًا".
وأضاف البيان أن ذلك جاء "بالتزامن مع استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ. هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها وأهدافها".
وتأتي التطورات فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 10 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، علاوة على قيام إسرائيل بشكل متكرر، باستهداف عناصر وقادة ميدانيين في حزب الله.
وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمة بمناسبة "أسبوع الشهيد القائد فؤاد شكر"، أن العمليات التي نفذتها المقاومة خلال الأيام الماضية لا تعتبر "ردا على مقتل فؤاد شكر"، ولا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، ونبه إلى أن انتظار إسرائيل للرد "هو جزء من العقاب".