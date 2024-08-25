وزير خارجية إسرائيل: وجهنا ضربة استباقية لـ"حزب الله" ولا نهتم باندلاع حرب شاملة

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الإنسان والثقافة
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
10:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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المقهى الثقافي
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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وزير خارجية إسرائيل: وجهنا ضربة استباقية لـ"حزب الله" ولا نهتم باندلاع حرب شاملة
وزير خارجية إسرائيل: وجهنا ضربة استباقية لـ"حزب الله" ولا نهتم باندلاع حرب شاملة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأحد، إن بلاده تحركت بعد أن حددت بشكل قاطع هجوما واسع النطاق مخططًا بالصواريخ والطائرات دون طيار من قبل... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T05:11+0000
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وأكد كاتس في رسالة إلى عشرات وزراء الخارجية حول العالم، أن "إسرائيل تتحرك بموجب حقها في الدفاع عن النفس ضد محور الشر الذي تقوده إيران بهدف معلن وهو تدمير إسرائيل".وأوضح أن "إسرائيل ليست مهتمة بحرب شاملة، وستتصرف وفقا للتطورات التي تحدث على الأرض".وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي لزملائه وزراء الخارجية في العالم، أن "دعمهم في هذا الوقت لدولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد محور الشر الإيراني والمنظمات التابعة له بقيادة "حزب الله" هو أمر مهم".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدأ هجوما جويا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي. مشيرا إلى أنه استهدف هدفا عسكريا نوعيا.وقال الحزب في بيان له، "مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا بشن هجوم جوي بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني، واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا".وأضاف البيان أن ذلك جاء "بالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ.‏ هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها".كانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت فجر اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على عدة بلداتت جنوب لبنان.وذكر تلفزيون "المنار" اللبناني، أن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت بلدات: حرش كونين، رشاف، الطيري، بيت ياحون، الخردلي، زوطر، إقليم التفاح والريحان في جنوب لبنان.
https://sarabic.ae/20240825/حزب-الله-أطلقنا-أكثر-من-320-صاروخ-كاتيوشا-باتجاه-11-موقعا-إسرائيليا-1092077133.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير خارجية إسرائيل: وجهنا ضربة استباقية لـ"حزب الله" ولا نهتم باندلاع حرب شاملة

05:11 GMT 25.08.2024
© AP Photo / Dan Baliltyوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
© AP Photo / Dan Balilty
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأحد، إن بلاده تحركت بعد أن حددت بشكل قاطع هجوما واسع النطاق مخططًا بالصواريخ والطائرات دون طيار من قبل جماعة "حزب الله" اللبنانية، تجاه أهداف في إسرائيل، ووجهت ضربة استباقية لوقف الهجوم.
وأكد كاتس في رسالة إلى عشرات وزراء الخارجية حول العالم، أن "إسرائيل تتحرك بموجب حقها في الدفاع عن النفس ضد محور الشر الذي تقوده إيران بهدف معلن وهو تدمير إسرائيل".
وأوضح أن "إسرائيل ليست مهتمة بحرب شاملة، وستتصرف وفقا للتطورات التي تحدث على الأرض".
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي لزملائه وزراء الخارجية في العالم، أن "دعمهم في هذا الوقت لدولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد محور الشر الإيراني والمنظمات التابعة له بقيادة "حزب الله" هو أمر مهم".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدأ هجوما جويا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي. مشيرا إلى أنه استهدف هدفا عسكريا نوعيا.
وقال الحزب في بيان له، "مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا بشن هجوم جوي بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني، واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا".
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
"حزب الله": أطلقنا أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا باتجاه 11 موقعا إسرائيليا
04:16 GMT
وأضاف البيان أن ذلك جاء "بالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ.‏ هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها".
كانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت فجر اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على عدة بلداتت جنوب لبنان.
وذكر تلفزيون "المنار" اللبناني، أن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت بلدات: حرش كونين، رشاف، الطيري، بيت ياحون، الخردلي، زوطر، إقليم التفاح والريحان في جنوب لبنان.
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Ракеты, выпущенные из города Газа в сторону Израиля, 7 октября 2023 г - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يهاجم إسرائيل بمئات الصواريخ05:25 GMT
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