https://sarabic.ae/20240825/وزير-خارجية-إسرائيل-وجهنا-ضربة-استباقية-لـحزب-الله-ولا-نهتم-باندلاع-حرب-شاملة-1092077676.html

وزير خارجية إسرائيل: وجهنا ضربة استباقية لـ"حزب الله" ولا نهتم باندلاع حرب شاملة

وزير خارجية إسرائيل: وجهنا ضربة استباقية لـ"حزب الله" ولا نهتم باندلاع حرب شاملة

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأحد، إن بلاده تحركت بعد أن حددت بشكل قاطع هجوما واسع النطاق مخططًا بالصواريخ والطائرات دون طيار من قبل... 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T05:11+0000

2024-08-25T05:11+0000

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وأكد كاتس في رسالة إلى عشرات وزراء الخارجية حول العالم، أن "إسرائيل تتحرك بموجب حقها في الدفاع عن النفس ضد محور الشر الذي تقوده إيران بهدف معلن وهو تدمير إسرائيل".وأوضح أن "إسرائيل ليست مهتمة بحرب شاملة، وستتصرف وفقا للتطورات التي تحدث على الأرض".وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي لزملائه وزراء الخارجية في العالم، أن "دعمهم في هذا الوقت لدولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد محور الشر الإيراني والمنظمات التابعة له بقيادة "حزب الله" هو أمر مهم".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدأ هجوما جويا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي. مشيرا إلى أنه استهدف هدفا عسكريا نوعيا.وقال الحزب في بيان له، "مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا بشن هجوم جوي بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني، واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا".وأضاف البيان أن ذلك جاء "بالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ.‏ هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها".كانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت فجر اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على عدة بلداتت جنوب لبنان.وذكر تلفزيون "المنار" اللبناني، أن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت بلدات: حرش كونين، رشاف، الطيري، بيت ياحون، الخردلي، زوطر، إقليم التفاح والريحان في جنوب لبنان.

https://sarabic.ae/20240825/حزب-الله-أطلقنا-أكثر-من-320-صاروخ-كاتيوشا-باتجاه-11-موقعا-إسرائيليا-1092077133.html

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