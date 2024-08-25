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غارات عنيفة على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يقول إنه يشن هجوما استباقيا على حزب الله.. فيديو
غارات عنيفة على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يقول إنه يشن هجوما استباقيا على حزب الله.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على عدة بلدات جنوب لبنان. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T02:24+0000
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وذكر تلفزيون "المنار" اللبناني، أن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت بلدات: حرش كونين، رشاف، الطيري، بيت ياحون، الخردلي، زوطر، إقليم التفاح والريحان في جنوب لبنان.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن هجومًا استباقيًا على عدة مواقع لحزب الله في لبنان بعد رصده استعداد للحركة لإطلاق صواريخ وقذائف نحو إسرائيل.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "حدد الجيش الإسرائيلي منظمة حزب الله التي تستعد لإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وردًا على هذه التهديدات، يضرب الجيش الإسرائيلي أهدافًا إرهابية في لبنان".وأضاف: "تضرب طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حاليًا أهدافًا تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية التي شكلت تهديدًا وشيكًا لمواطني دولة إسرائيل. وفي أعقاب الضربات، ووفقًا لتقييم الوضع الذي أجرته قيادة الجبهة الداخلية للجيش، سيتم نشر إرشادات منقذة للحياة للجمهور في مناطق معينة من إسرائيل".
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, طوفان الأقصى

غارات عنيفة على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يقول إنه يشن هجوما استباقيا على حزب الله.. فيديو

02:24 GMT 25.08.2024 (تم التحديث: 02:39 GMT 25.08.2024)
© AP Photo / Mohammad Zaatariتداعيات غارة جوية إسرائيلية في وادي الكفور، قضاء النبطية، جنوب لبنان، 17 أغسطس 2024.
تداعيات غارة جوية إسرائيلية في وادي الكفور، قضاء النبطية، جنوب لبنان، 17 أغسطس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على عدة بلدات جنوب لبنان.
وذكر تلفزيون "المنار" اللبناني، أن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت بلدات: حرش كونين، رشاف، الطيري، بيت ياحون، الخردلي، زوطر، إقليم التفاح والريحان في جنوب لبنان.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن هجومًا استباقيًا على عدة مواقع لحزب الله في لبنان بعد رصده استعداد للحركة لإطلاق صواريخ وقذائف نحو إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "حدد الجيش الإسرائيلي منظمة حزب الله التي تستعد لإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وردًا على هذه التهديدات، يضرب الجيش الإسرائيلي أهدافًا إرهابية في لبنان".
وأضاف: "تضرب طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حاليًا أهدافًا تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية التي شكلت تهديدًا وشيكًا لمواطني دولة إسرائيل. وفي أعقاب الضربات، ووفقًا لتقييم الوضع الذي أجرته قيادة الجبهة الداخلية للجيش، سيتم نشر إرشادات منقذة للحياة للجمهور في مناطق معينة من إسرائيل".
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