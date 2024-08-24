https://sarabic.ae/20240824/الصحة-العالمية-آلاف-الأطفال-في-غزة-يعانون-من-سوء-التغذية-الحاد-1092074424.html

"الصحة العالمية": آلاف الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد

"الصحة العالمية": آلاف الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد

سبوتنيك عربي

حذرت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، من أن عشرات الآلاف من الأطفال في غزة يعانون من سوء تغذية حاد. 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T21:31+0000

2024-08-24T21:31+0000

2024-08-24T21:31+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

منظمة الصحة العالمية

العالم العربي

طوفان الأقصى

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن منظمة الصحة العالمية قولها، إن آلاف الأطفال في غزة يعانون من خطر سوء التغذية الحاد، بعد الكشف عن إصابة حوالي 15 ألف طفل بسوء التغذية.وأوضحت المنظمة، أن من بين هؤلاء 3288 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد، وذلك بعد فحص نحو 240 ألف طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي.وأشارت الصحة العالمية، إلى أنها تدعم 4 مرافق تعمل في مجال علاج سوء التغذية، ومنها مركز في مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وفقا لوكالة "وفا".وذكر مصدر طبي في مستشفى كمال عدوان لوكالة "وفا"، أن المستشفى أحصى ما يقارب 5 آلاف طفل، حيث تنطبق على ثلث الحالات أعراض سوء التغذية، لافتا إلى أن 25% من هذه الحالات لم تخضع لعلاج مكثف لتصنيفها بأنها سوء تغذية مع مضاعفات.وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات في محاولة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن أي نتائج، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

https://sarabic.ae/20240824/حماس-ما-تدعيه-إسرائيل-عن-وجود-مناطق-آمنة-في-قطاع-غزة-هو-محض-كذب-وتضليل-1092067822.html

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سبوتنيك عربي

غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, طوفان الأقصى