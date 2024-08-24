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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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صدى الحياة
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https://sarabic.ae/20240824/الصحة-العالمية-آلاف-الأطفال-في-غزة-يعانون-من-سوء-التغذية-الحاد-1092074424.html
"الصحة العالمية": آلاف الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد
"الصحة العالمية": آلاف الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد
سبوتنيك عربي
حذرت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، من أن عشرات الآلاف من الأطفال في غزة يعانون من سوء تغذية حاد. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T21:31+0000
2024-08-24T21:31+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
منظمة الصحة العالمية
العالم العربي
طوفان الأقصى
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن منظمة الصحة العالمية قولها، إن آلاف الأطفال في غزة يعانون من خطر سوء التغذية الحاد، بعد الكشف عن إصابة حوالي 15 ألف طفل بسوء التغذية.وأوضحت المنظمة، أن من بين هؤلاء 3288 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد، وذلك بعد فحص نحو 240 ألف طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي.وأشارت الصحة العالمية، إلى أنها تدعم 4 مرافق تعمل في مجال علاج سوء التغذية، ومنها مركز في مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وفقا لوكالة "وفا".وذكر مصدر طبي في مستشفى كمال عدوان لوكالة "وفا"، أن المستشفى أحصى ما يقارب 5 آلاف طفل، حيث تنطبق على ثلث الحالات أعراض سوء التغذية، لافتا إلى أن 25% من هذه الحالات لم تخضع لعلاج مكثف لتصنيفها بأنها سوء تغذية مع مضاعفات.وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات في محاولة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن أي نتائج، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
https://sarabic.ae/20240824/حماس-ما-تدعيه-إسرائيل-عن-وجود-مناطق-آمنة-في-قطاع-غزة-هو-محض-كذب-وتضليل-1092067822.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, طوفان الأقصى

"الصحة العالمية": آلاف الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد

21:31 GMT 24.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال فلسطينيون ينامون داخل أقفاص مخصصة للدجاج نتيجة امتلاء الأماكن بالنازحين في رفح جنوب قطاع غزة
أطفال فلسطينيون ينامون داخل أقفاص مخصصة للدجاج نتيجة امتلاء الأماكن بالنازحين في رفح جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حذرت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، من أن عشرات الآلاف من الأطفال في غزة يعانون من سوء تغذية حاد.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن منظمة الصحة العالمية قولها، إن آلاف الأطفال في غزة يعانون من خطر سوء التغذية الحاد، بعد الكشف عن إصابة حوالي 15 ألف طفل بسوء التغذية.
وأوضحت المنظمة، أن من بين هؤلاء 3288 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد، وذلك بعد فحص نحو 240 ألف طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي.
وأشارت الصحة العالمية، إلى أنها تدعم 4 مرافق تعمل في مجال علاج سوء التغذية، ومنها مركز في مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وفقا لوكالة "وفا".
صورة تظهر آثار القصف على مدرسة مصطفى حافظ في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
"حماس": ما تدعيه إسرائيل عن وجود مناطق آمنة في قطاع غزة هو محض كذب وتضليل
14:45 GMT
وذكر مصدر طبي في مستشفى كمال عدوان لوكالة "وفا"، أن المستشفى أحصى ما يقارب 5 آلاف طفل، حيث تنطبق على ثلث الحالات أعراض سوء التغذية، لافتا إلى أن 25% من هذه الحالات لم تخضع لعلاج مكثف لتصنيفها بأنها سوء تغذية مع مضاعفات.
وأضاف: "توافد الحالات مع مضاعفاتها يعني أن هذه محطة ما قبل الموت".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات في محاولة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن أي نتائج، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.
بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
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