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11:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لابيد: أقول لنتنياهو اذهب إلى القاهرة بنفسك ولا ترسل أحدا من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى الآن
لابيد: أقول لنتنياهو اذهب إلى القاهرة بنفسك ولا ترسل أحدا من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى الآن
سبوتنيك عربي
طالب يائير ‏لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي، اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالسفر إلى القاهرة بنفسه من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T19:18+0000
2024-08-24T19:18+0000
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
قطاع غزة
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، دعا من خلالها نتنياهو إلى الذهاب إلى مصر بنفسه، ولا يرسل أحدا غيره، بهدف إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.وجاءت دعوة لابيد خلال مشاركته بمظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى وذلك قبيل ساعات قليلة من عقد قمة في العاصمة المصرية، القاهرة، ترمي إلى محاولة وقف إطلاق النار في غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، نتنياهو، إلى العمل وبقوة على إنهاء ملف المحتجزين وإغلاقه خلال تلك الزيارة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح ممثلو عائلات المحتجزين والأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعرقل صفقة تبادل الأسرى مع الحركة بشكل منهجي.ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن عائلات المحتجزين في بيان لهم أن نتنياهو يعرقل إتمام الصفقة مع حركة حماس بشكل منهجي لدوافع شخصية وسياسية.وأوضح البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كذاب ولا يرغب في إتمام تلك الصفقة ولا يرغب في إعادة المحتجزين والأسرى لدى "حماس" من قطاع غزة، حيث وجهوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يؤكدون من خلالها عدم ثقتهم في نتنياهو، ويطالبونه بعدم الوثوق فيه أو به بدعوى أنه "كذاب" على حد وصفهم.وطالبت عائلات الأسرى والمحتجزين الرئيس بايدن بتقديم المساعدة في إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، وذلك قبيل القمة التي ستبدأ غدا في العاصمة المصرية القاهرة، بزعم أنها فرصة أخيرة لإطلاق سراح ذويهم في غزة.وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات في محاولة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن أي نتائج، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
https://sarabic.ae/20240824/في-رسالة-إلى-بايدن-عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-نتنياهو-يعرقل-صفقة-التبادل-بشكل-ممنهج-ولا-تصدقه-1092071308.html
https://sarabic.ae/20240824/رئيس-الأركان-الأمريكي-يزور-إسرائيل-للتنسيق-بشأن-هجوم-حزب-الله-وإيران-المحتمل-1092066523.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار مصر الآن, مصر
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار مصر الآن, مصر

لابيد: أقول لنتنياهو اذهب إلى القاهرة بنفسك ولا ترسل أحدا من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى الآن

19:18 GMT 24.08.2024
© AP Photo / Julia Nikhinsonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
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طالب يائير ‏لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي، اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالسفر إلى القاهرة بنفسه من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، دعا من خلالها نتنياهو إلى الذهاب إلى مصر بنفسه، ولا يرسل أحدا غيره، بهدف إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وجاءت دعوة لابيد خلال مشاركته بمظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى وذلك قبيل ساعات قليلة من عقد قمة في العاصمة المصرية، القاهرة، ترمي إلى محاولة وقف إطلاق النار في غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، نتنياهو، إلى العمل وبقوة على إنهاء ملف المحتجزين وإغلاقه خلال تلك الزيارة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
في رسالة إلى بايدن.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو يعرقل صفقة التبادل بشكل ممنهج ولا تصدقه
17:28 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح ممثلو عائلات المحتجزين والأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعرقل صفقة تبادل الأسرى مع الحركة بشكل منهجي.
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن عائلات المحتجزين في بيان لهم أن نتنياهو يعرقل إتمام الصفقة مع حركة حماس بشكل منهجي لدوافع شخصية وسياسية.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كذاب ولا يرغب في إتمام تلك الصفقة ولا يرغب في إعادة المحتجزين والأسرى لدى "حماس" من قطاع غزة، حيث وجهوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يؤكدون من خلالها عدم ثقتهم في نتنياهو، ويطالبونه بعدم الوثوق فيه أو به بدعوى أنه "كذاب" على حد وصفهم.
وطالبت عائلات الأسرى والمحتجزين الرئيس بايدن بتقديم المساعدة في إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، وذلك قبيل القمة التي ستبدأ غدا في العاصمة المصرية القاهرة، بزعم أنها فرصة أخيرة لإطلاق سراح ذويهم في غزة.
الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
رئيس الأركان الأمريكي يزور إسرائيل للتنسيق بشأن هجوم "حزب الله" وإيران المحتمل
13:59 GMT
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات في محاولة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن أي نتائج، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.
بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
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