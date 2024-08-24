https://sarabic.ae/20240824/جنرال-إسرائيلي-سابق-علينا-المبادرة-بوقف-إطلاق-النار-وإطلاق-سراح-المحتجزين-1092069001.html
جنرال إسرائيلي سابق: علينا المبادرة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين
جنرال إسرائيلي سابق: علينا المبادرة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين
سبوتنيك عربي
صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم السبت، بأن على بلاده المبادرة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T15:47+0000
2024-08-24T15:47+0000
2024-08-24T15:47+0000
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وأجرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع الجنرال أإسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، الذي شدد على أن تل أبيب عليها المبادرة بوقف إطلاق النار في غزة.وأوضح بريك أنه التقى 6 مرات برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكان المرات الأربع الأخيرة منها كان متفقا معه في رأيه بشأن الحرب الدائرة على قطاع غزة، مؤكدا أن نتنياهو يخشى انهيار حكومته وهو يتصرف من منطلق شخصي لا وطني.وأخبر نتنياهو الجنرال إسحاق بريك أنه لا يوجد حل للأنفاق، حيث طرح سؤالا عما يمكن فعله للجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة، داعيا إلى التحالف القوي مع الولايات المتحدة الأمريكية.وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل عشرات المسلحين خلال عملياته أمس في جنوب ووسط قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف أحد عناصر منظومة الإنتاج العسكري التابع لحركة حماس.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "طائرة تابعة لسلاح الجو، بتوجيهات استخباراتية من آمان (شعبة الاستخبارات العسكرية)، قضت على الإرهابي طه أبو ندى، إرهابي في مقر الإنتاج التابع لمنظمة حماس الإرهابية". حسب وصفه.وأوضح البيان أن "طه أبو ندى كان ضالعا في تطوير المعدات العسكرية والبنى التحتية الأخرى التي كانت تستخدم لتصنيع الأسلحة لحماس"، منوها إلى أن تلك الأسلحة يتم استعمالها لتنفيذ عمليات إطلاق نحو دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات في محاولة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن أي نتائج، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.وبالتزامن مع ذلك، تتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسماعيل هنية
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسماعيل هنية
جنرال إسرائيلي سابق: علينا المبادرة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين
صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم السبت، بأن على بلاده المبادرة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.
وأجرت صحيفة
معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع الجنرال أإسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، الذي شدد على أن تل أبيب عليها المبادرة بوقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح بريك أنه التقى 6 مرات برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكان المرات الأربع الأخيرة منها كان متفقا معه في رأيه بشأن الحرب الدائرة على قطاع غزة، مؤكدا أن نتنياهو يخشى انهيار حكومته وهو يتصرف من منطلق شخصي لا وطني.
وأخبر نتنياهو الجنرال إسحاق بريك أنه لا يوجد حل للأنفاق، حيث طرح سؤالا عما يمكن فعله للجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة، داعيا إلى التحالف القوي مع الولايات المتحدة الأمريكية
.
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل عشرات المسلحين خلال عملياته أمس في جنوب ووسط قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف أحد عناصر منظومة الإنتاج العسكري التابع لحركة حماس.
وقال الجيش الإسرائيلي
، في بيان، إن "طائرة تابعة لسلاح الجو، بتوجيهات استخباراتية من آمان (شعبة الاستخبارات العسكرية)، قضت على الإرهابي طه أبو ندى، إرهابي في مقر الإنتاج التابع لمنظمة حماس الإرهابية". حسب وصفه.
وأوضح البيان أن "طه أبو ندى كان ضالعا في تطوير المعدات العسكرية والبنى التحتية الأخرى التي كانت تستخدم لتصنيع الأسلحة لحماس"، منوها إلى أن تلك الأسلحة يتم استعمالها لتنفيذ عمليات إطلاق نحو دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات في محاولة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن أي نتائج، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا
على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.
بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
وبالتزامن مع ذلك، تتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"
إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.