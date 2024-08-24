جنرال إسرائيلي سابق: علينا المبادرة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240824/جنرال-إسرائيلي-سابق-علينا-المبادرة-بوقف-إطلاق-النار-وإطلاق-سراح-المحتجزين-1092069001.html
جنرال إسرائيلي سابق: علينا المبادرة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين
جنرال إسرائيلي سابق: علينا المبادرة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين
سبوتنيك عربي
صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم السبت، بأن على بلاده المبادرة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T15:47+0000
2024-08-24T15:47+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091716077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a24ba72c3cae8fe61b824608d57101fb.jpg
وأجرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع الجنرال أإسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، الذي شدد على أن تل أبيب عليها المبادرة بوقف إطلاق النار في غزة.وأوضح بريك أنه التقى 6 مرات برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكان المرات الأربع الأخيرة منها كان متفقا معه في رأيه بشأن الحرب الدائرة على قطاع غزة، مؤكدا أن نتنياهو يخشى انهيار حكومته وهو يتصرف من منطلق شخصي لا وطني.وأخبر نتنياهو الجنرال إسحاق بريك أنه لا يوجد حل للأنفاق، حيث طرح سؤالا عما يمكن فعله للجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة، داعيا إلى التحالف القوي مع الولايات المتحدة الأمريكية.وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل عشرات المسلحين خلال عملياته أمس في جنوب ووسط قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف أحد عناصر منظومة الإنتاج العسكري التابع لحركة حماس.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "طائرة تابعة لسلاح الجو، بتوجيهات استخباراتية من آمان (شعبة الاستخبارات العسكرية)، قضت على الإرهابي طه أبو ندى، إرهابي في مقر الإنتاج التابع لمنظمة حماس الإرهابية". حسب وصفه.وأوضح البيان أن "طه أبو ندى كان ضالعا في تطوير المعدات العسكرية والبنى التحتية الأخرى التي كانت تستخدم لتصنيع الأسلحة لحماس"، منوها إلى أن تلك الأسلحة يتم استعمالها لتنفيذ عمليات إطلاق نحو دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات في محاولة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن أي نتائج، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.وبالتزامن مع ذلك، تتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20240823/مدارس-للإيواء-تتحول-لمقابر-جماعية-في-غزة-وسط-صمود-النازحين-المصريين-على-البقاء--1092034737.html
https://sarabic.ae/20240818/نتنياهو-هناك-تسريبات-تضعف-القدرة-على-التوصل-لصفقة-مع-حماس-1091870157.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091716077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9970de666d8c416f1a3f6b01b859229.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسماعيل هنية
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسماعيل هنية

جنرال إسرائيلي سابق: علينا المبادرة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين

15:47 GMT 24.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم السبت، بأن على بلاده المبادرة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.
وأجرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع الجنرال أإسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، الذي شدد على أن تل أبيب عليها المبادرة بوقف إطلاق النار في غزة.
مدارس للإيواء تتحول لمقابر جماعية في غزة وسط صمود النازحين المصرين على البقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
مدارس للإيواء تتحول لمقابر جماعية في غزة وسط صمود النازحين المصرين على البقاء... فيديو
أمس, 12:47 GMT
وأوضح بريك أنه التقى 6 مرات برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكان المرات الأربع الأخيرة منها كان متفقا معه في رأيه بشأن الحرب الدائرة على قطاع غزة، مؤكدا أن نتنياهو يخشى انهيار حكومته وهو يتصرف من منطلق شخصي لا وطني.
وأخبر نتنياهو الجنرال إسحاق بريك أنه لا يوجد حل للأنفاق، حيث طرح سؤالا عما يمكن فعله للجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة، داعيا إلى التحالف القوي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل عشرات المسلحين خلال عملياته أمس في جنوب ووسط قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف أحد عناصر منظومة الإنتاج العسكري التابع لحركة حماس.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "طائرة تابعة لسلاح الجو، بتوجيهات استخباراتية من آمان (شعبة الاستخبارات العسكرية)، قضت على الإرهابي طه أبو ندى، إرهابي في مقر الإنتاج التابع لمنظمة حماس الإرهابية". حسب وصفه.
وأوضح البيان أن "طه أبو ندى كان ضالعا في تطوير المعدات العسكرية والبنى التحتية الأخرى التي كانت تستخدم لتصنيع الأسلحة لحماس"، منوها إلى أن تلك الأسلحة يتم استعمالها لتنفيذ عمليات إطلاق نحو دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
نتنياهو: هناك تسريبات تضعف القدرة على التوصل لصفقة مع "حماس"
18 أغسطس, 17:49 GMT
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات في محاولة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن أي نتائج، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.
بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
وبالتزامن مع ذلك، تتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الأمم المتحدة: 84 % من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء13:17 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала