https://sarabic.ae/20240824/إسرائيل-تعلن-مقتل-أحد-عناصر-منظومة-الإنتاج-العسكري-التابعة-لـحماس-فيديو-1092060758.html

إسرائيل تعلن مقتل أحد عناصر منظومة الإنتاج العسكري التابعة لـ"حماس"... فيديو

إسرائيل تعلن مقتل أحد عناصر منظومة الإنتاج العسكري التابعة لـ"حماس"... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل عشرات المسلحين خلال عملياته أمس في جنوب ووسط قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف أحد عناصر منظومة الإنتاج العسكري التابع... 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T09:07+0000

2024-08-24T09:07+0000

2024-08-24T09:07+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "طائرة تابعة لسلاح الجو، بتوجيهات استخباراتية من آمان (شعبة الاستخبارات العسكرية)، قضت على الإرهابي طه أبو ندى، إرهابي في مقر الإنتاج التابع لمنظمة حماس الإرهابية". حسب وصفه. وأوضح البيان أن "طه أبو ندى كان ضالعا في تطوير المعدات العسكرية والبنى التحتية الأخرى التي كانت تستخدم لتصنيع الأسلحة لحماس".كما أشار البيان إلى أن تلك الأسلحة يتم استعمالها لتنفيذ عمليات إطلاق نحو دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات في محاولة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.ولم تسفر المحادثات حتى الأن عن أي نتائج، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.وبالتزامن مع ذلك، تتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

https://sarabic.ae/20240824/تقرير-نتنياهو-يقود-إسرائيل-إلى-مفترق-طرق-خطير-1092060212.html

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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, العالم, العالم العربي, حركة حماس, الأخبار