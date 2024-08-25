https://sarabic.ae/20240825/حزب-الله-أطلقنا-أكثر-من-320-صاروخ-كاتيوشا-باتجاه-11-موقعا-إسرائيليا-1092077133.html
"حزب الله": أطلقنا أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا باتجاه 11 موقعا إسرائيليا
"حزب الله": أطلقنا أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا باتجاه 11 موقعا إسرائيليا
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه أنه أطلق أكثر من 320 صاروخًا من طراز "كاتيوشا" باتجاه 11 موقعا عسكريا إسرائيليا. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T04:16+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال الحزب في بيان له، "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخًا باتجاه مواقع العدو".وأضاف: "تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلاً لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر".وصباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدء هجومًا جويًا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي. مشيرًا إلى أنه استهدف هدفًا عسكريًا نوعيًا.كانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت فجر اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على عدة بلدات جنوب لبنان.وذكر تلفزيون "المنار" اللبناني، أن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت بلدات: حرش كونين، رشاف، الطيري، بيت ياحون، الخردلي، زوطر، إقليم التفاح والريحان في جنوب لبنان.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن هجومًا استباقيًا على عدة مواقع لحزب الله في لبنان بعد رصده استعداد للحركة لإطلاق صواريخ وقذائف نحو إسرائيل.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "حدد الجيش الإسرائيلي منظمة حزب الله التي تستعد لإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وردًا على هذه التهديدات، يضرب الجيش الإسرائيلي أهدافًا إرهابية في لبنان".
https://sarabic.ae/20240825/حزب-الله-يعلن-بدء-هجوم-جوي-نحو-العمق-الإسرائيلي--عاجل-1092076522.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان
"حزب الله": أطلقنا أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا باتجاه 11 موقعا إسرائيليا
04:16 GMT 25.08.2024 (تم التحديث: 04:42 GMT 25.08.2024)
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه أنه أطلق أكثر من 320 صاروخًا من طراز "كاتيوشا" باتجاه 11 موقعا عسكريا إسرائيليا.
بيروت - سبوتنيك. وقال الحزب في بيان له، "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخًا باتجاه مواقع العدو".
وأشار "حزب الله"، إلى أن المواقع التي أطلقت تجاهها الصواريخ هي: "قاعدة ميرون، مربض نافي زيف، قاعدة زعتون، مرابض الزاعورة، قاعدة السهل، ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل، ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل، قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل، قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل، قاعدة عين زي تيم وثكنة راموت نفتالي".
وأضاف: "تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلاً لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر".
وصباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدء هجومًا جويًا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي. مشيرًا إلى أنه استهدف هدفًا عسكريًا نوعيًا.
كانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت فجر اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على عدة بلدات جنوب لبنان.
وذكر تلفزيون "المنار" اللبناني، أن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت بلدات: حرش كونين، رشاف، الطيري، بيت ياحون، الخردلي، زوطر، إقليم التفاح والريحان في جنوب لبنان.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن هجومًا استباقيًا على عدة مواقع لحزب الله في لبنان بعد رصده استعداد للحركة لإطلاق صواريخ وقذائف نحو إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "حدد الجيش الإسرائيلي منظمة حزب الله التي تستعد لإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وردًا على هذه التهديدات، يضرب الجيش الإسرائيلي أهدافًا إرهابية في لبنان".