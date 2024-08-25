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"حزب الله" يعلن بدء هجوم جوي نحو العمق الإسرائيلي.. فيديو
"حزب الله" يعلن بدء هجوم جوي نحو العمق الإسرائيلي.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدء هجومًا جويًا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي. مشيرًا إلى أنه استهدف هدفًا عسكريًا نوعيًا. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الحزب في بيان له، "مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا بشن هجومًا جويًا بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني، واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقًا".كانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت فجر اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على عدة بلداتت جنوب لبنان.وذكر تلفزيون "المنار" اللبناني، أن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت بلدات: حرش كونين، رشاف، الطيري، بيت ياحون، الخردلي، زوطر، إقليم التفاح والريحان في جنوب لبنان.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن هجومًا استباقيًا على عدة مواقع لحزب الله في لبنان بعد رصده استعداد للحركة لإطلاق صواريخ وقذائف نحو إسرائيل.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "حدد الجيش الإسرائيلي منظمة حزب الله التي تستعد لإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وردًا على هذه التهديدات، يضرب الجيش الإسرائيلي أهدافًا إرهابية في لبنان".وأضاف: "تضرب طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حاليًا أهدافًا تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية التي شكلت تهديدًا وشيكًا لمواطني دولة إسرائيل. وفي أعقاب الضربات، ووفقًا لتقييم الوضع الذي أجرته قيادة الجبهة الداخلية للجيش، سيتم نشر إرشادات منقذة للحياة للجمهور في مناطق معينة من إسرائيل".
https://sarabic.ae/20240825/غارات-عنيفة-على-جنوب-لبنان-والجيش-الإسرائيلي-يقول-إنه-يشن-هجوما-استباقيا-على-حزب-الله-فيديو-1092076077.html
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طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم

"حزب الله" يعلن بدء هجوم جوي نحو العمق الإسرائيلي.. فيديو

03:29 GMT 25.08.2024 (تم التحديث: 03:47 GMT 25.08.2024)
© AP Photo / Leo Correaقصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدء هجومًا جويًا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي. مشيرًا إلى أنه استهدف هدفًا عسكريًا نوعيًا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الحزب في بيان له، "مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا بشن هجومًا جويًا بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني، واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقًا".
وأضاف البيان أن ذلك جاء "بالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ.‏ هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها".
كانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت فجر اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على عدة بلداتت جنوب لبنان.
وذكر تلفزيون "المنار" اللبناني، أن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت بلدات: حرش كونين، رشاف، الطيري، بيت ياحون، الخردلي، زوطر، إقليم التفاح والريحان في جنوب لبنان.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن هجومًا استباقيًا على عدة مواقع لحزب الله في لبنان بعد رصده استعداد للحركة لإطلاق صواريخ وقذائف نحو إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "حدد الجيش الإسرائيلي منظمة حزب الله التي تستعد لإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وردًا على هذه التهديدات، يضرب الجيش الإسرائيلي أهدافًا إرهابية في لبنان".
تداعيات غارة جوية إسرائيلية في وادي الكفور، قضاء النبطية، جنوب لبنان، 17 أغسطس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
غارات عنيفة على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يقول إنه يشن هجوما استباقيا على حزب الله.. فيديو
02:24 GMT
وأضاف: "تضرب طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حاليًا أهدافًا تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية التي شكلت تهديدًا وشيكًا لمواطني دولة إسرائيل. وفي أعقاب الضربات، ووفقًا لتقييم الوضع الذي أجرته قيادة الجبهة الداخلية للجيش، سيتم نشر إرشادات منقذة للحياة للجمهور في مناطق معينة من إسرائيل".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يهاجم إسرائيل بمئات الصواريخ00:49 GMT
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