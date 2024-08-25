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مساحة حرة
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ميقاتي يدعو لاجتماع وزاري طارئ بعد التصعيد العسكري بين "حزب الله" وإسرائيل
ميقاتي يدعو لاجتماع وزاري طارئ بعد التصعيد العسكري بين "حزب الله" وإسرائيل
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، إلى اجتماع وزاري طارئ، في أعقاب التصعيد العسكري بين "حزب الله" وإسرائيل، صباح اليوم. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T07:56+0000
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ميقاتي دعا "لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع يعقد عند الـ 10:30 من صباح اليوم في دارته في بيروت، في ضوء التطورات التي حصلت في الساعات الماضية".وأشارت الوكالة إلى أن ميقاتي "وجه الدعوة أيضًا لكل من تسمح ظروفه من الوزراء للحضور في سبيل المزيد من التشاور".وكان الجيش الإسرائيلي شنّ "ضربات استباقية" صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل. فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان. وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240825/حزب-الله-مزاعم-إسرائيل-بشأن-قيامه-بهجوم-استباقي-ادعاءات-فارغة-وأنجزنا-عمليتنا-العسكرية-1092078633.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم العربي

ميقاتي يدعو لاجتماع وزاري طارئ بعد التصعيد العسكري بين "حزب الله" وإسرائيل

07:56 GMT 25.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، إلى اجتماع وزاري طارئ، في أعقاب التصعيد العسكري بين "حزب الله" وإسرائيل، صباح اليوم.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ميقاتي دعا "لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع يعقد عند الـ 10:30 من صباح اليوم في دارته في بيروت، في ضوء التطورات التي حصلت في الساعات الماضية".
وأشارت الوكالة إلى أن ميقاتي "وجه الدعوة أيضًا لكل من تسمح ظروفه من الوزراء للحضور في سبيل المزيد من التشاور".
وكان الجيش الإسرائيلي شنّ "ضربات استباقية" صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.
فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان.
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
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06:39 GMT
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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