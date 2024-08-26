https://sarabic.ae/20240826/رد-لبنان-على-اغتيال-شكر-هل-يغير-معادلة-الحرب-القائمة-في-الجنوب-مع-إسرائيل؟-1092114761.html

رد لبنان على اغتيال شكر.. هل يغير معادلة الحرب القائمة في الجنوب مع إسرائيل؟

رد لبنان على اغتيال شكر.. هل يغير معادلة الحرب القائمة في الجنوب مع إسرائيل؟

سبوتنيك عربي

تتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد تبادل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل الضربات الصاروخية يوم أمس الأحد. 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T16:39+0000

2024-08-26T16:39+0000

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وقال "حزب الله" إن أكثر من 320 صاروخا وعشرات الطائرات دون طيار أطلقت، مستهدفة ما مجموعه 11 منشأة عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك تلك الموجودة في مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة استباقية على أهداف لـ"حزب الله"، صباح الأحد، ودمرت آلاف الصواريخ بعد أن رصدت معلومات استخباراتية استعدادات لضربة على الأراضي الإسرائيلية.وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 طائرة تابعة للقوات الجوية شاركت في عملية تدمير منشآت وأسلحة "حزب الله". وبحسب تقييمهم، فإن الأضرار التي لحقت بإسرائيل نتيجة الهجوم تعتبر ضئيلة.ويطرح البعض تساؤلات بشأن تداعيات رد "حزب الله" على اغتيال شكر، وقصف عدة أهداف في إسرائيل، وإمكانية أن تكسر قواعد الاشتباك المعمول بها بين الطرفين منذ حرب 2006.معادلات ردع جديدةاعتبر الدكتور حسان الأشمر، الأكاديمي اللبناني، أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية، أن رد "حزب الله" على اغتيال شكر، جاء لتثبيت معادلات الردع على الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث أدركت إسرائيل بأن أي تجاوز لقواعد الاشتباك من شأنه أن يتم الرد عليه، وستتأثر بشكل كبير.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ثبت الرد كذلك معادلات الردع على الحدود، وأرسى قواعد جديدة لصالح المقاومة في لبنان، أبرزها أن أي تجاوز للخطوط الحمراء واستهداف بيروت وضواحيها سيقابل باستهداف تل أبيب وضواحيها، المعادلة التي ثبتت خلال الردع بأن ضاحية بيروت الجنوبية يقابلها ضاحية تل أبيب الشمالية، والأهداف الأمنية والعسكرية سيقابلها نفس الأهداف، ومسألة مهمة جدا في تاريخ عمل المقاومة في لبنان.وأكد أن إسرائيل الآن غير قادرة على هذا الرد، وابتلعته وسكنت لتقول بأن الأهداف ورد "حزب الله" لم يحقق أي نتيجة، لكن الجميع يدرك بأن مجرد استهداف تل أبيب يعتبر ردا مؤلما، حيث كانت إسرائيل دائما من تقصف لبنان، والآن المقاومة تقصف وسط الكيان ولا يتجرأ على الرد وهي مسألة مهمة جدا.وتابع: "ثبت لإسرائيل بأن هذا الرد لو جاء متزامنا مع رد الجانب الإيران، والفصائل اليمنية، والمقاومة العراقية، وبعض القوات في سوريا، من شأنه أن يشعل الكيان برمته، لكن جاء منفردا حتى لا يشعل المنطقة، لأن هذا التزامن كان من شأن إشعال حرب إقليمية".وأشار إلى أن مختلف قوى المقاومة لا تريد توسعة الحرب، بل إسرائيل من تريد ذلك، وترغب في جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الحرب، وهذا الرد دليل على وعي محور المقاومة بأن يكون الرد منفردا وليس ضربة واحدة، وهو ما أرسى قواعد الردع وأخرى جديدة تقول بإن أي تجاوز من قبل إسرائيل لقواعد الاشتباك من شأنه أن يكرس قواعد جديدة لصالح المقاومة.ويرى المحلل اللبناني أن هذا الرد يمكن أن يكون لمصلحة عملية التفاوض ولصالح القضية الفلسطينية، من ناحية إجبار إسرائيل للتنازل وعدم التعنت والتشبث بمطالبها، وهو ما تضح نتيجته مباشرة عبر بعض التنازلات التي تقدمها إسرائيل في هذا الصدد.حرب شاملةفي السياق، أكد جورج علم، المحلل السياسي اللبناني، أن الشرق الأوسط لن يشهد حربا شاملة، حيث هناك مفاوضات انطلقت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية للدخول في تسوية كبرى، لكن لم يحن أوانها بعد، لذلك المفاوضات التي تجري في الدوحة والقاهرة من أجل وقف الحرب سوف تستمر، وإن لم تؤد لنتيجة بعد.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كل ما يحدث في لبنان يجري تحت سقوف متفاهم عليها، حيث أن إسرائيل كانت تعلم مسبقا برد "حزب الله"، لذلك كان رد فعلها ضمن السقوف المضبوطة ولم يتم استهداف أي مدني لبناني.وأكد أن ما يحدث هو لتحسين الشروط لكل طرف، عندما يتم التفاهم حول تسوية بعينها، لكن الحرب لا تزال مستمرة وإسرائيل تتعمد اغتيال قيادات في حزب الله، أو تدمير مخازن أسلحة، حيث تخوض حربا استخباراتية معلوماتية واسعة، لكن بالمقابل الأزمة الكبرى ليس في الجنوب فقط بل الفراغ في مؤسسات الدولة، غياب رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، والانهيار المالي والاقتصادي، الوضع المصرفي الكارثي.ويرى أن البوارج الأمريكية وحاملات الطائرات التي جاءت للمنطقة تستهدف منع وقوع حرب واسعة في الشرق الأوسط، فيما تتم التسوية على نار حامية وقد تتخذ بعض الوقت، لكنها آتية لا محالة سواء فيما يتعلق بغزة أو جبهات المساندة.وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأحد، "عدم وجود نية حالية للتصعيد بعد هجوم اليوم الذي استهدف إسرائيل".وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف الصعبة".وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقا"، متابعا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى عدم الاكتفاء بهجوم استباقي واحد ناجح، بل البدء في حرب واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.وكتب بن غفير على منصة "إكس": "لا ينبغي لإسرائيل أن تكتفي بهجوم استباقي واحد ناجح، بل يجب أن نشن حربا حاسمة ضد "حزب الله" تقضي على التهديد في الشمال وتسمح للسكان بالعودة إلى ديارهم بأمان".ووفقا له، فإن وزير الدفاع ينتهج “سياسة مدمرة للدولة، ويجر دولة إسرائيل إلى صفقة غير شرعية"، سواء في القتال ضد حركة "حماس" الفلسطينية أو "حزب الله".وتأتي الضربة الواسعة التي نفذها "حزب الله" ردا على مقتل القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر مؤخرا في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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