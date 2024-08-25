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الجيش الإسرائيلي ينفي استهداف "حزب الله" قاعدة "غليلوت" شمالي تل أبيب بأي صواريخ أو طائرات مسيرة
الجيش الإسرائيلي ينفي استهداف "حزب الله" قاعدة "غليلوت" شمالي تل أبيب بأي صواريخ أو طائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
نفت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، آنا أوكولوفا، استهداف "حزب الله" قاعدة غليلوت شمالي تل أبيب بأي صواريخ أو طائرات مسيرة. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T16:57+0000
2024-08-25T16:57+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
إسرائيل
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وقالت أوكولوفا، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، ردا على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله: "لم يصل أي من الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله هذا الصباح إلى القاعدة في غليلوت".وأضافت: "حزب الله، مثله كمثل المنظمات الإرهابية الأخرى، يحاول غالبًا الترويج للتمني على أنه حقيقة"، مؤكدة "تدمير مقاتلات سلاح الجو خلال الضربة الاستباقية معظم الصواريخ التي كانت جاهزة للإطلاق".وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، "عدم وجود نية حالية للتصعيد بعد هجوم اليوم الذي استهدف إسرائيل".وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف الصعبة".وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقا"، متابعا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".وأكد نصر الله أن "حزب الله ليس لديه نية لاستخدام الصواريخ الباليستية لكن قد يستخدمها في المستقبل أو في وقت قريب"، مشيرا إلى أن "الهجوم الاستباقي للجيش الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية خالية تابعة لحزب الله ولم يتم تدمير أي صاروخ أو قاعدة صاروخية".وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي "ضربات استباقية"، صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
https://sarabic.ae/20240825/حسن-نصر-الله-الرد-على-اغتيال-فؤاد-شكر-انتهى-وإذا-كانت-النتيجة-غير-كافية-سنقرر-ما-سنفعل-لاحقا-1092089885.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, إسرائيل
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي ينفي استهداف "حزب الله" قاعدة "غليلوت" شمالي تل أبيب بأي صواريخ أو طائرات مسيرة

16:57 GMT 25.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
نفت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، آنا أوكولوفا، استهداف "حزب الله" قاعدة غليلوت شمالي تل أبيب بأي صواريخ أو طائرات مسيرة.
وقالت أوكولوفا، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، ردا على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله: "لم يصل أي من الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله هذا الصباح إلى القاعدة في غليلوت".
وأضافت: "حزب الله، مثله كمثل المنظمات الإرهابية الأخرى، يحاول غالبًا الترويج للتمني على أنه حقيقة"، مؤكدة "تدمير مقاتلات سلاح الجو خلال الضربة الاستباقية معظم الصواريخ التي كانت جاهزة للإطلاق".
وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، "عدم وجود نية حالية للتصعيد بعد هجوم اليوم الذي استهدف إسرائيل".
وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف الصعبة".
وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقا"، متابعا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
نصر الله: الرد على اغتيال فؤاد شكر انتهى وإذا كانت النتيجة غير كافية سنقرر ما سنفعل لاحقا
16:10 GMT
وأكد نصر الله أن "حزب الله ليس لديه نية لاستخدام الصواريخ الباليستية لكن قد يستخدمها في المستقبل أو في وقت قريب"، مشيرا إلى أن "الهجوم الاستباقي للجيش الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية خالية تابعة لحزب الله ولم يتم تدمير أي صاروخ أو قاعدة صاروخية".
وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي "ضربات استباقية"، صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.
فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
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