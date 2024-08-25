https://sarabic.ae/20240825/حسن-نصر-الله-الرد-على-اغتيال-فؤاد-شكر-انتهى-وإذا-كانت-النتيجة-غير-كافية-سنقرر-ما-سنفعل-لاحقا-1092089885.html

نصر الله: الرد على اغتيال فؤاد شكر انتهى وإذا كانت النتيجة غير كافية سنقرر ما سنفعل لاحقا

نصر الله: الرد على اغتيال فؤاد شكر انتهى وإذا كانت النتيجة غير كافية سنقرر ما سنفعل لاحقا

سبوتنيك عربي

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، "عدم وجود نية حالية للتصعيد بعد هجوم اليوم الذي استهدف إسرائيل". 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T16:10+0000

2024-08-25T16:10+0000

2024-08-25T16:13+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101414/79/1014147973_0:17:677:397_1920x0_80_0_0_f518f58841c387d43c851b202f3ea3d2.jpg

وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف الصعبة".وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقا"، متابعا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".وأكد نصر الله أن "حزب الله ليس لديه نية لاستخدام الصواريخ الباليستية لكن قد يستخدمها في المستقبل أو في وقت قريب"، مشيرا إلى أن "الهجوم الاستباقي للجيش الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية خالية تابعة لحزب الله ولم يتم تدمير أي صاروخ أو قاعدة صاروخية".وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي "ضربات استباقية"، صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240825/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الحرب-على-حزب-الله-ستأتي-في-المستقبل-البعيد-وليس-الآن-1092089051.html

https://sarabic.ae/20240825/باحث-رد-حزب-الله-جاء-كرد-على-تعثر-المفاوضات-وكضغط-لإيقاف-الحرب-على-غزة-1092089401.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي