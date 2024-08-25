https://sarabic.ae/20240825/حسن-نصر-الله-الرد-على-اغتيال-فؤاد-شكر-انتهى-وإذا-كانت-النتيجة-غير-كافية-سنقرر-ما-سنفعل-لاحقا-1092089885.html
نصر الله: الرد على اغتيال فؤاد شكر انتهى وإذا كانت النتيجة غير كافية سنقرر ما سنفعل لاحقا
نصر الله: الرد على اغتيال فؤاد شكر انتهى وإذا كانت النتيجة غير كافية سنقرر ما سنفعل لاحقا
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، "عدم وجود نية حالية للتصعيد بعد هجوم اليوم الذي استهدف إسرائيل". 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T16:10+0000
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وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف الصعبة".وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقا"، متابعا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".وأكد نصر الله أن "حزب الله ليس لديه نية لاستخدام الصواريخ الباليستية لكن قد يستخدمها في المستقبل أو في وقت قريب"، مشيرا إلى أن "الهجوم الاستباقي للجيش الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية خالية تابعة لحزب الله ولم يتم تدمير أي صاروخ أو قاعدة صاروخية".وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي "ضربات استباقية"، صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
نصر الله: الرد على اغتيال فؤاد شكر انتهى وإذا كانت النتيجة غير كافية سنقرر ما سنفعل لاحقا
16:10 GMT 25.08.2024 (تم التحديث: 16:13 GMT 25.08.2024)
أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، "عدم وجود نية حالية للتصعيد بعد هجوم اليوم الذي استهدف إسرائيل".
وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف الصعبة".
وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقا"، متابعا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".
وأكد نصر الله أن "حزب الله ليس لديه نية لاستخدام الصواريخ الباليستية لكن قد يستخدمها في المستقبل أو في وقت قريب"، مشيرا إلى أن "الهجوم الاستباقي للجيش الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية خالية تابعة لحزب الله ولم يتم تدمير أي صاروخ أو قاعدة صاروخية".
وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي
"ضربات استباقية"، صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.
فيما أعلن "حزب الله
" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.