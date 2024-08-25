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وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على "حزب الله" ستأتي في المستقبل البعيد وليس الآن
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على "حزب الله" ستأتي في المستقبل البعيد وليس الآن
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن "الحرب مع حزب الله اللبناني يجب أن تؤجل"، وذلك على خلفية الضربة الاستباقية الواسعة التي شنها سلاح الجو... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T15:30+0000
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وقال غالانت، خلال جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، إن "الحرب على حزب الله ستأتي في المستقبل البعيد وليس الآن"، مشددا على ضرورة تجنب حرب شاملة بدلاً من الحرب المحدودة في الوقت الحالي.وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي "ضربات استباقية"، صباح اليوم الأحد، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.فيما أعلن "حزب الله" بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240825/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-هجمات-حزب-الله-ردا-على-اغتيال-فؤاد-شكر-لم-تصب-أهدافها-1092088429.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على "حزب الله" ستأتي في المستقبل البعيد وليس الآن
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن "الحرب مع حزب الله اللبناني يجب أن تؤجل"، وذلك على خلفية الضربة الاستباقية الواسعة التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على لبنان.
وقال غالانت، خلال جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي
، إن "الحرب على حزب الله ستأتي في المستقبل البعيد وليس الآن"، مشددا على ضرورة تجنب حرب شاملة بدلاً من الحرب المحدودة في الوقت الحالي.
وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي
"ضربات استباقية"، صباح اليوم الأحد، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.
فيما أعلن "حزب الله
" بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان.
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.