https://sarabic.ae/20240825/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-هجمات-حزب-الله-ردا-على-اغتيال-فؤاد-شكر-لم-تصب-أهدافها-1092088429.html

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هجمات "حزب الله" ردا على اغتيال فؤاد شكر لم تصب أهدافها

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هجمات "حزب الله" ردا على اغتيال فؤاد شكر لم تصب أهدافها

سبوتنيك عربي

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الهجمات التي نفذها "حزب الله" اللبناني ضد مواقع إسرائيلية فجر اليوم، ردا على اغتيال القيادي بالحزب فؤاد شكر... 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T15:07+0000

2024-08-25T15:07+0000

2024-08-25T15:07+0000

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وقال أفيخاي أدرعي في تصريحات لـ"سبوتنيك" تعليقًا على هجمات "حزب الله" فجر اليوم: "معظم التهديدات تم اعتراضها أو إفشال مفعولها سواء تم اعتراضها من قبل الطائرات أو السفن الحربية وأنظمة الدفاع الجوية أو سقطت في الخلاء ولم تُصب أهدافها، خاصة تلك التي أعلن عنها حزب الله".وأضاف: "هناك أضرار لحقت بمبنى في مدينة عكا، وهناك أيضا أضرار طفيفة في بعض المناطق الأخرى المدنية، كما أصيبت أمرأة بالهلع. لكن هجوم حزب الله لم يسفر مباشرة عن سقوط ضحايا من المدنيين ولم يلحق دمارا كبيرا في الممتلكات".وبشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل ومشاركة واشنطن في "الهجوم الاستباقي"، أوضح أدرعي أن "الهجوم كان هجوما إسرائيليًا، بسواعد إسرائيلية وبوسائل إسرائيلية، ولذلك الحديث عن مشاركة أمريكية فعلية في هذا المجال ليس صحيحًا".وشن "حزب الله" اللبناني، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، هجوما جويا واسع النطاق على مدن وبلدات الشمال الإسرائيلي في إطار رده على مقتل القيادي فؤاد شكر، حسب بيان للحزب.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي قبل بدء هجوم "حزب الله" أنه شن هجوما استباقيا ضد منصات إطلاق تابعة للحزب، كانت معدة لإطلاق الصواريخ تجاه شمال إسرائيل.وأظهرت مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل آثار الدمار الكبير في شمال إسرائيل جراء هجوم "حزب الله"، وأيضا كشفت مقاطع مصورة عنف الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان.وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الهجوم الإسرائيلي استمر لمدة 20 دقيقة متواصلة على بلدات جنوب لبنان، وأنه شن أكثر من 40 غارة بالطيران الحربي.

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إسرائيل, أخبار حزب الله, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي