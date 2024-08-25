https://sarabic.ae/20240825/وزير-إسرائيلي-من-المستحيل-ترك-الشمال-دون-أمن-وحماية-1092088121.html

وزير إسرائيلي: من المستحيل ترك الشمال دون أمن وحماية

وزير إسرائيلي: من المستحيل ترك الشمال دون أمن وحماية

سبوتنيك عربي

صرح وزير إسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه من المستحيل ترك شمال بلاده دون أمن وحماية أمام "حزب الله" اللبناني. 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T14:51+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، أنه يستحيل ترك مستوطنات ومدن الشمال دون حماية أو أمن من حكومة بلاده الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو.وأوضح إلياهو وهو عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، أن القانون الذي يحكم مدينة صفد بالشمال هو القانون نفسه الذي يحكم مدينة تل أبيب وسط البلاد.ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن "الدم الإسرائيلي واحد ولا يجب التفرقة بين مدينة تل أبيب وبقية مدن ومستوطنات الشمال"، منوها إلى أن الكثيرين من الإسرائيليين يشعرون بأن "دماءهم غير شرعية"، على حد وصفه.ويأتي هذا فيما أكد وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، في جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أنه "دون عودة الأمن إلى حركة الطرق شمالي البلاد، فإنه قد تكون هناك صعوبات مع بدء العام الدراسي الجديد في المدن والمستوطنات الواقعة على خط النزاع في الشمال".وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي "ضربات استباقية"، صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

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https://sarabic.ae/20240825/داعيا-إلى-تدمير-لبنان-جنرال-إسرائيلي-سابق-حان-وقت-الحرب-أمام-حزب-الله-1092081882.html

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