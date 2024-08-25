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جنرال إسرائيلي سابق: لا مفر من الحرب البرية في الجنوب اللبناني
جنرال إسرائيلي سابق: لا مفر من الحرب البرية في الجنوب اللبناني
سبوتنيك عربي
صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، بأنه حان وقت الحرب الإسرائيلية على "حزب الله" اللبناني والأراضي اللبنانية ككل. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T09:27+0000
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال احتياط حازي نحما، أحد قادة ملتقى قادة الاحتياط والمقاتلين الإسرائيليين، أن الوقت قد حان للحرب في الشمال، وأنه كان من الخطأ عدم محاربة حزب الله، حتى الآن، على حد زعمه.وأوضح الجنرال الإسرائيلي أنه لن يكون هناك مفر من الحرب البرية في الجنوب اللبناني حتى يمكن الدفع بحزب الله إلى شمالي نهر الليطاني، داعيا إلى تغيير المعادلة أمام الحزب، بدعوى مهاجمة الجيش الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واستهدافها وتدميرها وعدم الاكتفاء باستهداف عناصر وأهداف الحزب فقط.تأتي هذه التصريحات على خلفية شَّن الجيش الإسرائيلي"ضربات استباقية" صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240825/رئيس-مجلس-إقليمي-إسرائيلي-كل-يوم-نفقد-أجزاء-من-شمال-البلاد-أمام-حزب-الله-1092080752.html
https://sarabic.ae/20240825/إعلان-حالة-الطوارئ-في-جميع-أنحاء-إسرائيل--1092078441.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

جنرال إسرائيلي سابق: لا مفر من الحرب البرية في الجنوب اللبناني

09:27 GMT 25.08.2024 (تم التحديث: 10:19 GMT 25.08.2024)
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Str/HO
تابعنا عبر
صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، بأنه حان وقت الحرب الإسرائيلية على "حزب الله" اللبناني والأراضي اللبنانية ككل.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال احتياط حازي نحما، أحد قادة ملتقى قادة الاحتياط والمقاتلين الإسرائيليين، أن الوقت قد حان للحرب في الشمال، وأنه كان من الخطأ عدم محاربة حزب الله، حتى الآن، على حد زعمه.
وأوضح الجنرال الإسرائيلي أنه لن يكون هناك مفر من الحرب البرية في الجنوب اللبناني حتى يمكن الدفع بحزب الله إلى شمالي نهر الليطاني، داعيا إلى تغيير المعادلة أمام الحزب، بدعوى مهاجمة الجيش الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واستهدافها وتدميرها وعدم الاكتفاء باستهداف عناصر وأهداف الحزب فقط.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
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08:45 GMT
تأتي هذه التصريحات على خلفية شَّن الجيش الإسرائيلي"ضربات استباقية" صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.
فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل
06:09 GMT
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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