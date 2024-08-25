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مساحة حرة
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إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل
إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم البلاد، بعد إعلان الجيش شن ضربات في لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T06:09+0000
2024-08-25T06:09+0000
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وحسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "الحالة الخاصة في الجبهة الداخلية" تمكن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي من إصدار القيود (مثل الحد من التجمعات وإغلاق مواقع). وأشارت إلى أن "الحالة الخاصة" هو مصطلح قانوني يستخدم في أوقات الطوارئ، ويمنح السلطات سلطة قضائية أكبر على السكان المدنيين من أجل تسهيل إجراءات حماية السكان. وأوضحت الصحيفة أن حالة الطوارئ ستكون سارية لمدة 48 ساعة ما لم يتم تمديدها من قبل الحكومة.وكان الجيش الإسرائيلي شنّ "ضربات استباقية" صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان.وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240825/وزير-خارجية-إسرائيل-وجهنا-ضربة-استباقية-لـحزب-الله-ولا-نهتم-باندلاع-حرب-شاملة-1092077676.html
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إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل

06:09 GMT 25.08.2024
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم البلاد، بعد إعلان الجيش شن ضربات في لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله".
وحسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "الحالة الخاصة في الجبهة الداخلية" تمكن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي من إصدار القيود (مثل الحد من التجمعات وإغلاق مواقع).
وأشارت إلى أن "الحالة الخاصة" هو مصطلح قانوني يستخدم في أوقات الطوارئ، ويمنح السلطات سلطة قضائية أكبر على السكان المدنيين من أجل تسهيل إجراءات حماية السكان.
وأوضحت الصحيفة أن حالة الطوارئ ستكون سارية لمدة 48 ساعة ما لم يتم تمديدها من قبل الحكومة.
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
وزير خارجية إسرائيل: وجهنا ضربة استباقية لـ"حزب الله" ولا نهتم باندلاع حرب شاملة
05:11 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي شنّ "ضربات استباقية" صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.
فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان.
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.
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Ракеты, выпущенные из города Газа в сторону Израиля, 7 октября 2023 г - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يهاجم إسرائيل بمئات الصواريخ05:25 GMT
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