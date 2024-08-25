https://sarabic.ae/20240825/حزب-الله-ينشر-مشاهد-للقاعدتين-الإسرائيليتين-المستهدفتين-في-عملية-الأربعين-فيديو--1092091684.html

"حزب الله" ينشر مشاهد للقاعدتين الإسرائيليتين المستهدفتين في عملية "الأربعين"... فيديو

"حزب الله" ينشر مشاهد للقاعدتين الإسرائيليتين المستهدفتين في عملية "الأربعين"... فيديو

سبوتنيك عربي

نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، مشاهد للقاعدتين الإسرائيليتين المستهدفتين في المرحلة الثانية من عملية الرد على اغتيال فؤاد شكر وقصف الضاحية الجنوبية. 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T17:57+0000

2024-08-25T17:57+0000

2024-08-25T17:58+0000

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وتبين المشاهد موقع القاعدتين المستهدفتين في المرحلة الثانية من عملية الرد على اغتيال فؤاد شكر وقصف الضاحية الجنوبية.ونفت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، آنا أوكولوفا، استهداف "حزب الله" قاعدة غليلوت شمالي تل أبيب بأي صواريخ أو طائرات مسيرة.وقالت أوكولوفا، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، ردا على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله: "لم يصل أي من الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله هذا الصباح إلى القاعدة في غليلوت".وأضافت: "حزب الله، مثله كمثل المنظمات الإرهابية الأخرى، يحاول غالبًا الترويج للتمني على أنه حقيقة"، مؤكدة "تدمير مقاتلات سلاح الجو خلال الضربة الاستباقية معظم الصواريخ التي كانت جاهزة للإطلاق".وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف الصعبة".وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقا"، متابعا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".وقالت أوكولوفا، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، ردا على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله: "لم يصل أي من الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله هذا الصباح إلى القاعدة في غليلوت".وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، "عدم وجود نية حالية للتصعيد بعد هجوم اليوم الذي استهدف إسرائيل".وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف الصعبة".وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقا"، متابعا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".

https://sarabic.ae/20240825/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-استهداف-حزب-الله-قاعدة-غليلوت-شمالي-تل-أبيب-بأي-صواريخ-أو-طائرات-مسيرة-1092090666.html

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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي