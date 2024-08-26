https://sarabic.ae/20240826/بن-غفير-يدعو-لحرب-شاملة-مع-حزب-الله-1092102501.html
بن غفير يدعو لحرب شاملة مع "حزب الله"
بن غفير يدعو لحرب شاملة مع "حزب الله"
سبوتنيك عربي
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى عدم الاكتفاء بهجوم استباقي واحد ناجح، بل البدء في حرب واسعة النطاق مع... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T10:56+0000
2024-08-26T10:56+0000
2024-08-26T10:56+0000
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وكتب بن غفير على منصة "إكس": "لا ينبغي لإسرائيل أن تكتفي بهجوم استباقي واحد ناجح، بل يجب أن نشن حربا حاسمة ضد "حزب الله" تقضي على التهديد في الشمال وتسمح للسكان بالعودة إلى ديارهم بأمان".وتبادل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل الضربات الصاروخية يوم الأحد. وقال "حزب الله" إن أكثر من 320 صاروخا وعشرات الطائرات دون طيار أطلقت، مستهدفة ما مجموعه 11 منشأة عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك تلك الموجودة في مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة استباقية على أهداف لحزب الله صباح الأحد ودمرت آلاف الصواريخ بعد أن رصدت معلومات استخباراتية استعدادات لضربة على الأراضي الإسرائيلية.وتأتي الضربة الواسعة التي نفذها حزب الله ردا على مقتل القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر مؤخرا في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت.غالانت: تصريحات بن غفير الخطيرة أضعفت إسرائيل بعد إحباط جيشها هجوم "حزب الله" أول تعليق إيراني على هجمات "حزب الله" على قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي
https://sarabic.ae/20240825/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-استهداف-حزب-الله-قاعدة-غليلوت-شمالي-تل-أبيب-بأي-صواريخ-أو-طائرات-مسيرة-1092090666.html
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إسرائيل, العالم, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
إسرائيل, العالم, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
بن غفير يدعو لحرب شاملة مع "حزب الله"
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى عدم الاكتفاء بهجوم استباقي واحد ناجح، بل البدء في حرب واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.
وكتب بن غفير على منصة "إكس": "لا ينبغي لإسرائيل أن تكتفي بهجوم استباقي واحد ناجح، بل يجب أن نشن حربا حاسمة ضد "حزب الله" تقضي على التهديد في الشمال وتسمح للسكان بالعودة إلى ديارهم بأمان".
ووفقا له، فإن وزير الدفاع ينتهج “سياسة مدمرة للدولة، ويجر دولة إسرائيل إلى صفقة غير شرعية"، سواء في القتال ضد حركة "حماس" الفلسطينية أو "حزب الله".
وتبادل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل الضربات الصاروخية يوم الأحد. وقال "حزب الله" إن أكثر من 320 صاروخا وعشرات الطائرات دون طيار أطلقت، مستهدفة ما مجموعه 11 منشأة عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك تلك الموجودة في مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة استباقية على أهداف لحزب الله صباح الأحد ودمرت آلاف الصواريخ بعد أن رصدت معلومات استخباراتية استعدادات لضربة على الأراضي الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 طائرة تابعة للقوات الجوية شاركت في عملية تدمير منشآت وأسلحة حزب الله. وبحسب تقييمهم، فإن الأضرار التي لحقت بإسرائيل نتيجة الهجوم تعتبر ضئيلة.
وتأتي الضربة الواسعة التي نفذها حزب الله ردا على مقتل القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر مؤخرا في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت.