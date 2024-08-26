https://sarabic.ae/20240826/أول-تعليق-إيراني-على-هجمات-حزب-الله-على-قواعد-عسكرية-للجيش-الإسرائيلي-1092096284.html

أول تعليق إيراني على هجمات "حزب الله" على قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي

أول تعليق إيراني على هجمات "حزب الله" على قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

صدر من إيران أول تعليق على هجمات "حزب الله" اللبناني على قواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، ردا على مقتل أحد قياداته، فؤاد شكر. 26.08.2024, سبوتنيك عربي

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وكتب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، مساء أمس الأحد، عبر منصة "إكس": "نجح "حزب الله" اللبناني في استهداف منشآت عسكرية وإعلامية حساسة للكيان الصهيوني".وتابع قاليباف معتبرا أن "الكيان اليوم نال هزيمة توازي هزيمته في حرب 2006، وهم لا يستطيعون إخفاء هذا الفشل".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أعلن "عدم وجود نية حالية للتصعيد، بعد هجوم أمس الأحد الذي استهدف إسرائيل".وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف الصعبة".وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقا"، متابعا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي. إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240825/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الحرب-على-حزب-الله-ستأتي-في-المستقبل-البعيد-وليس-الآن-1092089051.html

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