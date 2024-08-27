https://sarabic.ae/20240827/الكرملين-الشيء-الرئيسي-بالنسبة-لنا-هو-تحقيق-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-1092128667.html

الكرملين: الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة

الكرملين: الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن تحقيق أهداف العملية الخاصة هو الشيء الرئيسي بالنسبة لروسيا، وسيتم الانتهاء من... 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T10:10+0000

2024-08-27T10:10+0000

2024-08-27T10:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين: "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة واستكمال جميع المهام. هذا هو الشيء الرئيسي وسيتم تحقيق الأهداف، وسيتم استكمال المهام".وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال حول نظرة الكرملين إلى القانون المعتمد في أوكرانيا: "لسوء الحظ، يواصل نظام كييف الكشف عن جوهره. هذا اعتداء سافر على حرية الدين، اعتداء على الكنيسة الأرثوذكسية ككل، اعتداء على المسيحية، المسيحية الحقيقية. من الواضح أن هذه الممارسات في سنّ القوانين تمت إدانتها في جميع أنحاء العالم تقريبًا. جميع دول العالم، بما في ذلك البيان المقابل من الفاتيكان. موقفنا بالطبع تجاه الممارسة غير المقبولة تمامًا في هذه الحالة واضح".وصرح بابا الفاتيكان فرنسيس، في إشارة إلى "القوانين الأخيرة في أوكرانيا"، إنه يخشى على حرية المؤمنين، وأكد أنه لا يمكن إلغاء أي كنيسة مسيحية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقيادة القوات المشتركة لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم إحاطته بالجهود المبذولة لصد الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية.وجاء في بيان على الموقع الرسمي للكرملين، أنه "في أحد مراكز القيادة بوزارة الدفاع، عقد فلاديمير بوتين، اجتماعا مع قيادة مجموعة القوات المشتركة، وتلقى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، ورئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة، سيرغي رودسكي، حول مواجهة قوات العدو، التي غزت مقاطعة كورسك والتدابير المتخذة للقضاء عليها، وكذلك حول النتائج الحالية للعملية العسكرية الخاصة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.روسيا تستعيد 115 جنديا أسيرا في تبادل للأسرى مع أوكرانياخبير أمريكي: الهجوم على مقاطعة كورسك سيذكره التاري

https://sarabic.ae/20240824/الكرملين-الرئيس-الروسي-بوتين-يجتمع-بقيادة-القوات-المشتركة-1092063064.html

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