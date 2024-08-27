https://sarabic.ae/20240827/روسيا-ردنا-على-تورط-واشنطن-بالهجمات-الأوكرانية-على-كورسك-قد-يكون-أشد-خطورة-مما-كان-عليه-حتى-الآن--1092130792.html
روسيا: ردنا على تورط واشنطن بالهجمات الأوكرانية على كورسك قد يكون أشد خطورة مما كان عليه حتى الآن
روسيا: ردنا على تورط واشنطن بالهجمات الأوكرانية على كورسك قد يكون أشد خطورة مما كان عليه حتى الآن
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن رد روسيا على تورط واشنطن بالهجمات الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، قد يكون أشد خطورة مما... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T11:22+0000
2024-08-27T11:22+0000
2024-08-27T11:22+0000
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وأكد ريابكوف، في مؤتمر صحفي، أن "المسار التصعيدي الأمريكي أصبح استفزازيًا بشكل متزايد في الوضع المحيط بأوكرانيا، وقد تكون العواقب بالنسبة لواشنطن أكثر خطورة، مما كانت عليه حتى الآن".وأضاف أن "العواقب العملية لا تعد اتهاما، بل حقيقة واضحة تتم ملاحظتها، وزملاؤنا الأمريكيون يعرفون ما نتحدث عنه. يبدو أن الزملاء قد تخلصوا من بقايا الفطرة السليمة ويعتقدون أن كل شيء مسموح لهم".وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن "هذا أيضًا موضوع المناقشات التي تجري بشكل دوري، بما في ذلك على مستوى عالٍ، بين موسكو وواشنطن".وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.بوتين يوضح لمودي نهج نظام كييف المدمر ورعاته الغربيينالكرملين: الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, سياسة, سياسة خارجية
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, سياسة, سياسة خارجية
روسيا: ردنا على تورط واشنطن بالهجمات الأوكرانية على كورسك قد يكون أشد خطورة مما كان عليه حتى الآن
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن رد روسيا على تورط واشنطن بالهجمات الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، قد يكون أشد خطورة مما كان عليه حتى الآن.
وأكد ريابكوف، في مؤتمر صحفي، أن "المسار التصعيدي الأمريكي أصبح استفزازيًا بشكل متزايد في الوضع المحيط بأوكرانيا، وقد تكون العواقب بالنسبة لواشنطن أكثر خطورة، مما كانت عليه حتى الآن".
وأضاف أن "العواقب العملية لا تعد اتهاما، بل حقيقة واضحة تتم ملاحظتها، وزملاؤنا الأمريكيون يعرفون ما نتحدث عنه. يبدو أن الزملاء قد تخلصوا من بقايا الفطرة السليمة ويعتقدون أن كل شيء مسموح لهم".
وشدد ريابكوف على أنه "قد تكون العواقب أشد خطورة بكثير من تلك التي يعانون منها بالفعل. إنهم يعرفون أين وفي أي المجالات نتفاعل من الناحية العملية".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن "هذا أيضًا موضوع المناقشات التي تجري بشكل دوري، بما في ذلك على مستوى عالٍ،
بين موسكو وواشنطن".
وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو
ودحره خارج حدود الدولة.