الخارجية الروسية: الضخ المالي لكييف يسهم في تصعيد النزاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
On air
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
10:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير ينصح بغرس الأشجار لمواجهة التغير المناخي في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور المصري ومحادثات جنيف في البحث عن حل للأزمة السودانية وتدهور الوضع الإنساني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:05 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:32 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
On air
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240822/الخارجية-الروسية-الضخ-المالي-لكييف-يسهم-في-تصعيد-النزاع-1091980774.html
الخارجية الروسية: الضخ المالي لكييف يسهم في تصعيد النزاع
الخارجية الروسية: الضخ المالي لكييف يسهم في تصعيد النزاع
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الضخ المالي لكييف يسهم في تصعيد الصراع الأوكراني، ما يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T06:06+0000
2024-08-22T06:06+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "ضخ الأموال في الآلة العسكرية لنظام كييف تدفع طغمة زيلينسكي (فلاديمير)، إلى مزيد من المغامرات ويسهم في تصعيد الصراع، ما يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية".وتابعت: "ما سيفقد بالتأكيد إلى الأبد هو سمعة المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي، التي ظلت على مدى عقود تخلق صورة لمشغلين موثوقين في الأسوق المالية".وأردفت الخارجية: "لدينا ترسانة كافية من الخطوات السياسية والاقتصادية المناسبة ضد أولئك الذين يحاولون وضع أيديهم على احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية".باحث سياسي : مصادرة الأصول الروسية هو "سرقة العصر" والغرب يمارس "الحقارة السياسية"وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تجميد الأصول الروسية وكذلك أي إجراءات لاحقة معها، غير قانوني على الإطلاق، إذ نكون بصدد سرقة الأموال الروسية.وتابعت وزارة الخارجية أنها واثقة من أن "تجميد الأصول الروسية وأي إجراءات لاحقة معها غير قانونية على الإطلاق، ولا يمكن لأي مخططات احتيالية اخترعتها المفوضية الأوروبية أن تمحو الحقيقة الواضحة. نحن نتحدث عن سرقة الأموال الروسية".إعلام: سفراء دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تجميد أصول البنك المركزي الروسي لأجل غير مسمى"الرد سيكون قاسيا"... موسكو تعلق على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا مساعد الرئيس الروسي: الدول التي استولت على الأصول الروسية ستدفع بالكامل ثمن تصرفاتها
https://sarabic.ae/20240711/نظام-كييف-يكشف-كيفية-إنفاقه-لعوائد-الأصول-الروسية-المسروقة-1090695078.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الخارجية الروسية: الضخ المالي لكييف يسهم في تصعيد النزاع

06:06 GMT 22.08.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الضخ المالي لكييف يسهم في تصعيد الصراع الأوكراني، ما يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية.
وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "ضخ الأموال في الآلة العسكرية لنظام كييف تدفع طغمة زيلينسكي (فلاديمير)، إلى مزيد من المغامرات ويسهم في تصعيد الصراع، ما يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية".

وأضافت الوزارة: "أصبح من الواضح الآن للجميع في العالم أن أي أفراد أو كيانات قانونية أو دول بأكملها لا تتناسب مساراتها السياسية ووجهات نظرها مع الغرب، يمكن أن تفقد إمكانية إدارة أصولها في الاتحاد الأوروبي".

وتابعت: "ما سيفقد بالتأكيد إلى الأبد هو سمعة المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي، التي ظلت على مدى عقود تخلق صورة لمشغلين موثوقين في الأسوق المالية".

وأشارت إلى أنه "كلما مضى الاتحاد الأوروبي في طريق زيادة العقوبات غير المشروعة ضد روسيا، زادت العواقب الكارثية على نظامه المالي والاقتصادي".

وأردفت الخارجية: "لدينا ترسانة كافية من الخطوات السياسية والاقتصادية المناسبة ضد أولئك الذين يحاولون وضع أيديهم على احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية".
باحث سياسي : مصادرة الأصول الروسية هو "سرقة العصر" والغرب يمارس "الحقارة السياسية"
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
نظام كييف يكشف كيفية إنفاقه لعوائد الأصول الروسية المسروقة
11 يوليو, 10:24 GMT
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تجميد الأصول الروسية وكذلك أي إجراءات لاحقة معها، غير قانوني على الإطلاق، إذ نكون بصدد سرقة الأموال الروسية.

وقالت الخارجية الروسية: "على الرغم من عدم مصادرة الأصول المجمدة نفسها، فإن استخدام بروكسل للأرباح الناتجة عن إدارتها هو عمل غير قانوني"، مشيرة إلى أن هناك رأي مفاده أن "المجتمع العالمي يجب أن ينظر إلى هذا على أنه قطع طرق اقتصادية من جانب" الغرب الجماعي"، الذي لا يريد التغلب على غرائزه الاستعمارية الجديدة".

وتابعت وزارة الخارجية أنها واثقة من أن "تجميد الأصول الروسية وأي إجراءات لاحقة معها غير قانونية على الإطلاق، ولا يمكن لأي مخططات احتيالية اخترعتها المفوضية الأوروبية أن تمحو الحقيقة الواضحة. نحن نتحدث عن سرقة الأموال الروسية".
إعلام: سفراء دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تجميد أصول البنك المركزي الروسي لأجل غير مسمى
"الرد سيكون قاسيا"... موسكو تعلق على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا
مساعد الرئيس الروسي: الدول التي استولت على الأصول الروسية ستدفع بالكامل ثمن تصرفاتها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان 05:30 GMTТренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:06 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مفاوضات وقف إطلاق النار "على وشك الانهيار"أمس, 13:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала