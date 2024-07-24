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https://sarabic.ae/20240724/إعلام-سفراء-دول-الاتحاد-الأوروبي-يناقشون-تجميد-أصول-البنك-المركزي-الروسي-لأجل-غير-مسمى-1091076714.html
إعلام: سفراء دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تجميد أصول البنك المركزي الروسي لأجل غير مسمى
إعلام: سفراء دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تجميد أصول البنك المركزي الروسي لأجل غير مسمى
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 سيلتقون، اليوم الأربعاء، لمناقشة اقتراح المفوضية الأوروبية، بشأن تجميد أصول البنك المركزي الروسي... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T06:24+0000
2024-07-24T06:24+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" تفاصيل وثيقة جاء فيها أن "سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 سيجتمعون اليوم لمناقشة اقتراح المفوضية الأوروبية بتجميد أصول البنك المركزي لأجل غير مسمى".وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي طرح على الدول الأعضاء خيارات لتجميد أصول البنك المركزي الروسي لفترة طويلة، مضيفة أن الوثيقة تتضمن السيناريو الأول تجميد الأصول لأجل غير مسمى، بحيث ستتم مراجعته بانتظام، وهناك خيار آخر وهو النظر في تمديد القيود إلى 18 أو 24 أو 36 شهرا.وكما تشير الصحيفة، يعمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع منذ عدة أشهر على خطة لتزويد أوكرانيا بقروض بقيمة 50 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024 باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة.وفي وقت سابق، انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قرار بروكسل استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن القرار ينتهك القوانين الدولية وستترتب عنه تداعيات ورد روسي.وفي الرابع عشر من حزيران / يونيو الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب بعد أن سرق الأصول الروسية، "سوف يتخذ خطوة أخرى نحو تدمير النظام الذي أنشأه بنفسه والذي ضمن لعقود عديدة ازدهارهم وسمح لهم بالاستهلاك أكثر مما يكسبون".وأكد بوتين أنه "أصبح من الواضح لجميع الدول والشركات والصناديق السيادية أن أصولها واحتياطياتها بعيدة كل البعد عن الأمان - سواء بالمعنى القانوني أو الاقتصادي".باحث سياسي : مصادرة الأصول الروسية هو "سرقة العصر" والغرب يمارس "الحقارة السياسية"وجمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر قيمها بنحو 300 مليار يورو، بعد إطلاق موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ومن الأصول المجمدة نحو 200 مليار يورو موجودة في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في حسابات شركة التسويات والمقاصة المالية "يوروكلير" البلجيكية.وحذرت روسيا مرارا من مصادرة أصولها أو استخدام عائداتها، مشددة على أن الإجراء ينتهك القوانين الدولية، كذلك حذر المركزي الأوروبي من أن الإجراء يهدد سمعة اليورو على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240522/الخارجية-الروسية-السياسة-الخضراء-الأوروبية-قد-تفشل-إذا-حظرت-بروكسل-استيراد-اليورانيوم-الروسي-1089083797.html
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إعلام: سفراء دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تجميد أصول البنك المركزي الروسي لأجل غير مسمى

06:24 GMT 24.07.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 سيلتقون، اليوم الأربعاء، لمناقشة اقتراح المفوضية الأوروبية، بشأن تجميد أصول البنك المركزي الروسي لأجل غير مسمى.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" تفاصيل وثيقة جاء فيها أن "سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 سيجتمعون اليوم لمناقشة اقتراح المفوضية الأوروبية بتجميد أصول البنك المركزي لأجل غير مسمى".
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي طرح على الدول الأعضاء خيارات لتجميد أصول البنك المركزي الروسي لفترة طويلة، مضيفة أن الوثيقة تتضمن السيناريو الأول تجميد الأصول لأجل غير مسمى، بحيث ستتم مراجعته بانتظام، وهناك خيار آخر وهو النظر في تمديد القيود إلى 18 أو 24 أو 36 شهرا.
وكما تشير الصحيفة، يعمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع منذ عدة أشهر على خطة لتزويد أوكرانيا بقروض بقيمة 50 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024 باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: "السياسة الخضراء" الأوروبية قد تفشل إذا حظرت بروكسل استيراد اليورانيوم الروسي
22 مايو, 04:22 GMT
وفي وقت سابق، انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قرار بروكسل استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن القرار ينتهك القوانين الدولية وستترتب عنه تداعيات ورد روسي.
وفي الرابع عشر من حزيران / يونيو الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب بعد أن سرق الأصول الروسية، "سوف يتخذ خطوة أخرى نحو تدمير النظام الذي أنشأه بنفسه والذي ضمن لعقود عديدة ازدهارهم وسمح لهم بالاستهلاك أكثر مما يكسبون".
وأكد بوتين أنه "أصبح من الواضح لجميع الدول والشركات والصناديق السيادية أن أصولها واحتياطياتها بعيدة كل البعد عن الأمان - سواء بالمعنى القانوني أو الاقتصادي".
باحث سياسي : مصادرة الأصول الروسية هو "سرقة العصر" والغرب يمارس "الحقارة السياسية"
وجمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر قيمها بنحو 300 مليار يورو، بعد إطلاق موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ومن الأصول المجمدة نحو 200 مليار يورو موجودة في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في حسابات شركة التسويات والمقاصة المالية "يوروكلير" البلجيكية.
وحذرت روسيا مرارا من مصادرة أصولها أو استخدام عائداتها، مشددة على أن الإجراء ينتهك القوانين الدولية، كذلك حذر المركزي الأوروبي من أن الإجراء يهدد سمعة اليورو على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع في أوكرانيا.
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