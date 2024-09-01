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الكرملين: أوروبا تلعب الدور الذي حددته لها واشنطن على حساب مصالحها
الكرملين: أوروبا تلعب الدور الذي حددته لها واشنطن على حساب مصالحها
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية تؤدي الدور الذي أسندته إليها واشنطن على حساب مصالحها، وسيكون لذلك عواقب عليها. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T09:12+0000
2024-09-01T09:12+0000
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وقال بيسكوف تعليقا على تصريحات الدول الأوروبية: "الدول الأوروبية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منتشية في هذه المواجهة. إنهم يلعبون الدور الذي منحته لهم واشنطن في هذه القضية برمتها، على حساب مصالحهم الخاصة، وعلى حساب محافظ دافعي الضرائب لديهم".وأشار بيسكوف إلى أن "دول أوروبا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية "انغمست في نشوة المواجهة".وأوضح أنه "ليس لدي أدنى شك في أنه إذا لزم الأمر، فسوف نقوم بكل شيء لحماية مصالحنا".وأضاف بيسكوف: "نحن نعرف تصميم رئيسنا ونعرف إمكانات بلدنا والتي تبين أنها أكبر مما توقعنا، والدليل على ذلك معدل التنمية الاقتصادية والتعبئة الاقتصادية لاقتصادنا".وفي وقت سابق، اعترف مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين، بأن بلاده تحاول تهيئة الظروف للقطيعة بين يريفان وموسكو. وزعم الدبلوماسي الأمريكي بأن قسما كبيرا من سكان أرمينيا يرغب بالابتعاد عن روسيا، وتقوم الولايات المتحدة بتهيئة الظروف لذلك.صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الغرب يروج لأجندة مدمرة في جنوب القوقاز، هدفها تجزئة المنطقة وتدمير العلاقات التاريخية مع روسيا.القائد العام للجيش الأوكراني يقدم تقريرا إلى "الناتو" حول الوضع على خط المواجهة"كذبة ووقاحة"... دبلوماسي بريطاني يصف دعاية الإعلام الغربي حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: أوروبا تلعب الدور الذي حددته لها واشنطن على حساب مصالحها

09:12 GMT 01.09.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية تؤدي الدور الذي أسندته إليها واشنطن على حساب مصالحها، وسيكون لذلك عواقب عليها.
وقال بيسكوف تعليقا على تصريحات الدول الأوروبية: "الدول الأوروبية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منتشية في هذه المواجهة. إنهم يلعبون الدور الذي منحته لهم واشنطن في هذه القضية برمتها، على حساب مصالحهم الخاصة، وعلى حساب محافظ دافعي الضرائب لديهم".

وتابع: "بالطبع، سيكون لكل هذا عواقب وخيمة عليهم، لا مفر منها". وشدد بيسكوف على أنه ستكون هناك عواقب سلبية خلال العقد المقبل.

وأشار بيسكوف إلى أن "دول أوروبا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية "انغمست في نشوة المواجهة".
وأوضح أنه "ليس لدي أدنى شك في أنه إذا لزم الأمر، فسوف نقوم بكل شيء لحماية مصالحنا".

وقال: "لا ينبغي (الإجابة) أن تبدو قليلة جدًا، بل يجب أن تكون فعالة وكما تتطلب مصالحن".

وأضاف بيسكوف: "نحن نعرف تصميم رئيسنا ونعرف إمكانات بلدنا والتي تبين أنها أكبر مما توقعنا، والدليل على ذلك معدل التنمية الاقتصادية والتعبئة الاقتصادية لاقتصادنا".
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وفي وقت سابق، اعترف مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين، بأن بلاده تحاول تهيئة الظروف للقطيعة بين يريفان وموسكو. وزعم الدبلوماسي الأمريكي بأن قسما كبيرا من سكان أرمينيا يرغب بالابتعاد عن روسيا، وتقوم الولايات المتحدة بتهيئة الظروف لذلك.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الغرب يروج لأجندة مدمرة في جنوب القوقاز، هدفها تجزئة المنطقة وتدمير العلاقات التاريخية مع روسيا.
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