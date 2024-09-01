https://sarabic.ae/20240901/الخارجية-الروسية-ليس-لدى-روسيا-أي-خطط-لمهاجمة-أراضي-الناتو-1092269569.html

الخارجية الروسية: ليس لدى روسيا أي خطط "لمهاجمة" أراضي الناتو

الخارجية الروسية: ليس لدى روسيا أي خطط "لمهاجمة" أراضي الناتو

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا ليس لديها خطط لمهاجمة أراضي الناتو. 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T07:31+0000

2024-09-01T07:31+0000

2024-09-01T07:31+0000

روسيا

العالم

ليتوانيا

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وقالت الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "يقولون إنها يجب أن تتلقى "الضربة الأولى" للقوات الروسية في حالة وقوع هجوم على دولة البلطيق. ويعتقد مسؤولون عسكريون ألمان رفيعو المستوى أن روسيا "قد تهاجم" أراضي الناتو في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة".وأضافت في تعليقها على بناء قاعدة عسكرية في ليتوانيا، حيث سيتمركز جنود الجيش الألماني: "نؤكد باستمرار أن زيادة النشاط والإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيه بالقرب من الحدود الروسية أمر استفزازي".وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام عن بدء ليتوانيا في بناء قاعدة عسكرية في ليتوانيا، حيث سيتمركز 4000 جندي من الجيش الألماني بحلول نهاية عام 2027.وأشارت وزارة الخارجية إلى أن ألمانيا تصف نشر قواتها في ليتوانيا بأنه “قرار تاريخي”، مضيفة أن "أول أفراد عسكريين وصلوا في أبريل من هذا العام، ومن المقرر الإعلان عن "التنشيط" الرسمي للواء الألماني. في عام 2025".في الآونة الأخيرة، تم سماع أفكار حول صراع مسلح مباشر بين التحالف ورسيا بشكل متزايد في الغرب. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تشكل تهديدا ولا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت روسيا في السنوات الأخيرة نشاطًا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدوده الغربية.ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي". وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.بوريل يتلاعب بالكلمات لكي لا يضع الاتحاد الأوروبي في "حالة الحرب مع روسيا"الخارجية الروسية توضح لـ"سبوتنيك" احتمالية قيام قوات كييف بقصف محطة كورسك النووية

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