الخارجية الروسية: ليس لدى روسيا أي خطط "لمهاجمة" أراضي الناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:29 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:37 GMT
13 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل "تصدّق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا" على الحدود بين مصر و غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:19 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:31 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240901/الخارجية-الروسية-ليس-لدى-روسيا-أي-خطط-لمهاجمة-أراضي-الناتو-1092269569.html
الخارجية الروسية: ليس لدى روسيا أي خطط "لمهاجمة" أراضي الناتو
الخارجية الروسية: ليس لدى روسيا أي خطط "لمهاجمة" أراضي الناتو
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا ليس لديها خطط لمهاجمة أراضي الناتو. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T07:31+0000
2024-09-01T07:31+0000
روسيا
العالم
ليتوانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg
وقالت الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "يقولون إنها يجب أن تتلقى "الضربة الأولى" للقوات الروسية في حالة وقوع هجوم على دولة البلطيق. ويعتقد مسؤولون عسكريون ألمان رفيعو المستوى أن روسيا "قد تهاجم" أراضي الناتو في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة".وأضافت في تعليقها على بناء قاعدة عسكرية في ليتوانيا، حيث سيتمركز جنود الجيش الألماني: "نؤكد باستمرار أن زيادة النشاط والإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيه بالقرب من الحدود الروسية أمر استفزازي".وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام عن بدء ليتوانيا في بناء قاعدة عسكرية في ليتوانيا، حيث سيتمركز 4000 جندي من الجيش الألماني بحلول نهاية عام 2027.وأشارت وزارة الخارجية إلى أن ألمانيا تصف نشر قواتها في ليتوانيا بأنه “قرار تاريخي”، مضيفة أن "أول أفراد عسكريين وصلوا في أبريل من هذا العام، ومن المقرر الإعلان عن "التنشيط" الرسمي للواء الألماني. في عام 2025".في الآونة الأخيرة، تم سماع أفكار حول صراع مسلح مباشر بين التحالف ورسيا بشكل متزايد في الغرب. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تشكل تهديدا ولا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت روسيا في السنوات الأخيرة نشاطًا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدوده الغربية.ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي". وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.بوريل يتلاعب بالكلمات لكي لا يضع الاتحاد الأوروبي في "حالة الحرب مع روسيا"الخارجية الروسية توضح لـ"سبوتنيك" احتمالية قيام قوات كييف بقصف محطة كورسك النووية
https://sarabic.ae/20240828/بريطانيا-وألمانيا-تتفاوضان-على-إبرام-اتفاقية-دفاع-ثنائية-بحلول-أوائل-2025-1092152653.html
ليتوانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_438f3bffe7e75255e72f5b3f90038006.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, ليتوانيا
روسيا, العالم, ليتوانيا

الخارجية الروسية: ليس لدى روسيا أي خطط "لمهاجمة" أراضي الناتو

07:31 GMT 01.09.2024
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا ليس لديها خطط لمهاجمة أراضي الناتو.
وقالت الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "يقولون إنها يجب أن تتلقى "الضربة الأولى" للقوات الروسية في حالة وقوع هجوم على دولة البلطيق. ويعتقد مسؤولون عسكريون ألمان رفيعو المستوى أن روسيا "قد تهاجم" أراضي الناتو في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة".

وأشارت إلى أنه "من جانبنا، نشير مرة أخرى إلى أن بلادنا ليس لديها مثل هذه الخطط".

وأضافت في تعليقها على بناء قاعدة عسكرية في ليتوانيا، حيث سيتمركز جنود الجيش الألماني: "نؤكد باستمرار أن زيادة النشاط والإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيه بالقرب من الحدود الروسية أمر استفزازي".

وتابعت: "هذا ينطبق أيضًا على النشر المخطط للواء من الجيش الألماني على الأراضي الليتوانية، حيث يتم بناء قواعد عسكرية من أجله".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام عن بدء ليتوانيا في بناء قاعدة عسكرية في ليتوانيا، حيث سيتمركز 4000 جندي من الجيش الألماني بحلول نهاية عام 2027.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن ألمانيا تصف نشر قواتها في ليتوانيا بأنه “قرار تاريخي”، مضيفة أن "أول أفراد عسكريين وصلوا في أبريل من هذا العام، ومن المقرر الإعلان عن "التنشيط" الرسمي للواء الألماني. في عام 2025".
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
بريطانيا وألمانيا تتفاوضان على إبرام اتفاقية دفاع ثنائية بحلول أوائل عام 2025
28 أغسطس, 02:54 GMT
في الآونة الأخيرة، تم سماع أفكار حول صراع مسلح مباشر بين التحالف ورسيا بشكل متزايد في الغرب. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تشكل تهديدا ولا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت روسيا في السنوات الأخيرة نشاطًا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدوده الغربية.
ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي". وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
بوريل يتلاعب بالكلمات لكي لا يضع الاتحاد الأوروبي في "حالة الحرب مع روسيا"
الخارجية الروسية توضح لـ"سبوتنيك" احتمالية قيام قوات كييف بقصف محطة كورسك النووية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجثث المستعادة من رفح تثير غضبا عارما واحتجاجات جديدة ضد نتنياهو08:03 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة أمس, 14:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала