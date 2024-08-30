https://sarabic.ae/20240830/بوريل-يتلاعب-بالكلمات-لكي-لا-يضع-الاتحاد-الأوروبي-في-حالة-الحرب-مع-روسيا-1092225298.html

بوريل يتلاعب بالكلمات لكي لا يضع الاتحاد الأوروبي في "حالة الحرب مع روسيا"

بوريل يتلاعب بالكلمات لكي لا يضع الاتحاد الأوروبي في "حالة الحرب مع روسيا"

سبوتنيك عربي

زعم مفوض الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريحات متناقضة أدلى بها اليوم الجمعة، بأنه لا أحد يريد أن يكون في حالة حرب مع روسيا، لكن على... 30.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-30T09:06+0000

2024-08-30T09:06+0000

2024-08-30T09:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات بوريل قبيل بدء اجتماع غير رسمي في بروكسل لوزراء دفاع دول الاتحاد، حيث قال: "حتى لو كنا نفكر في إمكانية ضرب الأراضي الروسية، فنحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، ولا أحد يريد أن يكون في حالة حرب مع روسيا الاتحادية".دول الاتحاد الأوروبي استنفدت مخزوناتها العسكريةوأكد بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي استنفدت مخزوناتها العسكرية بسبب الإمدادات إلى أوكرانيا.وقال: "لا يمكنكم تخيل الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية لمساعدة أوكرانيا، وحجم الإمدادات العسكرية المقدمة لأوكرانيا. لقد استنزفنا احتياطياتنا، وعلينا تجديدها".واقترح بوريل، في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن يتفق الوزراء على موقف مشترك بشأن رفع "جميع القيود" المفروضة على نظام كييف بشأن الضربات بالأسلحة الأوروبية لاستهداف أراضي روسيا الاتحادية. لكن بعد الاجتماع، أكد كبير الدبلوماسيين الأوروبيين بأن دول الاتحاد لم تتمكن من تشكيل موقف موحد، وتُركت مثل هذه القرارات لكل دولة عضو في الاتحاد على حدة.زاخاروفا لـ"سبوتنيك": مسار واشنطن التصعيدي أصبح أكثر استفزازا وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لتقديم تنازلات جديدة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مما يمنحه الحرية في استخدام أي نوع من الأسلحة الأمريكية تقريبًا، بما في ذلك في عمق الأراضي الروسية، مشيرةً إلى أن مسار التصعيد الأمريكي أصبح أكثر استفزازا بشكل متزايد.وأضافت زاخاروفا أن "المسار الأمريكي التصعيدي أصبح أكثر استفزازا، ويبدو أن المؤسسة الأمريكية تخلصت من بقايا المنطق السليم، وتعتقد أن كل شيء مباح لها".وسبق أن أرسلت روسيا، مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، بل أيضًا من خلال التدريب... على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلدان أخرى".

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