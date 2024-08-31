https://sarabic.ae/20240831/الخارجية-الروسية-توضح-لـسبوتنيك-احتمالية-قصف-محطة-كورسك-النووية-من-قبل-قوات-كييف-1092252847.html

الخارجية الروسية توضح لـ"سبوتنيك" احتمالية قيام قوات كييف بقصف محطة كورسك النووية

الخارجية الروسية توضح لـ"سبوتنيك" احتمالية قيام قوات كييف بقصف محطة كورسك النووية

سبوتنيك عربي

أعلن سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن "أوكرانيا سوف ترتكب جريمة إذا أتيحت لها الفرصة، نحن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث ذلك". 31.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-31T12:13+0000

2024-08-31T12:13+0000

2024-08-31T12:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

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وأضاف ميروشنيك في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "نحن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث ذلك، وتخلصنا منذ فترة طويلة من الوهم بأن الجانب الأوكراني، لأسبابه العميقة، لن يفعل ذلك. أوكرانيا سوف ترتكب جريمة إذا أتيحت لها الفرصة".وأكد ميروشنيك أن "الإجراءات الملموسة من جانبنا لحماية مصالحنا والأشياء التي من صنع الإنسان والأشخاص وإنفاذ قواعد القانون الإنساني الدولي هي أحد تلك الاتجاهات التي توصلنا إليها بأنفسنا من خلال تجارب طويلة الأمد".وأجاب ميروشنيك على بعض الأسئلة المطروحة:هل هناك أي رد فعل دولي على المعلومات حول قيام نظام كييف بالتحضير لهجوم على محطة كورسك للطاقة النووية؟أحد أبرز ردود الفعل الدولية هو رد فعل رافائيل غروسي، الذي أعلن استعداده للقدوم إلى أراضي محطة كورسك للطاقة النووية، بعد أن أدرك مسؤولية منظمته والأجواء المحيطة به. وليس لدينا أية أوهام بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تقول الحقيقة بشأن من قام بالضرب ومن هو المجرم.لدينا بيانات تحت تصرفنا حول محاولات أوكرانيا تنفيذ ضربات متعددة بأسلحة صاروخية ثقيلة وهجمات باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات من دون طيار، والتي يتم توجيهها نحو محطة كورسك للطاقة النووية، على سبيل المثال، لدينا إحصائيات أسبوعية كاملة عن محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ويشير الحريق في برج التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى أن إحدى الهجمات المستهدفة حققت هدفها، وليس لدينا أي سبب يجعلنا نقول إن أوكرانيا ستتعامل مع محطة كورسك للطاقة النووية بطريقة مختلفة عن تعاملها مع محطة زابوروجيه للطاقة النووية.كثيرا ما يتهم الجانب الروسي باستخدام كييف أنواع محظورة من الأسلحة. هل أبلغت روسيا السلطات الدولية عن مثل هذه الانتهاكات؟ هل هناك أي خطط لتقديم كييف إلى العدالة؟هناك بالتأكيد خطط لتقديم نظام كييف إلى العدالة على أي نوع من الجرائم، وفي كل مجال من هذه المجالات، يتم جمع المعلومات وتفصيلها وتسجيلها. يعد ذلك ضروريًا حتى يكون جاهزًا في اللحظة التي تبدأ فيها جلسات المحكمة. نحن الآن في العملية التحضيرية ومهمتنا هي جمع أكبر قدر ممكن من البيانات حول هذا الموضوع.ما هي الأسلحة المحظورة التي تستخدمها كييف؟الأسلحة العنقودية. وتحظر أكثر من 120 دولة حول العالم استخدام الأسلحة العنقودية، ويتداخل ذلك مع الألغام المضادة للأفراد، وكنت في كورسك، حيث تستخدم أوكرانيا "ملرس" المملوءة بالشظايا - وهي كرات صغيرة وثقيلة يبلغ قطرها من خمسة إلى ستة ملليمترات. ويحمل صاروخ واحد أكثر من تسعة آلاف من هذه الكرات.هل يمكن إحصاء عدد القتلى من المدنيين بالأسلحة الغربية؟ فهل تقوم الوزارة بإحصاء مثل هذه الحالات؟إنه أمر صعب للغاية. والآن ربما تكون 90% من الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا هي أسلحة غربية الصنع، وأن يتم الفصل بوضوح بين المدنيين الذين قتلوا وبين بقايا الأسلحة، على سبيل المثال، الأسلحة السوفيتية الصنع أو التي حصلوا عليها من المستودعات في بولندا خلال فترة حلف وارسو.بالنظر إلى الحالات الموثقة لاستخدام الذخيرة الغربية ضد أهداف مدنية ومدنيين، ما هي الدول الغربية التي أصبحت متواطئة في قتل المدنيين؟على الأقل وفقًا لمؤشر أو آخر، الولايات المتحدة دولة قوية وتزود كمية هائلة من الأسلحة. إن ألمانيا هي الرائدة في أوروبا في مجال إمدادات الأسلحة، حيث زودت أوكرانيا بأسلحة تزيد قيمتها عن 30 مليار يورو، تتراوح من بنادق القناصة إلى الدبابات وجميع أنواع وحدات المدفعية.خلال الهجومفي مقاطعة كورسك، تم استخدام أسلحة الدبابات والمركبات المدرعة المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا. جميع الدول المتورطة في هذا تعلم جيدًا أن أسلحتها ومعداتها وإمكاناتها العسكرية التقنية، التي نقلتها إلى أوكرانيا، استخدمت لقتل المدنيين. الآن لن يعترفوا بذلك.

https://sarabic.ae/20240831/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-400-عسكري-أوكراني-في-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1092252606.html

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