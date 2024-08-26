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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240826/كذبة-ووقاحة-دبلوماسي-بريطاني-يصف-دعاية-الإعلام-الغربي-حول-الهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-1092113844.html
"كذبة ووقاحة"... دبلوماسي بريطاني يصف دعاية الإعلام الغربي حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
"كذبة ووقاحة"... دبلوماسي بريطاني يصف دعاية الإعلام الغربي حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أكد الدبلوماسي البريطاني السابق، أليستير كروك، اليوم الاثنين، أن هناك دعاية كاذبة تنتشر في الغرب فيما يتعلق بهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T15:48+0000
2024-08-26T15:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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وقال الدبلوماسي البريطاني السابق والموظف السابق في جهاز المخابرات البريطانية "إم أي- 6"، أليستير كروك، في مقابلة مع قناة "جادجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، إن المزيد والمزيد من الدعاية الخطيرة وغير الموثوقة تنتشر في الغرب فيما يتعلق بهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك.وأضاف كروك: "ما اعتدنا أن نسمعه عن أوكرانيا (من وسائل الإعلام الغربية) هو كذبة صارخة، وتهدف إلى خلق أجندة معينة، في حين أن الوضع في الواقع قاتم للغاية".وأكد كروك أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لم يؤدي إلا إلى زيادة تأليب الشعب الروسي ضد أوكرانيا والغرب، ولكن بالنسبة لقادة "الناتو"، من المهم خلق قصة "إيجابية" قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وفي 6 أغسطس/آب الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فقد توقف تقدمهم.وفي 24 أغسطس الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال القتال في اتجاه كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".طائرات تكتيكية روسية تضرب القوات الأوكرانية في كورسك وسومي وتكبدها خسائر جسيمةالكرملين: المفاوضات مع أوكرانيا فقدت أهميتها حاليا
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الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

"كذبة ووقاحة"... دبلوماسي بريطاني يصف دعاية الإعلام الغربي حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك

15:48 GMT 26.08.2024
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مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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أكد الدبلوماسي البريطاني السابق، أليستير كروك، اليوم الاثنين، أن هناك دعاية كاذبة تنتشر في الغرب فيما يتعلق بهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك.
وقال الدبلوماسي البريطاني السابق والموظف السابق في جهاز المخابرات البريطانية "إم أي- 6"، أليستير كروك، في مقابلة مع قناة "جادجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، إن المزيد والمزيد من الدعاية الخطيرة وغير الموثوقة تنتشر في الغرب فيما يتعلق بهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك.
وأضاف كروك: "ما اعتدنا أن نسمعه عن أوكرانيا (من وسائل الإعلام الغربية) هو كذبة صارخة، وتهدف إلى خلق أجندة معينة، في حين أن الوضع في الواقع قاتم للغاية".
وبحسب كروك، فإن الوهم الذي يحاولون خلقه في الغرب "يشكل خطرا كبيرا" لأنه "منفصل تماما عن الواقع".
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وأكد كروك أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لم يؤدي إلا إلى زيادة تأليب الشعب الروسي ضد أوكرانيا والغرب، ولكن بالنسبة لقادة "الناتو"، من المهم خلق قصة "إيجابية" قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتابع كروك: "إن الوضع في مقاطعة كورسك يخبر الروس بوضوح أن هذه ليست مجرد حرب بالوكالة لأوكرانيا، ولكن الغرب يريد هزيمة روسيا، على الرغم من أن الغرب ربما يريد فقط خلق قصة جميلة قبل الانتخابات. وهي مجرد قصة".
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وفي 6 أغسطس/آب الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فقد توقف تقدمهم.
وفي 24 أغسطس الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال القتال في اتجاه كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
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