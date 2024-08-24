https://sarabic.ae/20240824/الرئيس-البولندي-يعترف-بمشاركة-دبابات-بلاده-في-هجوم-قوات-كييف-على-مقاطعة-كورسك-1092070517.html
الرئيس البولندي يعترف بمشاركة دبابات بلاده في هجوم قوات كييف على مقاطعة كورسك
الرئيس البولندي يعترف بمشاركة دبابات بلاده في هجوم قوات كييف على مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
اعترف الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأن الدبابات التي نقلتها بلاده إلى أوكرانيا كانت تشارك في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك في روسيا. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T16:54+0000
2024-08-24T16:54+0000
2024-08-24T16:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ووصل دودا، اليوم السبت، إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة ويشارك في احتفالات البلاد بعيد الاستقلال.وقال دودا، بعد اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، إن "دبابات "بي تي – 91 تواردي"، التي تم نقلها منذ أكثر من عام من بولندا، تدافع اليوم عن أوكرانيا في ساحة المعركة، وتقاتل في مقاطعة كورسك".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240824/لماذا-يدفع-الغرب-نظام-كييف-للقيام-بعمليات-إرهابية-ضد-روسيا-خبراء-يوضحون-1092069867.html
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روسيا
الرئيس البولندي يعترف بمشاركة دبابات بلاده في هجوم قوات كييف على مقاطعة كورسك
اعترف الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأن الدبابات التي نقلتها بلاده إلى أوكرانيا كانت تشارك في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك في روسيا.
ووصل دودا، اليوم السبت، إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة ويشارك في احتفالات البلاد بعيد الاستقلال.
وقال دودا، بعد اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، إن "دبابات "بي تي – 91 تواردي"، التي تم نقلها منذ أكثر من عام من بولندا، تدافع اليوم عن أوكرانيا في ساحة المعركة، وتقاتل في مقاطعة كورسك".
وفي الوقت نفسه، وعد دودا بمواصلة الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا في "سعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.