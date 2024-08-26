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الدفاع الروسية تكشف عن بنك الأهداف الأوكراني الضخم الذي دمرته اليوم بضربة واسعة النطاق
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240826/الكرملين-المفاوضات-مع-أوكرانيا-فقدت-أهميتها-حاليا-1092101181.html
الكرملين: المفاوضات مع أوكرانيا فقدت أهميتها حاليا
الكرملين: المفاوضات مع أوكرانيا فقدت أهميتها حاليا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدق باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن موضوع المفاوضات مع أوكرانيا فقد أهميته حاليًا، وليست كل التقارير حول الاتصالات... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T10:13+0000
2024-08-26T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات قد جرت بالفعل بين روسيا وأوكرانيا قبل غزو القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة كورسك: "أنت تعلم أن موضوع المفاوضات في الوقت الحالي فقد أهميته إلى حد كبير. هناك الكثير من التقارير حول اتصالات مختلفة في وسائل الإعلام، وليست جميعها في الواقع صادقة".ووفقا له لم تكن هناك أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قبل غزو القوات المسلحة الأوكرانية لكورسك.وأوضح أن "الرئيس يعطي الأولوية للحصول على البيانات والمعلومات مباشرة من المشاركين في الميدان ويتولون تنفيذ العملية العسكرية الخاصة".وأشار بيسكوف إلى أنه "يتم تنفيذ الضربات على منشآت البنية التحتية العسكرية، وهي مرتبطة بشكل أو بآخر بالبنية التحتية العسكرية".وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بالرد على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على كورسك، وسيتم معاقبة المسؤولين عنه بشدة. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240823/خبير-أمريكي-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك-سيذكره-التاريخ-كعملية-محكوم-عليها-بالفشل-1092041698.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: المفاوضات مع أوكرانيا فقدت أهميتها حاليا

10:13 GMT 26.08.2024
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© Sputnik . Iliya Pitalyev
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تابعنا عبر
أكد المتحدق باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن موضوع المفاوضات مع أوكرانيا فقد أهميته حاليًا، وليست كل التقارير حول الاتصالات صحيحة.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات قد جرت بالفعل بين روسيا وأوكرانيا قبل غزو القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة كورسك: "أنت تعلم أن موضوع المفاوضات في الوقت الحالي فقد أهميته إلى حد كبير. هناك الكثير من التقارير حول اتصالات مختلفة في وسائل الإعلام، وليست جميعها في الواقع صادقة".

وأجاب عما إذا كان قد تم بالفعل اتخاذ قرار ما في الكرملين: "نحن لا نتحدث عن قرار منفصل هنا؛ بالطبع، لا يمكن أن تستمر مثل هذه الأعمال العدائية دون رد مناسب".

ووفقا له لم تكن هناك أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قبل غزو القوات المسلحة الأوكرانية لكورسك.

وأضاف بيسكوف: "هذه هي وظيفة الرئيس الدائمة، وهو يتلقى باستمرار معلومات مباشرة (حول العملية العسكرية). وهذا يسمح له بالعمل ببيانات محددة حول وضع معين في منطقة معينة".

وأوضح أن "الرئيس يعطي الأولوية للحصول على البيانات والمعلومات مباشرة من المشاركين في الميدان ويتولون تنفيذ العملية العسكرية الخاصة".
وأشار بيسكوف إلى أنه "يتم تنفيذ الضربات على منشآت البنية التحتية العسكرية، وهي مرتبطة بشكل أو بآخر بالبنية التحتية العسكرية".
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23 أغسطس, 16:00 GMT
وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بالرد على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على كورسك، وسيتم معاقبة المسؤولين عنه بشدة.

وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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