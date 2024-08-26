https://sarabic.ae/20240826/الكرملين-المفاوضات-مع-أوكرانيا-فقدت-أهميتها-حاليا-1092101181.html

الكرملين: المفاوضات مع أوكرانيا فقدت أهميتها حاليا

الكرملين: المفاوضات مع أوكرانيا فقدت أهميتها حاليا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدق باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن موضوع المفاوضات مع أوكرانيا فقد أهميته حاليًا، وليست كل التقارير حول الاتصالات... 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T10:13+0000

2024-08-26T10:13+0000

2024-08-26T10:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات قد جرت بالفعل بين روسيا وأوكرانيا قبل غزو القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة كورسك: "أنت تعلم أن موضوع المفاوضات في الوقت الحالي فقد أهميته إلى حد كبير. هناك الكثير من التقارير حول اتصالات مختلفة في وسائل الإعلام، وليست جميعها في الواقع صادقة".ووفقا له لم تكن هناك أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قبل غزو القوات المسلحة الأوكرانية لكورسك.وأوضح أن "الرئيس يعطي الأولوية للحصول على البيانات والمعلومات مباشرة من المشاركين في الميدان ويتولون تنفيذ العملية العسكرية الخاصة".وأشار بيسكوف إلى أنه "يتم تنفيذ الضربات على منشآت البنية التحتية العسكرية، وهي مرتبطة بشكل أو بآخر بالبنية التحتية العسكرية".وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بالرد على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على كورسك، وسيتم معاقبة المسؤولين عنه بشدة. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

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