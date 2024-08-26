https://sarabic.ae/20240826/القائد-العام-للجيش-الأوكراني-يقدم-تقريرا-إلى-الناتو-حول-الوضع-على-خط-المواجهة-1092115289.html

القائد العام للجيش الأوكراني يقدم تقريرا إلى "الناتو" حول الوضع على خط المواجهة

القائد العام للجيش الأوكراني يقدم تقريرا إلى "الناتو" حول الوضع على خط المواجهة

سبوتنيك عربي

أعلن القائد العام للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الاثنين، أنه أبلغ القائد العام للقوات المسلحة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، الجنرال كريستوفر... 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T17:19+0000

2024-08-26T17:19+0000

2024-08-26T17:19+0000

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وكتب سيرسكي في قناته على "تلغرام": "لقد أجريت محادثة مع القائد الأعلى للقوات المسلحة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، وقائد القوات المسلحة الأمريكية في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، وأبلغته عن الوضع وتقدم الأعمال القتالية في اتجاهات مختلفة من الجبهة".وأوضح سيرسكي أنه تحدث عن احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، على وجه الخصوص، من الذخيرة والمعدات العسكرية، وناقش تعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني. وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وقالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.خبير سياسي: هجوم كورسك افتضح ملامح زيلنسكي كمتزعم تنظيم إرهابيموسكو تنتظر ردا أمميا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية

https://sarabic.ae/20240718/إعلام-أمريكي-يبدو-أن-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-غير-مطروحة-على-الطاولة-في-الوقت-الحالي-1090929140.html

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