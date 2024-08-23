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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240823/مسؤول-أوكراني-يحذر-من-عواقب-الحد-من-التمويل-الألماني-لكييف-1092045684.html
مسؤول أوكراني يحذر من عواقب الحد من التمويل الألماني لكييف
مسؤول أوكراني يحذر من عواقب الحد من التمويل الألماني لكييف
سبوتنيك عربي
ذكر السفير الأوكراني لدى البرازيل، أندريه ميلنيك، الذي شغل سابقًا منصب سفير أوكرانيا لدى ألمانيا، أن قرار الحد من التمويل الألماني لأوكرانيا سيكون له عواقب... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T16:52+0000
2024-08-23T16:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب ملنيك على الشبكة الاجتماعية "إكس"، أن "قرار الحكومة الألمانية بوقف تمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الميزانية واستبدالها بقروض مشكوك فيها من الأصول الروسية المجمدة هو قرار ذو عواقب مدمرة على كييف".وفي يوليو/ تموز الفائت، وقعت أكثر من 20 دولة، على هامش قمة الناتو في واشنطن، وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20240823/خبير-أمريكي-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك-سيذكره-التاريخ-كعملية-محكوم-عليها-بالفشل-1092041698.html
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مسؤول أوكراني يحذر من عواقب الحد من التمويل الألماني لكييف

16:52 GMT 23.08.2024
© AFP 2023 / MIKE NELSON جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا.
 جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© AFP 2023 / MIKE NELSON
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ذكر السفير الأوكراني لدى البرازيل، أندريه ميلنيك، الذي شغل سابقًا منصب سفير أوكرانيا لدى ألمانيا، أن قرار الحد من التمويل الألماني لأوكرانيا سيكون له عواقب مدمرة على كييف.
وكتب ملنيك على الشبكة الاجتماعية "إكس"، أن "قرار الحكومة الألمانية بوقف تمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الميزانية واستبدالها بقروض مشكوك فيها من الأصول الروسية المجمدة هو قرار ذو عواقب مدمرة على كييف".

وعمل ملنيك سابقًا سفيرًا لأوكرانيا لدى برلين، وأصبح معروفًا بسبب تصريحاته غير الدبلوماسية ومطالبته بتزويد كييف بالأسلحة.

وفي يوليو/ تموز الفائت، وقعت أكثر من 20 دولة، على هامش قمة الناتو في واشنطن، وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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16:00 GMT
وفي إطار هذه الوثيقة، يتعهد الطرفان بتقديم الدعم لتلبية الاحتياجات العاجلة إلى أوكرانيا في مجال الدفاع والأمن والتدريب العسكري وتحديث الجيش.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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