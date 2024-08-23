https://sarabic.ae/20240823/خبير-في-العلاقات-الدولية-الغرب-على-علم-بجرائم-أوكرانيا-وصمود-روسيا-يغضب-الناتو-1092021672.html
خبير في العلاقات الدولية: الغرب على علم بجرائم أوكرانيا وصمود روسيا يغضب "الناتو"
خبير في العلاقات الدولية: الغرب على علم بجرائم أوكرانيا وصمود روسيا يغضب "الناتو"
سبوتنيك عربي
ندّد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور غسان ملحم، "بالهجمات والأفعال المتهورة وغير المدروسة التي تُرتكب من قبل النازيين في كييف، والتي تُضاف... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T08:49+0000
2024-08-23T08:49+0000
2024-08-23T08:49+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088463013_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_81d87210f677e2ac4eb0fe0a35ce5574.jpg
وجزم ملحم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "انزلاق نظام كييف نحو تلك الهاوية واختراقها حدود دولة روسيا، ما كان من الممكن أن يحصل من دون علم حلف شمال الأطلسي، على رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا".وأدان ملحم "مواصلة أوكرانيا تهديد القانون والسلم الدوليين والاستقرار الإقليمي في منطقة أوراسيا"، داعيا الأمم المتحدة "إلى الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لوقف التصعيد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح ملحم أن "ثبات روسيا طوال فترة الحرب، وصمودها أمام الهجمات الغربية، وإثباتها القدرة على الدفاع عن نفسها وشعبها وأمنها القومي، أغضب القادة الأوروبيين في الناتو".وأكد ملحم أن "الإرباك والتخبط في الداخل الأوكراني، وفشل نظام كييف في تحقيق أهداف الحرب والانتصار على روسيا، دفع القوات المسلحة الروسية إلى تحقيق المزيد من الانتصارات في الميدان".وجدّد ملحم تحذيره من أن "تدخل الناتو في الصراع الدائر سيؤدي إلى نقله لحيّز مختلف، ويجعل العالم على عتبة المواجهة المباشرة بين الدول الكبرى".وحول فرضية الحرب العالمية الثالثة، اعتبر ملحم أنها "قد بدأت مع انطلاق حملات الربيع العربي في البلدان العربية، وبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة".وبيّن ملحم أن "الحرب التي قد تحصل من شأنها أن تعيد النظر في الخارطة السياسية لمنطقة أوراسيا، لا سيما وأن روسيا استطاعت استعادة أقاليمها المسلوبة".وحذّر من "تدهور الوضع الأمني عالميا"، قائلا إنّ "توسع رقعة الحرب لن يشمل أوكرانيا فحسب، بل دول عدة"، محملا الغرب المسؤولية، وداعيا المنظمات الدولية إلى "وقف التصعيد ومواجهة التعنت الغربي غير المقبول".
https://sarabic.ae/20240822/السفير-الروسي-بواشنطن-الولايات-المتحدة-كانت-على-علم-بالهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-الروسية--1092016233.html
https://sarabic.ae/20240822/أمريكا-تعترف-بسماحها-لقوات-كييف-استخدام-أسلحتها-في-مقاطعة-كورسك-1092015620.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088463013_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5756306e9f3c3599b748ba3de5872cd2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير في العلاقات الدولية: الغرب على علم بجرائم أوكرانيا وصمود روسيا يغضب "الناتو"
حصري
ندّد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور غسان ملحم، "بالهجمات والأفعال المتهورة وغير المدروسة التي تُرتكب من قبل النازيين في كييف، والتي تُضاف إلى سجلهم الاجرامي".
وجزم ملحم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "انزلاق نظام كييف نحو تلك الهاوية واختراقها حدود دولة روسيا، ما كان من الممكن أن يحصل من دون علم حلف شمال الأطلسي، على رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا".
وأكد أن "الدعم الغربي المطلق لنظام كييف من شأنه أن ينقل المعركة إلى حيّز مختلف تماما، إذ إنّ روسيا هي الدولة المعنية برد صارم على كل ما يتهدد أمنها القومي".
وأدان ملحم "مواصلة أوكرانيا تهديد القانون والسلم الدوليين والاستقرار الإقليمي في منطقة أوراسيا"، داعيا الأمم المتحدة "إلى الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لوقف التصعيد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح ملحم أن "ثبات روسيا طوال فترة الحرب، وصمودها أمام الهجمات الغربية، وإثباتها القدرة على الدفاع عن نفسها وشعبها وأمنها القومي، أغضب القادة الأوروبيين في الناتو".
وأضاف ملحم: "التنسيق بين الروس والإيرانيين والصينيين في ما يتعلق بمجريات الشرق الأوسط دفع بالولايات المتحدة وشركائها الغربيين إلى اتخاذ خطوات عدة لإفشال هذا التحالف المثمر".
وأكد ملحم أن "الإرباك والتخبط في الداخل الأوكراني، وفشل نظام كييف في تحقيق أهداف الحرب والانتصار على روسيا، دفع القوات المسلحة الروسية إلى تحقيق المزيد من الانتصارات في الميدان".
وجدّد ملحم تحذيره من أن "تدخل الناتو في الصراع الدائر سيؤدي إلى نقله لحيّز مختلف، ويجعل العالم على عتبة المواجهة المباشرة بين الدول الكبرى".
وحول فرضية الحرب العالمية الثالثة، اعتبر ملحم أنها "قد بدأت مع انطلاق حملات الربيع العربي في البلدان العربية، وبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة".
وأشار إلى أن "الحرب العالمية الثالثة لن تشبه الحربين العالميتين السابقتين، وقد تؤدي إلى تصعيد غير مسبوق يتجاوز الخطوط الحمر ويهدد البشرية".
وبيّن ملحم أن "الحرب التي قد تحصل من شأنها أن تعيد النظر في الخارطة السياسية لمنطقة أوراسيا، لا سيما وأن روسيا استطاعت استعادة أقاليمها المسلوبة".
وحذّر من "تدهور الوضع الأمني عالميا"، قائلا إنّ "توسع رقعة الحرب لن يشمل أوكرانيا فحسب، بل دول عدة"، محملا الغرب المسؤولية، وداعيا المنظمات الدولية إلى "وقف التصعيد ومواجهة التعنت الغربي غير المقبول".