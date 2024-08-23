https://sarabic.ae/20240823/خبير-في-العلاقات-الدولية-الغرب-على-علم-بجرائم-أوكرانيا-وصمود-روسيا-يغضب-الناتو-1092021672.html

خبير في العلاقات الدولية: الغرب على علم بجرائم أوكرانيا وصمود روسيا يغضب "الناتو"

خبير في العلاقات الدولية: الغرب على علم بجرائم أوكرانيا وصمود روسيا يغضب "الناتو"

سبوتنيك عربي

ندّد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور غسان ملحم، "بالهجمات والأفعال المتهورة وغير المدروسة التي تُرتكب من قبل النازيين في كييف، والتي تُضاف... 23.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-23T08:49+0000

2024-08-23T08:49+0000

2024-08-23T08:49+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088463013_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_81d87210f677e2ac4eb0fe0a35ce5574.jpg

وجزم ملحم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "انزلاق نظام كييف نحو تلك الهاوية واختراقها حدود دولة روسيا، ما كان من الممكن أن يحصل من دون علم حلف شمال الأطلسي، على رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا".وأدان ملحم "مواصلة أوكرانيا تهديد القانون والسلم الدوليين والاستقرار الإقليمي في منطقة أوراسيا"، داعيا الأمم المتحدة "إلى الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لوقف التصعيد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح ملحم أن "ثبات روسيا طوال فترة الحرب، وصمودها أمام الهجمات الغربية، وإثباتها القدرة على الدفاع عن نفسها وشعبها وأمنها القومي، أغضب القادة الأوروبيين في الناتو".وأكد ملحم أن "الإرباك والتخبط في الداخل الأوكراني، وفشل نظام كييف في تحقيق أهداف الحرب والانتصار على روسيا، دفع القوات المسلحة الروسية إلى تحقيق المزيد من الانتصارات في الميدان".وجدّد ملحم تحذيره من أن "تدخل الناتو في الصراع الدائر سيؤدي إلى نقله لحيّز مختلف، ويجعل العالم على عتبة المواجهة المباشرة بين الدول الكبرى".وحول فرضية الحرب العالمية الثالثة، اعتبر ملحم أنها "قد بدأت مع انطلاق حملات الربيع العربي في البلدان العربية، وبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة".وبيّن ملحم أن "الحرب التي قد تحصل من شأنها أن تعيد النظر في الخارطة السياسية لمنطقة أوراسيا، لا سيما وأن روسيا استطاعت استعادة أقاليمها المسلوبة".وحذّر من "تدهور الوضع الأمني عالميا"، قائلا إنّ "توسع رقعة الحرب لن يشمل أوكرانيا فحسب، بل دول عدة"، محملا الغرب المسؤولية، وداعيا المنظمات الدولية إلى "وقف التصعيد ومواجهة التعنت الغربي غير المقبول".

https://sarabic.ae/20240822/السفير-الروسي-بواشنطن-الولايات-المتحدة-كانت-على-علم-بالهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-الروسية--1092016233.html

https://sarabic.ae/20240822/أمريكا-تعترف-بسماحها-لقوات-كييف-استخدام-أسلحتها-في-مقاطعة-كورسك-1092015620.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية