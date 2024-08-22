https://sarabic.ae/20240822/السفير-الروسي-بواشنطن-الولايات-المتحدة-كانت-على-علم-بالهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-الروسية--1092016233.html

السفير الروسي بواشنطن: الولايات المتحدة كانت على علم بالهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية

السفير الروسي بواشنطن: الولايات المتحدة كانت على علم بالهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية

سبوتنيك عربي

صرح السفير الروسي بواشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن الولايات المتحدة كانت على علم بالهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا ولا شيء يحدث دون... 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T22:10+0000

2024-08-22T22:10+0000

2024-08-22T22:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن، 23 أغسطس - سبوتنيك. وقال أنطونوف على أثير القناة الأولى الروسية: "أنا على قناعة راسخة بأنه لن يتم فعل أي شيء في كييف دون الحصول على الضوء الأخضر من واشنطن.. الأمريكيون يعلمون، ويعرفون، ولا شيء يحدث دون علمهم".وأشار إلى أنه، استناداً إلى المعلومات الواردة من مصادر مختلفة، فإن الآلاف من المتخصصين العسكريين الأمريكيين يعملون كمستشارين لفلاديمير زيلينسكي.وخلص الدبلوماسي قائلاً: "لو لم يعجب الأمريكيين ما يحدث في مقاطعة كورسك، حيث يُقتل أبناء شعبنا العاديون - نساء وأطفال وكبار السن - كان كافياً فقط، وباللغة الأمريكية، نقرة إصبع بسيطة وكييف كانت ستوقف مثل هذه الأعمال على الفور".جدير بالذكر أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم 6 آب/أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً، بهدف الاستيلاء على أراضٍ في مقاطعة كورسك.وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأنه تم إيقاف تقدم القوات الأوكرانية؛ مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره إلى خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام بعملية استفزاز واسعة النطاق، وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكداً أن العدو سيلقى الرد المناسب على أفعاله، وأن روسيا ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240822/أمريكا-تعترف-بسماحها-لقوات-كييف-استخدام-أسلحتها-في-مقاطعة-كورسك-1092015620.html

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