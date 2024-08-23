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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240823/بايدن-يناقش-تفاصيل-الدعم-العسكري-لكييف-في-محادثة-هاتفية-مع-زيلينسكي-1092049545.html
بايدن يناقش تفاصيل الدعم العسكري لكييف في محادثة هاتفية مع زيلينسكي
بايدن يناقش تفاصيل الدعم العسكري لكييف في محادثة هاتفية مع زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفاد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، تحدث فيها حول حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المعلن... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T19:28+0000
2024-08-23T19:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب ممثل عن مجلس الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "اتصل الرئيس بايدن... بفلاديمير زيلينسكي لتهنئته بعيد استقلال أوكرانيا".بدورها، أوضحت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض أنه خلال المحادثة، أكد الرئيس الأمريكي لزيلينسكي "الدعم الثابت لأوكرانيا، وقال إنه كجزء من حزمة المساعدات الجديدة المعلن عنها مسبقًا، سيتم استخدام صواريخ الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد، وسيتم نقل المعدات المضادة للطائرات من دون طيار والصواريخ المضادة للدبابات إلى كييف، بالإضافة إلى الذخيرة لحماية جنود الخطوط الأمامية وقاذفات الصواريخ المتنقلة".وفي إطار هذه الوثيقة، يتعهد الطرفان بتقديم الدعم لتلبية الاحتياجات العاجلة إلى أوكرانيا في مجال الدفاع والأمن والتدريب العسكري وتحديث الجيش.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20240823/البيت-الأبيض-واشنطن-تناقش-مع-أوكرانيا-احتمالية-توسيع-الضربات-داخل-روسيا-1092048127.html
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روسيا

بايدن يناقش تفاصيل الدعم العسكري لكييف في محادثة هاتفية مع زيلينسكي

19:28 GMT 23.08.2024
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أفاد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، تحدث فيها حول حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المعلن عنها.
وكتب ممثل عن مجلس الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "اتصل الرئيس بايدن... بفلاديمير زيلينسكي لتهنئته بعيد استقلال أوكرانيا".
بدورها، أوضحت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض أنه خلال المحادثة، أكد الرئيس الأمريكي لزيلينسكي "الدعم الثابت لأوكرانيا، وقال إنه كجزء من حزمة المساعدات الجديدة المعلن عنها مسبقًا، سيتم استخدام صواريخ الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد، وسيتم نقل المعدات المضادة للطائرات من دون طيار والصواريخ المضادة للدبابات إلى كييف، بالإضافة إلى الذخيرة لحماية جنود الخطوط الأمامية وقاذفات الصواريخ المتنقلة".
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: واشنطن تناقش مع أوكرانيا احتمالية "توسيع الضربات" داخل روسيا
18:06 GMT
وفي يوليو/ تموز الفائت، وقعت أكثر من 20 دولة، على هامش قمة الناتو في واشنطن، وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.
وفي إطار هذه الوثيقة، يتعهد الطرفان بتقديم الدعم لتلبية الاحتياجات العاجلة إلى أوكرانيا في مجال الدفاع والأمن والتدريب العسكري وتحديث الجيش.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقول إن 185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج20:26 GMTРазминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:24 GMT
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