البيت الأبيض: واشنطن تناقش مع أوكرانيا احتمالية "توسيع الضربات" داخل روسيا

عربي
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف نقاط عسكرية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
16:04 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240823/البيت-الأبيض-واشنطن-تناقش-مع-أوكرانيا-احتمالية-توسيع-الضربات-داخل-روسيا-1092048127.html
البيت الأبيض: واشنطن تناقش مع أوكرانيا احتمالية "توسيع الضربات" داخل روسيا
البيت الأبيض: واشنطن تناقش مع أوكرانيا احتمالية "توسيع الضربات" داخل روسيا
سبوتنيك عربي
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية تبحث مع كييف احتمالات زيادة عمق الضربات على الأراضي الروسية... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T18:06+0000
2024-08-23T18:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289537_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a598fc0718b36e9394c1a71b70466e7c.jpg
وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي أنه "كما تعلمون، فقد سمح (الرئيس الأمريكي جو بايدن)، للسلطات الأوكرانية باستخدام الذخيرة الأمريكية عبر هذه الحدود للرد على التهديدات التي تلوح في الأفق، وما زلنا نجري هذا النوع من المفاوضات معهم".وفي 22 أغسطس/ آب، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن كييف قد تشن ضربات على الأراضي الروسية.وأضافت: "سياستنا تسمح لأوكرانيا بشن هجمات مضادة للدفاع ضد الهجمات الروسية في هذه المنطقة الحدودية".ووفقا لها، سيتعين على واشنطن توضيح خطط كييف المستقبلية في اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني رستم أوميروف.
https://sarabic.ae/20240823/مسؤول-أوكراني-يحذر-من-عواقب-الحد-من-التمويل-الألماني-لكييف-1092045684.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289537_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0e59b6b3eac54c64d4a09706e6ae0558.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: واشنطن تناقش مع أوكرانيا احتمالية "توسيع الضربات" داخل روسيا

18:06 GMT 23.08.2024
© AP Photo / Evan Vucciالمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية تبحث مع كييف احتمالات زيادة عمق الضربات على الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية.
وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي أنه "كما تعلمون، فقد سمح (الرئيس الأمريكي جو بايدن)، للسلطات الأوكرانية باستخدام الذخيرة الأمريكية عبر هذه الحدود للرد على التهديدات التي تلوح في الأفق، وما زلنا نجري هذا النوع من المفاوضات معهم".
وأوضح كيربي أنه حتى الآن "لم يتم اتخاذ أي قرارات سياسية جديدة" في هذا الصدد.
وفي 22 أغسطس/ آب، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن كييف قد تشن ضربات على الأراضي الروسية.
جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول أوكراني يحذر من عواقب الحد من التمويل الألماني لكييف
16:52 GMT
وأضافت: "سياستنا تسمح لأوكرانيا بشن هجمات مضادة للدفاع ضد الهجمات الروسية في هذه المنطقة الحدودية".
وفي الوقت نفسه، كما أشارت سينغ، لا تزال لدى الولايات المتحدة أسئلة لأوكرانيا فيما يتعلق بنوايا القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
ووفقا لها، سيتعين على واشنطن توضيح خطط كييف المستقبلية في اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني رستم أوميروف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقول إن 185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج18:35 GMTРазминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала