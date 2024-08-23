https://sarabic.ae/20240823/البيت-الأبيض-واشنطن-تناقش-مع-أوكرانيا-احتمالية-توسيع-الضربات-داخل-روسيا-1092048127.html
البيت الأبيض: واشنطن تناقش مع أوكرانيا احتمالية "توسيع الضربات" داخل روسيا
البيت الأبيض: واشنطن تناقش مع أوكرانيا احتمالية "توسيع الضربات" داخل روسيا
سبوتنيك عربي
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية تبحث مع كييف احتمالات زيادة عمق الضربات على الأراضي الروسية... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T18:06+0000
2024-08-23T18:06+0000
2024-08-23T18:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي أنه "كما تعلمون، فقد سمح (الرئيس الأمريكي جو بايدن)، للسلطات الأوكرانية باستخدام الذخيرة الأمريكية عبر هذه الحدود للرد على التهديدات التي تلوح في الأفق، وما زلنا نجري هذا النوع من المفاوضات معهم".وفي 22 أغسطس/ آب، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن كييف قد تشن ضربات على الأراضي الروسية.وأضافت: "سياستنا تسمح لأوكرانيا بشن هجمات مضادة للدفاع ضد الهجمات الروسية في هذه المنطقة الحدودية".ووفقا لها، سيتعين على واشنطن توضيح خطط كييف المستقبلية في اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني رستم أوميروف.
https://sarabic.ae/20240823/مسؤول-أوكراني-يحذر-من-عواقب-الحد-من-التمويل-الألماني-لكييف-1092045684.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: واشنطن تناقش مع أوكرانيا احتمالية "توسيع الضربات" داخل روسيا
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية تبحث مع كييف احتمالات زيادة عمق الضربات على الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية.
وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي أنه "كما تعلمون، فقد سمح (الرئيس الأمريكي جو بايدن)، للسلطات الأوكرانية باستخدام الذخيرة الأمريكية عبر هذه الحدود للرد على التهديدات التي تلوح في الأفق، وما زلنا نجري هذا النوع من المفاوضات معهم".
وأوضح كيربي أنه حتى الآن "لم يتم اتخاذ أي قرارات سياسية جديدة" في هذا الصدد.
وفي 22 أغسطس/ آب، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن كييف قد تشن ضربات على الأراضي الروسية.
وأضافت: "سياستنا تسمح لأوكرانيا بشن هجمات مضادة للدفاع ضد الهجمات الروسية في هذه المنطقة الحدودية".
وفي الوقت نفسه، كما أشارت سينغ، لا تزال لدى الولايات المتحدة أسئلة لأوكرانيا فيما يتعلق بنوايا القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
ووفقا لها، سيتعين على واشنطن توضيح خطط كييف المستقبلية في اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني رستم أوميروف.