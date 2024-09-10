https://sarabic.ae/20240910/شويغو-حول-الوضع-في-مقاطعة-كورسك-الهدف-دحر-الإرهابيين-من-المقاطعة-ولا-مفاوضات-معهم-1092564366.html
شويغو حول الوضع في كورسك: الهدف دحر الإرهابيين من المقاطعة ولا مفاوضات معهم
شويغو حول الوضع في كورسك: الهدف دحر الإرهابيين من المقاطعة ولا مفاوضات معهم
سبوتنيك عربي
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه لن تتم أي مفاوضات مع الإرهابيين (نظام كييف) حتى يتم دحرهم من مقاطعة كورسك الروسية. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T06:25+0000
2024-09-10T06:25+0000
2024-09-10T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو في مقابلة على قناة "روسيا 24": "لم ولن نقم بأي مفاوضات مع الإرهابيين. وإلى أن نطردهم من أراضينا، فإننا بطبيعة الحال لن نجري أي مفاوضات معهم".وأضاف شويغو، بالقول إن "الرغبة في تنفيذ الإرهاب النووي ضد محطة كورسك للطاقة النووية هي أعلى مستوى من الإرهاب كانت لدى الإرهابيين الأوكرانيين، وكانت هناك رغبة وإصرار على الانتقال إلى هناك والاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية، لكن لحسن الحظ، لم ينجح هذا".وفي صباح يوم 6 أغسطس/ آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً على الأراضي الروسية، بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الحدودية.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدم القوات المعادية إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.
https://sarabic.ae/20240909/القوات-الروسية-تستهدف-المعدات-الأوكرانية-حول-14-بلدة-في-مقاطعة-كورسك-الروسية----1092539431.html
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روسيا
شويغو حول الوضع في كورسك: الهدف دحر الإرهابيين من المقاطعة ولا مفاوضات معهم
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه لن تتم أي مفاوضات مع الإرهابيين (نظام كييف) حتى يتم دحرهم من مقاطعة كورسك الروسية.
وقال شويغو في مقابلة على قناة "روسيا 24": "لم ولن نقم بأي مفاوضات مع الإرهابيين. وإلى أن نطردهم من أراضينا، فإننا بطبيعة الحال لن نجري أي مفاوضات معهم".
وأضاف شويغو، بالقول إن "الرغبة في تنفيذ الإرهاب النووي ضد محطة كورسك للطاقة النووية هي أعلى مستوى من الإرهاب كانت لدى الإرهابيين الأوكرانيين، وكانت هناك رغبة وإصرار على الانتقال إلى هناك والاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية، لكن لحسن الحظ، لم ينجح هذا".
وفي صباح يوم 6 أغسطس/ آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً على الأراضي الروسية، بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الحدودية.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدم القوات المعادية إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.