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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
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مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240910/شويغو-حول-الوضع-في-مقاطعة-كورسك-الهدف-دحر-الإرهابيين-من-المقاطعة-ولا-مفاوضات-معهم-1092564366.html
شويغو حول الوضع في كورسك: الهدف دحر الإرهابيين من المقاطعة ولا مفاوضات معهم
شويغو حول الوضع في كورسك: الهدف دحر الإرهابيين من المقاطعة ولا مفاوضات معهم
سبوتنيك عربي
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه لن تتم أي مفاوضات مع الإرهابيين (نظام كييف) حتى يتم دحرهم من مقاطعة كورسك الروسية. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T06:25+0000
2024-09-10T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو في مقابلة على قناة "روسيا 24": "لم ولن نقم بأي مفاوضات مع الإرهابيين. وإلى أن نطردهم من أراضينا، فإننا بطبيعة الحال لن نجري أي مفاوضات معهم".وأضاف شويغو، بالقول إن "الرغبة في تنفيذ الإرهاب النووي ضد محطة كورسك للطاقة النووية هي أعلى مستوى من الإرهاب كانت لدى الإرهابيين الأوكرانيين، وكانت هناك رغبة وإصرار على الانتقال إلى هناك والاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية، لكن لحسن الحظ، لم ينجح هذا".وفي صباح يوم 6 أغسطس/ آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً على الأراضي الروسية، بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الحدودية.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدم القوات المعادية إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.
https://sarabic.ae/20240909/القوات-الروسية-تستهدف-المعدات-الأوكرانية-حول-14-بلدة-في-مقاطعة-كورسك-الروسية----1092539431.html
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روسيا

شويغو حول الوضع في كورسك: الهدف دحر الإرهابيين من المقاطعة ولا مفاوضات معهم

06:25 GMT 10.09.2024
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik . Alexey Mayshev
/
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تابعنا عبر
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه لن تتم أي مفاوضات مع الإرهابيين (نظام كييف) حتى يتم دحرهم من مقاطعة كورسك الروسية.
وقال شويغو في مقابلة على قناة "روسيا 24": "لم ولن نقم بأي مفاوضات مع الإرهابيين. وإلى أن نطردهم من أراضينا، فإننا بطبيعة الحال لن نجري أي مفاوضات معهم".
وأضاف شويغو، بالقول إن "الرغبة في تنفيذ الإرهاب النووي ضد محطة كورسك للطاقة النووية هي أعلى مستوى من الإرهاب كانت لدى الإرهابيين الأوكرانيين، وكانت هناك رغبة وإصرار على الانتقال إلى هناك والاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية، لكن لحسن الحظ، لم ينجح هذا".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية
أمس, 12:06 GMT
وفي صباح يوم 6 أغسطس/ آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً على الأراضي الروسية، بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الحدودية.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدم القوات المعادية إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. هرتسوغ: عودة المختطفين باهظة الثمن لكن عدم إعادتهم أكثر إيلاما07:28 GMT
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