https://sarabic.ae/20240908/خبير-عسكري-الهجوم-الروسي-في-دونباس-أدى-إلى-تسريع-انهيار-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1092514300.html
خبير عسكري: الهجوم الروسي في دونباس أدى إلى تسريع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية
خبير عسكري: الهجوم الروسي في دونباس أدى إلى تسريع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري والعضو السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن التقدم السريع للجيش الروسي في دونباس ردًا على استفزاز القوات المسلحة الأوكرانية... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T13:46+0000
2024-09-08T13:46+0000
2024-09-08T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال في مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" على "يوتيوب": "يجب عليهم (القوات الاوكرانية) دعم الوحدات في مقاطعة كورسك الحدودية، وعدم مساعدة قواتهم في دونباس بأي شكل من الأشكال ... كل هذا يسرع العملية التي تسير بسرعة انهيار الجيش الأوكراني".ووفقا له فإن كييف أخطأت بشن هجوم على كورسك، لأن المقاطعة نفسها تقع بعيدًا عن خط الاتصال القتالي الرئيسي.وأشار إلى أن "وتيرة (الهجوم الروسي) تسارعت... كل هذا يبدو محزنا بالنسبة لأوكرانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240908/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوغرودوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092505095.html
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روسيا
خبير عسكري: الهجوم الروسي في دونباس أدى إلى تسريع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية
أكد الخبير العسكري والعضو السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن التقدم السريع للجيش الروسي في دونباس ردًا على استفزاز القوات المسلحة الأوكرانية في كورسك سيؤدي إلى تفكك سريع للقوات الأوكرانية.
وقال في مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" على "يوتيوب": "يجب عليهم (القوات الاوكرانية) دعم الوحدات في مقاطعة كورسك الحدودية، وعدم مساعدة قواتهم في دونباس بأي شكل من الأشكال ... كل هذا يسرع العملية التي تسير بسرعة انهيار الجيش الأوكراني".
ووفقا له فإن كييف أخطأت بشن هجوم على كورسك، لأن المقاطعة نفسها تقع بعيدًا عن خط الاتصال القتالي الرئيسي.
وأشار إلى أن "وتيرة (الهجوم الروسي) تسارعت... كل هذا يبدو محزنا بالنسبة لأوكرانيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.